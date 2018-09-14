Новая поршневая группа и измененные ручки дверей: самарцы оценили все преимущества обновленной Lada Granta

СЕГОДНЯ 10:21 2018-09-14T11:18:44+03:00

«Автоцентр на Заводском» в День города представил Lada Granta широкой аудитории, купить машину в Самаре можно с 1 сентября

Изменить размер текста: A A

Lada Granta преобразилась и предстала перед жителями Самары в полной красе. Изменился внешний вид, салон и даже внутренние агрегаты. Какой теперь стала любимая сотнями россиян Granta, рассказал директор «Автоцентра на Заводском» Владимир Харьков.

- Гранта - это народный автомобиль. Сегодня мы представляем эту машину с новым лицом. Передняя часть Granta получила ДНК «икс», как на машинах Lada Vesta и XRAY. Изменения произошли и внутри: новая климат-система, приборная панель. Обновилась и корма – у седана номер перенесли на багажник, - пояснил Владимир Харьков.

В День города увидеть новую Lada Granta можно было на набережной у Ладьи. “Автоцентр на Заводском” устроил здесь праздник для взрослых и детей. Пока юные самарцы ждали своей очереди на аква-гримм, передвигали огромные шахматные фигуры, играли в подвижные игры, их папы и мамы с интересном изучали внешний и внутренний вид Lada Granta.

Даже самым юным самарцам на площадке было очень интересноФото: Евгения ВАСИНА

- Обратите внимание, приборная панель стала иной, появился закрывающийся ящик для документов, новую обрисовку получил бортовой компьютер. Изменились даже ручки для открытия дверей. Чтобы комфортно было всем пассажирам, сиденья получили более выделенную боковую поддержку, - знакомит гостей праздника с машиной продавец-консультант «Автоцентра на Заводском» Алексей Лапин. – Изменились капот, крылья и передний бампер. На передних крыльях теперь отсутствуют поворотники, они перенесены в зеркало. Кстати, в этой комплектации зеркала с подогревом и электроприводом. Также здесь литые диски и противотуманные фары. Клиренс этого автомобиля – 160 мм до самой нижней точки. Так что Lada Granta просто создана для наших дорог.

Оценить ходовые характеристики обновленной Granta можно записавшись на тест-драйв. Заявки принимали прямо во время праздника.

- Желающих попробовать новую Lada Granta в деле оказалось много. Больше всего записалось молодых мужчин, - поделилась наблюдением сотрудник «Автоцентра на Заводском» Алина Агафонова.

Те, кто упустил возможность записаться на тест-драйв на празднике, могут сделать это по телефону - 8 (846) 973-75-55. Именно так поступили и корреспонденты «Комсомолки».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/668774" frameborder="0"></iframe> Самарцы оценили все преимущества обновленной Lada Granta.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Нам не терпелось прокатиться на обновленной Granta, поэтому в «Автоцентр на Заводском» мы отправились прямо в понедельник. Нашли автоцентр быстро, по адресу Заводское шоссе, 14 корп.1 нас безошибочно привел навигатор. Подъезжая, заметили брендированные флаги. В шоуруме нас встретила приветливая Виктория, за пару минут она записала нас на тест-драйв и вместе с продавцом-консультантом Дмитрием мы отправились в мини-путешествие.

- Lada Granta представлена в четырех вариантах кузова - лифтбек, универсал, седан и хэтчбек на базе Lada Kalina. Изменения коснулись не только внешнего вида, салона, но и мотора. На всех Lada Granta новая поршневая группа, если случается разрыв ремня ГРМ, клапаны уже не получат повреждений, что помогает избежать дорогого ремонта. В коробке передач изменилась главная пара, теперь автомобиль более отзывчив на разгон, - пояснил Дмитрий.

- АВТОВАЗ в этом году завоевал более 20% российского авто-рынка. В сравнение с прошлым годом рост составил 3%. Примечательно, что российские машины продолжают набирать популярность, - отмечает директор «Автоцентра на Заводском» Владимир Харьков. - Только наш автосалон продает более 1000 автомобилей в год. Сейчас отечественные машины – это оптимальное соотношение цены и качества.

Пока мы испытывали ходовые характеристик Lada Granta, наш водитель выяснял все подробности программы трейд ин, теперь покупка обновленной Granta стала его мечтой.