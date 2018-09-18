Вечером работа - утром деньги: Как я пыталась заработать миллион на расклейке объявлений

СЕГОДНЯ 16:25 2018-09-18T16:52:36+03:00

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Как может заработать студент в Самаре? Первое, что приходит в голову, - промоутер. Не хочешь мозолить глаза знакомым в дурацком костюме сосиски? Есть другие варианты. Например, разносить листовки и расклеивать объявления. Говорят, доходы очень хорошие, чуть ли не 40 тысяч рублей в месяц заработать можно. Проверю.

День 1. Деловая фирма. Зарплата: 25 - 30 тысяч рублей

Первого работодателя нахожу в Сети. Серьезная фирма. На входе мне выдают бахилы и просят заполнить анкету. Интересуются, знаю ли я английский, а еще - какова моя душевная организация. Потом ко мне выходит замдиректора, ее почему-то интересуют мои мысли о карьерном росте и будущем развитии. Объяснение находится быстро: чтобы начать работать промоутером в деловой фирме по продаже утягивающих носков и очистителей стекол, я должна пройти четырехдневный информационный тренинг и выполнить домашнее задание. За вклад в профессиональное развитие просят 450 рублей, которые мне вернут, если я буду хорошей ученицей. Никакого договора со мной оформлять не собираются. Я ухожу.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Если организация привлекает вас в качестве работника, то вы должны заключить трудовой или гражданско-правовой договор - все это прописано в действующем законодательстве РФ, - объясняет юрист Максим Мальцев. - В данном случае работодатель явно уклоняется от обязанности выплачивать за сотрудника подоходный налог и начислять ему зарплату, что является нарушением закона. Если вас убеждают, что договор - это лишняя бумага, лучше на такую работу не устраиваться.

День 2. Интернет-провайдер. Зарплата: 10 тысяч рублей

В подъезд еще и не попадешь!Фото: Татьяна ПОПОВА

Офис скромнее, зато мне сразу вручают пачку объявлений, их нужно раскидать в почтовые ящики. За объявление - два рубля, это гораздо меньше обещанного, но беру тяжелую сумку и отправляюсь в путь.

Зайти в чужой подъезд - испытание. После десятка оскорблений и угроз звонить в домофон страшно. Сложнее всего объяснить бабуле на лавочке, что я не наркоманка, а честно разношу рекламу интернет-провайдера.

- Вот-вот, от вашего интернета одна наркомания и разврат, - сердится жительница дома на улице Мичурина. - Мне никакого интернета не надо. Ты вот сейчас зайдешь, а потом под лестницей будет гадость!

Иногда придется и поскучать на лавочке. Но и клеить объявления на доску смысла нет - все обдираютФото: Татьяна ПОПОВА

В общем, жизнь разносчика не проста. Постоянно ругают. А начальство еще и не выдает честно заработанные две тысячи рублей за «раскиданную» в ящики тысячу листовок.

- Вы отчетность вели, записи делали какие-нибудь? - спрашивает босс. - Может, вы листовки в ближайшую мусорку выбросили? За вчерашний день я вам могу заплатить не больше ста рублей.

Следующий маршрут в этой фирме я брать не стала.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- По закону наниматель обязан рассказать вам об условиях труда, в том числе о форме отчета за проделанную работу, - говорит Максим Мальцев. - Что это будет: фотография, видеозапись или контроль другого человека - также забота работодателя. И, конечно, обговорить все нюансы необходимо еще на собеседовании, но никак не после выполнения задания. Если вы стали жертвой обмана, необходимо обратиться в прокуратуру. Но для этого также нужно доказательство, например запись разговора.

День 3. Мастерская по ремонту компьютеров. Зарплата: 1500 рублей

Объявления на столбах выглядят некрасиво, но что поделаешьФото: Татьяна ПОПОВА

В третьей конторе меня просят засунуть за домофон две бумажки. Спрашиваю, какая отчетность? Тут все технологично: каждое утро при выходе на линию нужно звонить по выделенному телефону, выход фиксирует программа. На работу - в 9 утра и не позже. Платить будут раз в неделю по средам 1500 рублей. В день я прохожу около 10 - 15 км. Два дня проходят отлично, а на третий программа дала сбой, и работодатель мне день не засчитывает. Денег мне не платят, мол, неделя не прошла. Да и за что платить, побегала лишь два дня.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

- Описанный случай - скорее всего, обычное надувательство со стороны организации, - объясняет юрист. - Вряд ли работодатель обладает техническими средствами для отслеживания вашей геолокации и будет следить за вашим перемещением. Это очередная махинация, чтобы ввести человека в заблуждение и не заключать трудовой договор.

Вместо послесловия

Оказывается, большинству моих друзей за работу тоже не платили. Однако есть и те, кто задерживается в профессии на месяцы. Как правило, они занимаются не раскладкой, а расклейкой объявлений. Причем делают это не на специальных досках, а на зданиях и дорожных столбах. Нередко вместо клея работодатель выдает промоутеру веревку, которой он привязывает рекламу к деревьям. При этом многие сотрудники уверены: за расклейку объявлений им ничего не грозит, ведь они выполняют поручение фирмы.

- Я расклеиваю объявления рано утром, чтобы не попадаться жильцам на глаза, - рассказывает промоутер Евгений. - Платят мало - рубль за объявление, приходится работать сразу в нескольких фирмах. За день уходит около двух поллитровых банок клея, мне их выдают перед маршрутом. Может, это и незаконно, но за полгода мне лишь однажды сделали замечание сотрудники Росгвардии. Бросать работу я не собираюсь.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА…

Андрей ИШМУРАТОВ, председатель правления Ассоциации «Центр общественного взаимодействия»:

- Расклейка объявлений незаконна. Формально все плакаты не относятся к рекламе, это информационные материалы не рекламного характера. Ответственность за их размещение установлена статьей 4.20 Закона Самарской области «Об административных правонарушениях на территории Самарской области» №115-ГД. Штраф за данное нарушение составляет до 600 тысяч рублей. Дела по данному нарушению рассматривают административные комиссии.

Юристы объясняют: по закону оштрафовать за незаконное размещение рекламы должны не только работодателя, но и самих расклейщиков. Однако нередки случаи, когда расплачиваться за правонарушение приходится одним промоутерам, а бизнесмен выходит сухим из воды, потому что стороны не заключали трудовой договор.

… И МАРКЕТОЛОГА

Елена ЩЕТИНИНА, маркетолог:

- Реклама при помощи листовок устарела со времен появления телевизора, а то и раньше. Но почему-то многие компании до сих пор верят в силу бумажек. Конечно, предпринимателю проще расклеить дешевые листовки, чем потратиться на наружную рекламу, а лучше уйти в интернет. Однако многочисленные опросы показывают, что реклама на столбах и подъездах воспринимается людьми не иначе как мусор. Таким способом клиентов точно не привлечь.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Какова цена «мучений»?

Расклейка объявлений на столбах/ заборах/ остановках

От 10 коп. до 5 руб. за объявление

Раскладка по ящикам

От 1 руб. за объявление

Раскладка под домофоны

От 1 - 3 руб. за объявление