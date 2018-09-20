Форма волонтера за миллион и мяч от Роналдо: самарцы распродают вещи чемпионата мира за огромные деньги

СЕГОДНЯ 12:20 2018-09-20T12:45:07+03:00

Во время ЧМ-2018 Роналдо был в России. Не исключено, что он мог оставить много автографов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Предприимчивые жители Самары и окрестностей зарабатывают на чемпионате мира даже после его завершения. Теперь они распродают артефакты мундиаля

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Праздник ушел, и денег не осталось. Чемпионат мира в России закончился еще в июле, а футбольные болельщики (и не только) до сих пор распродают сувениры мундиаля. Самарцы в этом плане от жителей других городов-организаторов ЧМ не отстают. Зарабатывают на всем.

Волонтер-миллионер

Так, например, самарчанка Алиса продает форму волонтера. За футболку, кроссовки, кепку, штаны-шорты, рюкзак, толстовку, куртку, мешок для обуви и чемодан девушка просит 1 миллион рублей. Нет, форму волонтерам на ЧМ-2018 шили не в Saint Laurent или в Balenciaga, «всего лишь» в Adidas. И нет, кепка не инкрустированна сусальным золотом, а кроссовки не носил Марадона. Наверно. Я не уверен на 100%.

Если вы миллионер, но всегда хотели стать волонтеромФото: avito.ru

- Форма в отличном состоянии, одевалась всего несколько раз, - отметила в описании продавец Алиса. - Причина продажи - я не коллекционер, и, возможно, кому-то будет приятно иметь предметы с ЧМ-2018 в личном пользовании. Мне же достаточно фоток и воспоминаний.

Если покупать вещи по отдельности, то можно серьезно сэкономить. Футболка, например, обойдется в 1099 рублей, толстовка – 4999 рублей, а мешок для обуви всего 499 рублей. И того весь комплект стоит 18 482 рубля вместо миллиона.

Футбольный мяч – от 2 000 до 100 000

Активно самарцы распродают футбольные мячи. Самый дорогой лот стоит 100 000 рублей. Все из-за того, что на мяче есть автограф бразильца Роналдо. Зубастик был в Самаре во время чемпионата мира и смотрел игру 1/8 финала Бразилия – Мексика. В качестве доказательства подлинности автографа продавец приложил фото Зубастика из салона, судя по всему, своей машины.

Мяч с автографом Роналдо. Не португальца, бразильцаФото: avito.ru

И сам Зубастик. В качестве доказательства, что подпись подлиннаяФото: avito.ru

Есть мячики и подешевле. Так тольяттинец Михаил продает футбольный мяч с автографом голкипера сборной России Игоря Акинфеева. Мяч, правда, не с ЧМ-2018, а с отборочного турнира Евро-2016. Зато стоит всего (по сравнению с прошлым лотом) 10 000 рублей.

Играть таким мячом вряд ли кто-то решитсяФото: avito.ru

На волне всеобщей любви к сборной России пытается прокатиться и самарец Виталий. Мужчина предлагает за 2 000 рублей купить мяч чемпионата мира, но только не этого года, а 2002-го. Футбольный снаряд не официальный от Adidas, а от одного из спонсоров ЧМ. Зато с автографами игроков сборной России: Булыкина, Радимова, Лоськова, Соломатина, Сычева, Павлюченко. Есть на футбольном снаряде даже росписи Ярцева и Дасаева.

Мяч с автографами сборной России образца 2002 годаФото: avito.ru

Кубок мира – за 20 000 рублей

Автографы самарцы предлагают не только на мячах. Продавец Ася предлагает купить у нее постер с росписями игроков сборной России. С кем именно, продавец не уточняет, но на постере заметно, что автографы оставили Черышев, Жирков, Зобнин, Фернандес, Газинский, Кутепов и Дзюба. Правда, опять же, подлинность росписей под вопросом.

За плакат с автографами продавец просит 200 000 рублей.

Жителям Самары предлагают поднять Кубок мира, даже если вы не умеете играть в футбол. Правда, не сам легендарный кубок, а его уменьшенную версию. Ее размеры – 15 см х 8 см х 8 см, а вес – 1,3 кг.

- Официальный эксклюзивный подарок ФИФА для гостей VIP.

За 20 000 любой желающий сможет поднять Кубок мира над головой. Кубок, конечно, не настоящийФото: avito.ru

Матч 34 Саудовская Аравия - Египет. Идет с коробкой и оригинальной сумкой. Возможен обмен на другой кубок, - отметил в описании продавец, имя которого неизвестно.

За мини Кубок мира самарец просит 20 000 рублей.

20 000 рублей просит и самарец Антон за коллекцию серебряных монет номиналом 3 рубля.

- 3 рубля чемпионат мира по футболу 2018 в России: Самара, Сочи, Москва, Санкт-Петербург. Металл – серебро. Проба - 925/1000. Содержание чистого металла, г-31,1. Диаметр, мм-39,0. Монеты в капсулах и сертификатами, никогда их не доставали, - уверяет Антон.

Монеты за 20 000 тысячФото: avito.ru

А на сладкое – самый топовый лот. VIP-билеты на игру Польша – Колумбия в Казани на ЧМ-2018 за 10 000 рублей. Только чемпионат мира уже прошел, как и эта игра.

Продает билеты тот же анонимный самарец, который выставил на продажу мини Кубок мира.

У автора текста, кстати, тоже есть несколько билетов на ЧМ-2018. Отдам за полцены, обращайтесь.

Отличная возможность купить билеты на ЧМ после окончания ЧМФото: avito.ru

На сайтах бесплатных объявлений можно найти много интересного после ЧМ-2018. Стаканы со стадионов, монеты, купюры, мячи. Продавать их будут еще долго. Так что если чемпионат мира прошел мимо вас (такое вообще реально?), вы все равно сможете стать его частью, если захотите.