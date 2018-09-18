2018-09-18T08:37:11+03:00
Общество

Якубович хлопал, болельщики ЧМ 2018 восхищались: чем уже 20 лет удивляют и радуют самарские "Искорки"

«КП-Самара» узнала, чем гордится коллектив музыкально-хореографического театра сегодня и какие планы у педагогов на будущее
Татьяна ПОПОВА
Поделиться:
На "Поле чудес" "Искорки" имели успехНа "Поле чудес" "Искорки" имели успехФото: Личный архив героя публикации
Изменить размер текста:

Первое реалити-шоу для детей

Музыкально-хореографический театр "Искорки" из Самары уже давно известен далеко за пределами города. Успешные выступления на российских и международных конкурсах, дипломы за первые места, победы на громких шоу. Уже 20 лет самарские девчонки и мальчишки получают возможность проявить свои таланты на 100%, стать участниками телевизионных передач, побывать на гастролях по всей стране. И в этот юбилейный год "Искорки" не перестают удивлять горожан.

"Искорки" постоянно становятся участницами телешоу Фото: Из личного архива

"Искорки" постоянно становятся участницами телешоуФото: Из личного архива

В апреле театр «Искорки» и продюсерский центр «New star» открыли первый в Самаре кастинг на детское реалити-шоу «Крылья талантов». За 8 недель телепроекта девочки познакомились с модельным бизнесом, продюссированием и эстрадой. О профессии радиоведущего участницы реалити-шоу узнали в студии радио «Комсомольской правды-Самара», где смогли записать свою программу. После успеха проекта коллектив театра запланировал съемку второго сезона, которая пройдет весной следующего года.

Коллектив театра постоянно пополняется новыми девчатами и мальчишками

Коллектив театра постоянно пополняется новыми девчатами и мальчишками

- Девочки обучались у лучших педагогов Самары и Москвы, знакомились с участниками разных телевизионных проектов, например, «Детского Евровидения», проектов «Голос Дети» и «Битвы талантов», - рассказывает художественный руководитель театра «Искорки» Елена Черноталова. - В первом сезоне победительницей проекта стала девятилетняя Ульяна Жирнова, которая выиграла разворот в самарском и московском журналах и другие призы. Многие участницы получили съемку на телевидении и сертификаты на фотосессии. Конечно, для них это стало большим стимулом работать и развиваться.

"Искорки" - постоянные гости "Комсомолки" Фото: из личного архива

"Искорки" - постоянные гости "Комсомолки"Фото: из личного архива

В мире большого футбола

Летом «Искорки» победили в четырех номинациях международного конкурса «Морской бриз», который проходил в Сочи. Сразу после этого коллектив театра отправился на другой международный конкурс в Туапсе – «Морская волна», где вновь завоевали четыре первых места. Коллектив театра объясняет: своими учениками гордимся , однако впереди еще много конкурсов, к которым нужно усердно готовятся, поэтому расслабляться нельзя.

Анна Черноталова стала победительницей кубка России по караоке и теперь представит Россию на Чемпионате Мира по караоке Фото: из личного архива

Анна Черноталова стала победительницей кубка России по караоке и теперь представит Россию на Чемпионате Мира по караокеФото: из личного архива

В 2018 году воспитанница «Искорок» Анна Черноталова стала победительницей кубка России по караоке и теперь представит Россию на Чемпионате Мира по караоке, который пройдет в Москве в 2019 г. Девушка будет бороться за победу с участниками из 20 стран. В прошлом году Анна учствовала в «Детском Евровидении», в котором стала финалисткой национального отбора.

А этим летом "Искорки" смогли стать частью грандиозного события: коллектив пригласили выступить на мероприятиях Чемпионата мира по футболу.

- Дети до сих пор под впечатлением от того, что попали в мировую историю футбола, - говорит Елена Черноталова. – Мы выступали на первом тестовом матче «Крыльев Советов» на стадионе «Самара-Арена», открывали Чемпионат Мира и встречали Кубок Конфедераций.

Крути барабан!

В конце августа самарские «Искорки» покорили Леонида Якубовича и руководство программы «Поле чудес», где выступили с музыкальным номером. Из столицы специально в День города коллектив театра приехал в Самару, чтобы выступить на празднике и теперь снова отправятся на гастроли по стрне. Впереди воспитанниц самарского детского театра ждут съемки на телеканалах «Карусель» и «НТВ».

- Мы приехали на праздничную площадку почти с аэропорта, - рассказывают «Искорки». - 8 сентября выступали на Дне города в Москве, где участвовали в трех концертах. Сейчас мы готовимся к новым конкурсам и юбилею театра.

Этим ребятам открыты все дороги Фото: из личного архива

Этим ребятам открыты все дорогиФото: из личного архива

17 декабря «Искорки» отметят двадцатилетие в Самарском театре оперы и балета. Сейчас в детском музыкально-хореографическом театре «Искорки» занимается более 400 детей, и все они примут участие в праздничном концерте. Руководство театра признается: для постановки юбилейных номеров приглашают только балетмейстеров с мировым именем.

- Мы готовим грандиозный концерт с двумя отделениями, - объясняет руководство театра. - В первом мы покажем новый спектакль нашего театра и костюмированное шоу, а во втором - лучшие хореографические номера «Искорок». Уже сейчас с нами сотрудничают известные балетмейстеры из Екатеринбурга и Королева , Кемерово и Санкт-Петербурга - Ашот Назаретян и Ульяна Костина, Виктор Милованов и Олег Новиков.

Коллектив часто становится обладателем премий и наград Фото: Личный архив

Коллектив часто становится обладателем премий и наградФото: Личный архив

Детский музыкально-хореографический театр «Искорки» приглашает детей от 3 лет.

Ежедневно с 18. 00

Адрес: пр-т Кирова, 145. Кабинет 43.

Тел. 8 846 972 29 87, 8 927 692 29 87

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Билеты на матч «Крылья Советов» - «Краснодар» 24 сентября: цены, где купить, точки продаж
Самарский политех стал хозяином своего бренда
Пропавшего в Чапаевске 11-летнего мальчика нашли живым
В Самаре полиция ищет жертв грабителя, напавшего с ножом на женщин в магазине на Московском шоссе
Город-курорт Самара вошел в десятку популярных для летнего отдыха направлений у россиян
В Тольятти разработали Lada Largus для перевозки инвалидов-колясочников
В Курумоче из-за неисправности самолета пассажиры пять часов не могли улететь в Турцию
Опять эти грунтовые воды! В минстрое разбираются, почему "поехали" дороги около "Самара Арены"
На парковки около Самара Арены нужно еще 26 млн рублей
Здравствуй, осень, холода: в Самаре по-прежнему нет горячей воды в 98 домах
Самарский писатель Андрей Олех представит свою третью книгу о жизни Безымянки "Обмен и продажа"
Лишь бы все не сгнило: в Самарской области собрали больше 1,6 млн тонн зерна
Жители Самары фанатеют от автомобиля Lada Vesta
В Самаре маршрутка влетела под Камаз на Московском шоссе
Аварийную двухэтажку снесут в Самаре для реконструкции проспекта Карла Маркса
Новый полпред президента в ПФО Игорь Комаров первую рабочую поездку совершил в Самарскую область
Был посол, а стал сенатор: в Совет Федераций вместо Дмитрия Азарова отправится Фарит Мухаметшин
В Самаре прокуратура заставила чиновников начать ремонт улицы Чернореченской
Пропавшего в Чапаевске мальчика могли убить
В Самаре хотят узаконить перекрытия дорог во время карнавалов и шествий