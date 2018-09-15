Автостопом на юг: как дешево отдохнуть на море за 5 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-15T12:24:04+03:00

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Путь к морю

Конец лета и начало осени в Самаре выдались прохладными, инстаграмы друзей пестрели фотографиями с морей, а у нас с товарищем на двоих было всего 10 тыс рублей: по пятерке на человека. Особенно не разгуляешься, даже на билет в один конец до Сочи не хватит. И тут друг предложил: давай, мол, махнем автостопом. А жить будем в палатке. Сказано – сделано. Мы собрали рюкзаки: палатка, 2 спальника, предметы гигиены (туалетная бумага, зубная щетка, мыло, бритвы, салфетки), ложки, кружки, тарелки(пластмассовые), таблетки, нож, трусы\носки и кучу теплой одежды, пару банок консерв и дошираки, а также маску для ныряния – на море ведь едем. И сели в электричку до Сызрани: в интернете писали, что именно там удобно выйти на трассу и начать стопить.

Первый раз поднять руку с оттопыренным вверх пальцем оказалось непросто, еще сложнее было выдавить улыбку. Спустя пять минут остановилась семерка с пожилой парой и кошкой на заднем сиденье. Сияя от счастья, мы затиснулись внутрь, закинув на себя огромные рюкзаки. Проехали недалеко, довезли они нас только до трассы Сызрань-Волгоград, а дальше поехали в другую сторону.

Первый успех окрылил, мы уже подумали, что сегодня будем в Волгограде. Но прошел час, машины проносились мимо, обдавая нас клубами пыли. Я отправился в мотель искать картонку, чтобы написать, куда мы едем. Картонки не было. И тут случилось чудо. Выезжающая со стоянки фура остановилась возле нас. Оказалось, дальнобойщик Вован уже давно заметил нас и, несмотря на то, что обычно попутчиков не берет, пожалел.

Приготовить еды всегда можно на костре

Через три часа остановились перекусить, готовили прямо около фуры, в них снаружи есть специальный ящик, в котором хранятся продукты. Пока водитель жарил сардельки, друг заметил, что под фурой что-то горит. Наш спаситель поначалу отмахнулся, сказав, что тормоза дымят. Но когда заметил языки пламени чертыхнулся, и мы дружно побежали их гасить. Как оказалось, горели колодки, на ремонт ушло полтора часа. Так что останавливаться на ночевку пришлось в чистом поле за Саратовом: наш Вован спал в кабине, а мы поставили палатку. В Волгограде оказались только в полдень. За все это время наши траты сводились практически к нулю, за это мы решили наградить себя поездкой на пляж. Спросили у прохожих: выяснилось, что купаться в центре города негде. Зато есть отличное место для прыжков в воду – с двухэтажный дом высотой.

В лагуне чистое море и много крабов

Большой Утриш и крабы с дельфинами

Когда стемнело, мы двинулись в центр, по дороге заметили газель с надписью Краснодар. И вот чудо – в салоне были свободные места, и водитель согласился подвезти нас бесплатно. Проснулись уже в южном городе и решили шикануть: на машине с сервиса BlaBlaCar за 300 рублей доехали до Анапы. В троллейбусе за рюкзаки требовали денег, но мы поставили их на колени и крепко обняли – кондуктор отстал.

Главный пляж Анапы напоминал муравейник, море зеленело, и мы решили сразу ехать в Большой Утриш – на маршрутке за 70 рублей. Здесь, в 5-10 километрах от поселка находятся лагуны, излюбленное место дикарей. За вход в заповедник платим по 100 рублей. Первую лагуну проходим без остановок – здесь живут семьями, на второй задержались до утра, поучаствовали в праздновании дня рождения ребенка и пошли искать более молодежный отдых. Хорошая компания нашлась на 4 лагуне: здесь подниматься к лагерю нужно по канату, а в море можно часто увидеть стаи дельфинов и поймать крабов. Пляж считается нудистским, но раздеваться никто не заставляет. Еще есть два правила: первое – перед походом в туалет вырывать ямку, а потом закапывать ее. Второе – не срывать можжевельник. Все остальное разрешено.

Здесь же мы познакомились и с другими путешественниками. Кинооператор Илья побывал в десятках мест России, в странах ЮВА и каждый1 год возвращается на Большой Утриш. Говорит, что здесь своя атмосфера: можно лениться, и тебе за это не стыдно.

Долгая дорога домой

Обратная дорога начиналась гладко: сначала нас подбросила до Анапы отдыхающая женщина. В город мы помогли пареньку вызвать такси, а он подбросил нас до своего дома. А уже другой таксист согласился бесплатно подкинуть до выезда из города. И вот в час ночи мы на трассе. Стопить смысла нет, палатку ставить лень. Ложимся в спальных мешках. Утро началось с криков: оказывается, нам вызвали «скорую» и медики уже пытались вернуть нас к жизни.

До Краснодара добирались с 5 пересадками, пообедали бургерами, зарядили телефоны. Погуляли по городу, который оказался зеленым и чистым, поиграли в стритбол и уже в 22.00 стояли на трассе. И впервые поняли, что стопить небезопасно: правда, гопники, подошедшие закурить, оказались милыми людьми и даже купили нам хлеб, колбасу и майонез. А еще дали два яблока и попросили отвезти матерям. Мы пообещали и умчались на попутке, вышли в поле, за 70 км. от Краснодара и ушли спать подальше от трассы.

Потом был мужичок на грузовой газелл, который болтал без умолку и добросил почти до Ростова, два чеченца на приоре с громкой музыкой и два часа на обводной у города. Как потом нам объяснил все же подобравший нас водитель, мы неправильно выбрали место для стопа: остановиться нереально и все летят по прямой. Волгоградская трасса оказалась темной, в поисках освещенного места мы прошли почти 20 км пешком, плюнули на все, и стали стопить как есть. К тому моменту, как у нас уже опустились руки, все же тормознула фура, водитель которой покрутил пальцем у виска: ну кто, мол, стопит на подъеме?

Этот водитель оказался настоящим спасителем автостопщиков. Подбирает всех и всегда, говорит, что несколько раз даже жизни так спасал, когда люди уже замерзали на трассе.

В 4 утра мы были в Волгограде, переночевали у хозяйки, которую нашли на коучсерфинге. За спасение отблагодарили Тому курицей, которую приготовили, пока ждали ее с работы. Сутки в Волгограде – и в шесть утра мы отправляемся дальше, домой. Решили поехать снова на автомобиле с BlaBlaCar – на двоих у нас оставалось 3 тысячи

Калькулятор КП

Электричка: 180 рублей

Обед в Волгограде: 300 рублей в кафе

Завтрак в Краснодаре: 150 рублей кофе и сендвич

Троллейбус в Краснодаре: 20 рублей

Проезд до Анапы: 300 рублей

Вход заповедник: 100 рублей

Питание в лагунах: 2000 за 3 дня.

Обед в Краснодаре: 300 рублей, бургер и кофе

Курица в Волгограде: 210 рублей

Арбуз в Волгограде: 80 рублей

Проезд до Самары: 1100 рублей

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр Иванчиков, занимается автостопом 20 лет, путешествовал по Европе и Латинской Америке:

Из Самары на «юг» - то есть в сторону Сочи – добраться не сложно. По направлению Волгоград – Москва и обратно всегда едет много дальнобойщиков, поэтому в первую очередь внимание стоит обращать именно на них. Первая ошибка – выходить на трассу без таблички. Сразу продумайте свой маршрут, приготовьте таблички, возьмите фломастеры. Есть такие, чтобы надпись светилась в темноте. Начинать стопить лучше от заправки или крупной развилки. Я советую начинать путь не ночью, а утром, так как в ночные часы водители фур спят, а именно они чаще всего берут стоперов. Для остановки ищите место с большим потоком машин, с широкой обочиной, не вставайте там, где дорога идет в горку. Если все плохо, подойдите на заправку и поговорите с водителями, попросите подвезти вас. Лучше, если водитель едет не до вашей конечной точки, просить остановить около заправок.

Есть и негласные правила автостопа: выходить на трассу трезвым, в чистой одежде, опрятным. В машине не спать и не слушать музыку, а беседовать с водителем: для этого вас и берут.Когда стоите около трассы, улыбайтесь и старайтесь смотреть в глаза водителю. Обращайте внимание на знаки, которые вам подают: иногда могут подсказать, что вы неправильно выбрали место, показывая поворот или горку. Когда начинаете общение, не спрашивайте: «Не подбросите ли», начинайте со слов «Можно с вами доехать».

А вот рассчитывать, что вас постоянно где-то будут кормить, не стоит. Лучше иметь с собой перекус, воду, а еще деньги: бывают неудачные дни и моменты, иногда не зазорно доехать до места и на автобусе.