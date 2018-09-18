Якубович хлопал, болельщики ЧМ 2018 восхищались: чем уже 20 лет удивляют и радуют самарские "Искорки"

СЕГОДНЯ 08:30 2018-09-18T08:37:11+03:00

«КП-Самара» узнала, чем гордится коллектив музыкально-хореографического театра сегодня и какие планы у педагогов на будущее

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Первое реалити-шоу для детей

Музыкально-хореографический театр "Искорки" из Самары уже давно известен далеко за пределами города. Успешные выступления на российских и международных конкурсах, дипломы за первые места, победы на громких шоу. Уже 20 лет самарские девчонки и мальчишки получают возможность проявить свои таланты на 100%, стать участниками телевизионных передач, побывать на гастролях по всей стране. И в этот юбилейный год "Искорки" не перестают удивлять горожан.

"Искорки" постоянно становятся участницами телешоуФото: Из личного архива

В апреле театр «Искорки» и продюсерский центр «New star» открыли первый в Самаре кастинг на детское реалити-шоу «Крылья талантов». За 8 недель телепроекта девочки познакомились с модельным бизнесом, продюссированием и эстрадой. О профессии радиоведущего участницы реалити-шоу узнали в студии радио «Комсомольской правды-Самара», где смогли записать свою программу. После успеха проекта коллектив театра запланировал съемку второго сезона, которая пройдет весной следующего года.

Коллектив театра постоянно пополняется новыми девчатами и мальчишками

- Девочки обучались у лучших педагогов Самары и Москвы, знакомились с участниками разных телевизионных проектов, например, «Детского Евровидения», проектов «Голос Дети» и «Битвы талантов», - рассказывает художественный руководитель театра «Искорки» Елена Черноталова. - В первом сезоне победительницей проекта стала девятилетняя Ульяна Жирнова, которая выиграла разворот в самарском и московском журналах и другие призы. Многие участницы получили съемку на телевидении и сертификаты на фотосессии. Конечно, для них это стало большим стимулом работать и развиваться.

"Искорки" - постоянные гости "Комсомолки"Фото: из личного архива

В мире большого футбола

Летом «Искорки» победили в четырех номинациях международного конкурса «Морской бриз», который проходил в Сочи. Сразу после этого коллектив театра отправился на другой международный конкурс в Туапсе – «Морская волна», где вновь завоевали четыре первых места. Коллектив театра объясняет: своими учениками гордимся , однако впереди еще много конкурсов, к которым нужно усердно готовятся, поэтому расслабляться нельзя.

Анна Черноталова стала победительницей кубка России по караоке и теперь представит Россию на Чемпионате Мира по караокеФото: из личного архива

В 2018 году воспитанница «Искорок» Анна Черноталова стала победительницей кубка России по караоке и теперь представит Россию на Чемпионате Мира по караоке, который пройдет в Москве в 2019 г. Девушка будет бороться за победу с участниками из 20 стран. В прошлом году Анна учствовала в «Детском Евровидении», в котором стала финалисткой национального отбора.

А этим летом "Искорки" смогли стать частью грандиозного события: коллектив пригласили выступить на мероприятиях Чемпионата мира по футболу.

- Дети до сих пор под впечатлением от того, что попали в мировую историю футбола, - говорит Елена Черноталова. – Мы выступали на первом тестовом матче «Крыльев Советов» на стадионе «Самара-Арена», открывали Чемпионат Мира и встречали Кубок Конфедераций.

Крути барабан!

В конце августа самарские «Искорки» покорили Леонида Якубовича и руководство программы «Поле чудес», где выступили с музыкальным номером. Из столицы специально в День города коллектив театра приехал в Самару, чтобы выступить на празднике и теперь снова отправятся на гастроли по стрне. Впереди воспитанниц самарского детского театра ждут съемки на телеканалах «Карусель» и «НТВ».

- Мы приехали на праздничную площадку почти с аэропорта, - рассказывают «Искорки». - 8 сентября выступали на Дне города в Москве, где участвовали в трех концертах. Сейчас мы готовимся к новым конкурсам и юбилею театра.

Этим ребятам открыты все дорогиФото: из личного архива

17 декабря «Искорки» отметят двадцатилетие в Самарском театре оперы и балета. Сейчас в детском музыкально-хореографическом театре «Искорки» занимается более 400 детей, и все они примут участие в праздничном концерте. Руководство театра признается: для постановки юбилейных номеров приглашают только балетмейстеров с мировым именем.

- Мы готовим грандиозный концерт с двумя отделениями, - объясняет руководство театра. - В первом мы покажем новый спектакль нашего театра и костюмированное шоу, а во втором - лучшие хореографические номера «Искорок». Уже сейчас с нами сотрудничают известные балетмейстеры из Екатеринбурга и Королева , Кемерово и Санкт-Петербурга - Ашот Назаретян и Ульяна Костина, Виктор Милованов и Олег Новиков.

Коллектив часто становится обладателем премий и наградФото: Личный архив

Детский музыкально-хореографический театр «Искорки» приглашает детей от 3 лет.

Ежедневно с 18. 00

Адрес: пр-т Кирова, 145. Кабинет 43.

Тел. 8 846 972 29 87, 8 927 692 29 87