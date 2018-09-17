В Самаре молодой отец воспитывает тройню после смерти жены

СЕГОДНЯ 19:00 2018-09-17T20:34:12+03:00

Лалетины были бы счастливой семьей, если бы мама тройняшек не умерла, по мнению родителей и мужа, из-за халатности врача Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Дмитрий Лалетин пытается добиться того, чтобы врач, которая просмотрела заражение крови, понесла за это ответственность

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Дмитрий Лалетин когда-то был успешным бизнесменом занимался продажей стройматериалов. Но два года назад ему пришлось забросить дела и примерить на себя новое амплуа. Теперь Дмитрий — лучший папа на свете. Но это звание далось ему нелегко. Он почти не спит, времени на себя совершенно не остается. А еще Лалетин добивается справедливости - мама его тройняшек Елена Николаева умерла по вине врача

«Всего лишь наркоз»

- Лена работала юристом в банке. Но мечтала родить ребенка и заниматься только семьей,- рассказывает Дмитрий. — До 30 лет мы пытались забеременеть. Не получилось. Тогда решились на ЭКО. И тут, наконец, нам повезло. УЗИ показало, что у нас будет тройня! Немножко разволновались после этого. Но радости было больше, чем страха. Матвей, Борис и Глеб родились 10 мая 2015 года. Общий вес почти 6 килограммов. Елене экстренно сделали кесарево сечение. Родители были на седьмом небе от счастья. Но через день самочувствие Лены резко ухудшилось.

Больше всего мальчишки любят наблюдать за техникойФото: Альберт ДЗЕНЬ

- Жену трясло, у нее начался жар, — добавляет Дмитрий. — А врач лишь отмахивалась, говорила, что у моей жены последствия наркоза . Лишь когда Лена потеряла сознание, ее перевели в реанимацию. Там сразу сказали: у нее заражение крови. И...и через 3 месяца Лена умерла.

Папа может все

Все эти два года Лалетин пытался добиться того, чтобы врача привлекли к уголовной ответственности. По его просьбе сделали независимую медицинскую экспертизу и смогли доказать, что заражение крови произошло именно по вине медика. Креатинин в анализах зашкаливал, а врач не обратила на это внимание - только отмахивалась. Лишь этим летом дело на акушера-гинеколога по статье «Причинение смерти по неосторожности» передали в суд. Правда, до конца желаемого молодой отец так и не добился.

— Мы хотим, чтобы дело возбудили по статье «Халатность», — рассказывает Дмитрий. — Наш врач просмотрела сепсис, не обратила внимание на плохие анализы. А причинение смерти по неосторожности — это более мягкая статья, по ней акушер-гинеколог просто уйдет от ответственности.

Елена Николаева больше всего на свете хотела детейФото: Личный архив героя публикации

Параллельно с судебными войнами Дмитрий учился быть папой. Чтобы постоянно быть рядом с сыновьями, мужчине пришлось забросить свой бизнес. Благо, за троих детей Лалетиным полагались государственные выплаты- 350 тысяч от Самарской области и 100 тысяч от администрации района. Кроме того каждый месяц на всех мальчиков приходит по 8 тысяч пенсии по потере кормильца. Плюс Дмитрий потратил на ипотеку материнский капитал в 457 тысяч. Первая покупка памперсов стала для начинающего отца целым испытанием.

- Я и не думал, что это так сложно, — признается Лалетин. — Стоял в магазине и не понимал, почему так много разных упаковок. Теща все объяснила. А вот с режущимися зубами помогла теща. Я жуть как испугался, когда у мальчиков поднялась температура. Просто запаниковал, когда они заплакали. Спасибо Зинаиде Георгиевне, просветила, что все дело в зубках.

Мальчики очень похожи, но по характеру сильно отличаютсяФото: Личный архив героя публикации

Теперь дома у Лалетиных все по расписанию - папа старается детей не баловать, этим в основном занимаются бабушки-дедушки. В 7 утра подъем. В 7:30 завтрак. Потом в садик. Надо умудриться поднять и собрать всех троих. Сложнее всего с Матвеем. Он — самый задиристый из мальчишек, хоть и родился самым маленьким ( весил 1килограмм 450 граммов). Глеб напротив — спокойный, любит книжки. Боря непоседа, ему бы побегать и пошалить, но очень ласковый.

- Поверьте, я ни на что не жаловался. У меня трое прекрасных сыновей,- кажется, Лалетин пытается оправдываться. Но оправдываться ему совершенно не за что. — Но все равно хотелось, чтобы дома была любящая жена, а у детей — мама. Однако целенаправленно я никого не искал. Просто так сложилось, что я встретил Яну.

Новая мама

С Яной Ивановой (*фамилия изменена) Дмитрий знаком со студенческих лет. Потом дорожки приятелей разошлись. А в прошлом году они встретились снова - болтали весь вечер. Женщина рассказала, что недавно рассталась с супругом и в одиночку воспитывает 15-летнюю дочь.

Дмитрий и Яна делают все, чтобы тройняшки были счастливыФото: Личный архив героя публикации

- Наш роман развивался стремительно, — откровенничает тройной папа. - Скоро моя новая любовь переехала к нам вместе с дочкой, хотел, чтобы как можно раньше дети познакомились с Яной. Им женского внимания очень не хватает. Они даже бабушку называют мамой.

Вот и живет теперь в Самаре одна большая дружная семья Лалетиных из 6 человек. Дмитрий и Яна считают, что с них уже хватит несчастий - пора учиться быть счастливыми. Правда, и от своего отступать не собираются.

26 сентября состоится суд по делу врачебной ошибки. Дмитрий Лалетин надеется, что у него получится восстановить справедливость и сделать так, чтобы виновные в смерти жены были наказаны.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Вдовец должен быть готов к новым отношениям»

- В среднем траур длится примерно год. Раньше лучше не начинать новые отношения, иначе вторая жена будет всего лишь замещением первой. Если у мужчины уже долго сохраняется чувство боли, утраты, нужно постараться «прогоревать» это. Вдовец должен быть готов к новым отношениям, - объясняет психолог Екатерина Савушкина. - Потенциальная избранница должна понимать, что первая жена - важная часть жизни возлюбленного.