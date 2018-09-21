Игрок БК «Самара» Дмитрий Головин: «Зоран Лукич как-то подошел и спросил, зачем я поставил на гудок песню «О боже, какой мужчина!»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-21T15:25:00+03:00

Самарский баскетболист на радио «КП-Самара» дал интервью, в котором рассказал о беспределе в «Чебоксарских Ястребах», акции #янедебил и шансах «Самары» в Единой лиге ВТБ

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Серебряный призер российской Суперлиги баскетбольный клуб «Самара» готовится к новому сезону. Команда серьезно перестроилась: стал «горожан» покинули несколько баскетболистов, на их место взяли других.

Сезон Суперлиги стартует для «Самары» 8 октября домашним матчем с новичком турнира «Буревестником» из Ярославля. Матч пройдет в МТЛ «Арене». Недавно самарцы вернулись со сборов в Латвии и уже начали готовиться к предсезонному турниру Кубок Приматова 2018, который пройдет 25 и 26 сентября. В перерывах между тренировками в студию радио «КП-Самара» заглянул защитник БК «Самара» Дмитрий Головин.

Послушать запись эфира можно на сайте samara.kp.ru в разделе «Радио».

СПРАВКА «КП»:

Дмитрий Головин – 30 лет. Воспитанник самарского баскетбола. Выступал в Единой лиге ВТБ за «Нижний Новгород», УНИКС и «Зенит». С 2016 года играет за БК «Самара». Серебряный призер универсиады 2009 года, бронзовый и серебряный призер Единой лиги ВТБ, обладатель серебряных медалей Суперлиги-1 в составе «Самары».

- Дим, привет! Спасибо, что зашел к нам.

- Всем привет!

- Прошлый сезон «Самара» закончила с серебряными медалями. Скажи, на твой взгляд, это достижение для Самары или провал?

- И не провал, и не достижение. Где-то на «четвёрку». Хотелось выиграть в финале, три игры проиграли дома, выигрывай любую и станешь чемпионом. Но, к сожалению, не смогли.

- В финальной серии проиграли первые два матча. Чего не хватило для побед?

- Не знаю, атмосфера так развивалась, дома мы играли: на нас вся ответственность, мы должны были выиграть, это давило как-то. А ребята из Владивостока - наоборот, расслабленно играли, два раза выиграли. А когда мы уже к ним уже приехали, всё наоборот для нас. Все понимали, тяжело во Владивостоке выигрывать, мы на полном расслабоне, если можно так сказать. Просто выходили, получали удовольствие от игры и смогли выиграть у них 2 игры.

- Только в этом причина, что смогли 2 матча во Владивостоке выиграть, или что-то Игорь Грачёв [главный тренер БК «Самара», - прим. ред. «КП-Самара»] вам что-то такое сказал, что заставило выйти и просто порвать «Спартак» в двух матчах?

- Да нет, в финальной серии там каждый выходит уже рвать всех - как они, так и мы. Просто Игорь Игоревич попробовал сделать так, чтобы у нас ушло это давление, расслабить нас. Мы вышли, сыграли - получилось.

-А перед стартом прошлого сезона рассчитывали, что дойдёте до финала? Какие цели были?

- Цели высокие были, плюс состав сильный: все ребята с амбициями. Конечно, стремились к победе. Но сезон длинный был, все матчи тяжёлые. У многих команд цель -победить, а выигрывает один.

-В прошлом сезоне, на твой взгляд, какой самый тяжёлый матч? Финальный или был какой-то тяжелее?

- Ну, по тяжести - я не знаю. Конечно, финальные матчи самые тяжёлые. И сил нет, и цена ошибки велика. Финальный матч я бы отметил.

- Ты стал автором самого крутого - на мой взгляд точно - момента Суперлиги: забил из-за спины в матче с МБА. Скажи, ты тренировал его или всё спонтанно получилось?

- Да нет, такое, наверное, не надо тренировать, это редкий момент. Мяч отскочил, я понимал, что времени мало, кинул на удачу, удача была на моей стороне.

Дмитрий Головин БК "Самара".Матч Суперлиги против МБА

- Давай тогда перейдём к этому сезону, команда серьёзно перестроилась: несколько человек ушли, пришли новички. Как сыгрались с новыми игроками, готовы к сезону?

- Сыгрываемся. Я думаю, весь сезон это будет продолжаться, прибавлять мы должны во многих компонентах. Думаю, на данный момент, уровень подготовки у нас достаточный, идём в правильном направлении.

- А на твой взгляд, команда усилилась?

- Не знаю, усилилась или ослабилась. Главное - результат для команды. Может, команда и усилится, а результат будет хуже. Тогда какой толк от усиления? Всё узнаем в конце года.

- 8 октября у «Самары» первый матч нового сезона. Цели на сезон уже поставили или пока не обсуждали этот момент?

- На сезон - победа. Камо Сергеевич Погосян [директор БК «Самара»] и Игорь Игоревич Грачёв всегда ставят такую цель.

- Только «золото»?

- Да, особенно после прошлого сезона, когда вторыми стали. Теперь только побеждать.

- Какие шансы взять «золото» в этом сезоне?

- Шансы есть у всех команд, участвующих в этом соревновании.

- Надеюсь, что у «Самары» шансов побольше. Теперь расскажи, как у вас проходят сборы предсезонные? Вы съездили в Латвию на турнир. Расскажи об этом.

- Начали предсезонную подготовку где-то 8 августа, сначала были домашние сборы, потом пару игр в Саратове и поехали в Латвию уже на турнир. Там был примерно 6 команд, хорошие по уровню «ВЭФ», «Парма». Правда с ней [с «Пармой] нам не удалось сыграть. В финале играли с ней «Нептунасом», очень серьезная команда, там было 3 легионера из Америки. Если до этого «Автодор» не был не собран до конца, «ВЭФ» играл вдевятером, то эти ребята уже были полностью готовы. В итоге - проиграли 2 очка в концовке. Но матч был очень классный.

-То есть, команда уже серьёзно настраивается на сезон?

- Ну да, но ещё надо играть.

За свою карьеру Головин брал «бронзу» и «серебро» Единой лиги ВТБ и серебряные медали Суперлиги. Фото: БК «Самара»

- В прошлом сезоне тренер перевел тебя на другую позицию. Я так понимаю, ты всю жизнь был разыгрывающим, а теперь пришлось играть атакующего защитника и даже иногда легкого форварда. Расскажи, как дался такой переход? Всё-таки тебе было 29 лет, когда тренер перевел тебя на другую позицию.

- Со слезами на глазах, я так это скажу (смеется). Тренер сказал играть на этой позиции. Я выхожу и играю, лучше играть на любой позиции, чем быть первым номером и не играть.

- На мой субъективный взгляд, получилось очень даже неплохо. Ты сам как думаешь, этот сезон можно записать тебе в актив?

- Каждый сезон надо записать в актив и делать выводы из него, работать над ошибками - где-то лучше было, где-то хуже. Надеюсь, в этом году я уже со второго номера буду более уверенно себя чувствовать, агрессивнее играть в нападении.

- Как дела у нас обстоят с Суперлигой вообще? Единая Лига ВТБ, я так понимаю, это другая планета по сравнению с Суперлигой? Суперлига прогрессирует в последнее время?

-Ну не другая планета. Я считаю, если оставить наш состав, вернуть основных с прошлого года: Голяхова, допустим, Яковенко. 15 человек набрать таких россиян, с опытом игры, длинную скамейку сделать, и мы можем, в принципе, играть на равных с какими-то командами: середняками, аутсайдерами ВТБ. Ничего не произойдёт, никто не заметит, что мы зашли из Суперлиги. Просто вопрос возможностей, чтобы ВТБ взяло какие-нибудь команды к себе в лигу, расширило количество российских команд. 9 команд – это просто мало.

- «Спартак Приморье», я знаю, пробовался, но его не взяли.

- Там каждый год кто-то пробуется. Насколько это серьёзно, не знаю. Надо у ВТБ спрашивать. Они просто не заинтересованы в этом [в новых российских клубах в лиге].

- То есть, на твой взгляд, даже без легионеров Самара способна быть середняком?

- Конечно. Да, если состав ещё усилить.

- Ну, да, укрепиться немножко.

-Конечно-конечно.

В эфире на радио «КП-Самара» Дмитрий признался - считает, что у «Самары», если укрепиться парой-тройкой российских игроков, есть все шансы стать середняком лиги ВТБ

- Давай теперь поговорим непосредственно о твоей карьере. Ты вернулся в Самару в 2016 году, до этого выступал в Единой Лиге ВТБ, играл за Нижний Новгород, за Зенит. Почему Самара? Были какие-то другие предложения?

-Ну, по ВТБ не было предложений никаких, по Суперлиге - я был в Самаре, позвонил Сергею Александровичу Зозулину [тренеру БК «Самара»], рассказал ситуацию, он говорит: «Приходи, там посмотрим». Ну вот так и получилось - я в Самаре.

- А долго думал, переходить ли в «Самару»?

- Да нет, просто там какие-то моменты мы состыковали по контракту. А так нет. Уже в команде был 20 августа, думать не было времени.

- В 2016 году ты объявил, что ищешь новый клуб через Twitter, просил писать в личку. Почему именно Twitter, и были ли какие-то предложения через него?

- В Twitter, потому что только в этой соцсети я зарегистрирован. Предложений не было. Просто какой-то журналист позвонил из Петербурга и спросил: «Уходишь из Питера? Реально?! И всё. Это больше шутка, конечно.

- То есть, никаких реальных предложений не поступало?

- Нет.

Дмитрий в шутку объявил о поиске нового клуба в ТвиттереФото: Twitter.com

- Не жалеешь, что остался в Самаре и не поискал что-то другое?

- Да нет. Во-первых, я не жалею об этом, так как уже второй год здесь, всё нормально. Во-вторых, и не было предложений. Два фактора, я не знаю, какой больше сыграл.

Дмитрий Головин в петербургском «Зените»

- Ты довольно-таки долго в Самаре отсутствовал. Сильно город изменился за это время?

- Я думаю, любой житель Самары скажет, что в связи с чемпионатом мира по футболу он очень сильно измелился. К этому событию большинство изменений были.

- А с баскетболом как отношения в Самаре отношения? Сильно изменился самарский баскетбол?

- Потихонечку развивается. Самару уже, по идее, должна давно в лиге ВТБ играть. Ну не давно, но место там заслуживает. За остальными направлениями, женским баскетболом, например, я не очень слежу. За уличным слежу, точнее, пытаюсь, так как его нет в Самаре. Пытаются ребята, немного как-то в этом направлении улучшается ситуация.

- Расскажи о стритболе. Ты же серебряный призер чемпионата России 2017 года.

- Недавно баскетбол 3 на 3 вошел в олимпийский вид спорта, и он стал очень широко распространяться по всему миру, в Европе особенно. Сейчас Россия подхватывает потихоньку. Прошлым летом мы отобрались от Самарской области, от России удалось съездить наконец-то, пока сборы не начались. И мы заняли второе место. С Александром Пушкиным, Никитой Ивановым и Максимом Кирьяновым. И мы завоевали путевку на турнир уровнем выше. Там 2 категории или 3, по уровню челлендж какой-то. Вот там уже нам объяснили, кто мы, откуда.

- То есть, там уровень посерьезнее?

- Да, там заметно серьёзнее, это несравнимо.

- В стритбол играют только профессиональные баскетболисты или в основном любители?

- Есть профессиональные баскетболисты, но нюанс в том, что стритбольный сезон идёт с апреля, может, пораньше, и вплоть до октября. И профессиональный баскетболист не сможет участвовать полностью в этом сезоне. Плюс надо времени много уделять стритболу, там много нюансов. Можно сказать, это другой вид спорта даже. Если обычные не профессионалы придут, не тренируясь, то они вряд ли победят.

- Специально как-то готовился к турниру?

- Да нет, мы уже во время действия всё начали понимать, схватывать нюансы какие-то. Жесткость в стритболе на несколько порядков выше.

- Стритбол прямо серьёзно отличается по жесткости?

- Да, очень-очень, там правила даже другие, по-другому пробежка фиксируется немного, ну, свои нюансы, их очень много.

- Как новый опыт? Интересно было?

-Да, очень классно, понравилась атмосфера! Плюс в стритболе нет тренера. Считай, договариваетесь своей командой, у каждого своя ответственность, не надо бояться что на тебя наорут, ты как-то перед партнерами больше уже переживаешь, если что-то не то. Классно вообще, супер!

- В Самаре тоже устраивали турниры по стритболу. Не участвовал?

- Ну, что-то такое вот устраивается, я в этом не участвовал. Самара очень отстаёт. В России вообще в принципе немного, где стритбол развит, но Самара вообще не развивается в этом направлении. Допустим, проходил сейчас «Samara Open». Вроде там всё красиво, а если чуть глубже глянуть... Допустим, судьи не знают правил до сих пор. Официальные правила 3 на 3 – по ним мы не играем, я не знаю почему.

- Вообще есть ли смысл раскручивать стритбол? Нужно это?

- Можно не то что раскручивать, а просто сделать условия, отвечающие минимальным требованиям, чтобы люди могли играть летом в баскетбол в Самаре. Просто у нас одна площадка среднего качества. И всё. На всю Самару.

Дмитрий Головин готов играть за «Самару» до момента, когда команда попадет в Единую лигу ВТБ. Фото: БК «Самара»

- А Самара вообще стремиться к тому, чтобы быть баскетбольным городом, или всё-таки Самара футбольная, и всегда ею останется? На твой взгляд.

- Да можно быть не просто футбольным городом, можно многие виды спорта развивать. То есть понятно, что в Самаре очень развит футбол, дальше – хоккей. ЦСК ВВС очень популярная команда. Но людей много в городе, думаю, у каждого вида спорта есть свои поклонники, и людей реально много, кто хочет играть летом в баскетбол, надо дать возможность тоже. Профессиональный баскетбол развивается. БК «Самара» выигрывает, секции для детей открываются. А вот со стритболом все плохо.

- В «Нижнем Новгороде», я так понимаю, ты был таким «своим парнем» для болельщиков. Ты ездил на выезд в Москву на матч ЦСКА в микроавтобусе с болельщиками, ты мог после матча с «Реалом» на остановке постоять с болельщиками. Как в Самаре обстановка с болельщиками, узнаю тебя на улице?

-Да, ребята некоторые кричат: «Эй, баскетболист, удачи тебе!».

- Останавливаются, фотографируются?

-Такого нет.

- Как часто вообще узнают?

- Редко очень, редко. В Самаре, мне кажется, не так популярен баскетбол.

-А как вообще баскетбол в Самаре, он сильно отличается от Петербурга или того же Нижнего Новгорода?

- Сам баскетбол или вокруг него?

- Самарские болельщики и околобасетбол.

- Участник лиги ВТБ «Зенит» – это целый бренд, очень много уделяется внимание все, что около баскетбола. Там всё вместе: и футбол, и баскетбол. Конечно заметно отличается от Самары. Любой человек, который был на матче «Зенита», поймет, что уровень высокий очень. И в Нижнем Новгороде такая же ситуация - команда играла в Евролиге, ежегодный участник еврокубков. Это даёт о себе знать.

-А как-то улучшается обстановка с болельщиками? На матчи стало больше народу ходить?

- Стало побольше ходить. Хотелось, чтобы были аншлаги, как на волейбольной «Нове», и у нас не так громко колонки включают, уши не вянут. Приходите на баскетбол!

- Когда ты играл в «Нижнем Новгороде», был одним из тех, кто запустил акцию «Я не дебил». Расскажи о ней и расскажи о своей роли в этой акции?

- Ситуация такая - Павел Коробков играл в нашем клубе в Нижнем Новгороде, а потом перешел в ЦСКА. В одном из матчей общеизвестный комментатор посмел назвать его дебилом – так он оценил ошибочные действия на площадке. Я считаю, что такого не должно быть. Наша общественность баскетбольная почему-то промолчала, простили ему как всегда. Для меня это было неприемлемо, и вот мы поговорили в команде - между собой и с администраторами клуба. Появилась идея написать на майках «Я не дебил». Это привлекло очень большое внимание. В итоге комментатор извинился. Мне кажется, мы добились своего.

- Широкий резонанс был?

- Да-да, я опубликовал видео на Ютюбе, там было 50 000 просмотров что ли. Люди узнали, что такое творится, и такого не должно быть.

«Нижний Новгород» на матч лиги ВТБ вышел в майках с надписью «я не дебил». Фото: БК «Нижний Новгород»

- А как часто приходится заступаться за своих одноклубников?

- Не часто, это редкость. В основном, всем всё равно как бы. Сейчас история с игроком из «Чебоксарских Ястребов», если не знаете. Его отчислили за то, что он хорошо играл. Тренер так сказал. В итоге потом ему звонили, угрожали.

- Расскажи подробнее, что это за история?

- Парень выложил пост в Инстаграме, что тренер после игры сказал, что он отчислен. Он спросил, почему. Тот говорит: «Ты слишком хорошо играешь». Наверно, так пошутил. В итоге на место игрока он взял сына через 3 дня. Этот парень вроде успокоился, просто просил билет до дома, чтобы ему оплатили, как, в принципе, во всех клубах. В итоге позвонила женщина начала ему угрожать: «Мы тебя в тюрьму посадим, не звони тренеру больше, не пиши SMS» и так далее. Он всё это выложил, но хорошо, что СМИ все подхватили. Но всё равно всё на «нет» сошло.М не кажется,со стороны РФБ надо какое-то разбирательство сделать, если в клубе такое происходит.

- Это очень странная ситуация. Хорошо, что подхватили, что не закрыли на это глаза. Хорошо, что коллеги по цеху поддержали игрока. Ты в том числе. У меня еще такой вопрос. Я смотрел твой Twitter, ты очень такой активный пользователь соцсетей. Там видно, что ты большой любитель спорта. Не только баскетбола. Ходишь на футбол, постишь американский футбол, смотришь бейсбол. Кроме баскетбола, что еще любишь?

- В компьютерные игры люблю играть.

- Ок, вернемся еще к спорту. Расскажи про хобби.

- Да, хобби, играю дома, бывают моменты, когда есть свободное время, ходить куда-то по магазинам или гулять сил особых нет, дома его проводишь. Или с супругой смотришь сериалы какие-нибудь, или играешь в Dota 2 или Counter Strike. Вот мы с ребятами сейчас в последнее время в Counter Strike играем. Но всем проигрываем. Заходим там в обычные игры: Саша Савинков, Артём Чеворенков и Максим Числов. Вот мы вчетвером пытаемся достичь высот.

- И как, помогает расслабляться между тренировками?

-Ну так, весело, в принципе. На следующий день можем что-нибудь пообсуждать. А из традиционного спорта любые виды спорта люблю посещать, вживую всё намного лучше смотрятся, приятнее видеть. Волейбол тот же, футбол. На футбол на новый стадион вообще грех не ходить, я считаю.

- Как часто получается выбираться куда-то?

- Не знаю, всё зависит от выходных. Иногда бывает просто у тебя выходной во вторник какой-нибудь, ты никуда не сходишь. А бывает в субботу. Всё зависит от расписания. Вот следующий выходной у нас в воскресенье, в субботу можно сходить куда-нибудь. Группу «Кровосток» приезжает, например. Я планирую сходить.

- А на чемпионате мира по футболу удалось сходить, или как-то мимо прошёл?

- Нет, мимо не прошёл, мы запланировали поездку с другом моим Данилом и Алексеем Челикиным. Мы 4 города посетили: Сочи, Ростов, Волгоград и Москву, и вот так ездили из одного в другой.

- Где тебе больше всего понравился стадион?

- Стадион «Фишт» произвел большое впечатление, очень приятное. Остальные стадионы новые, классные, в Ростове стадион в городе относительно, набережная неплохая рядом, есть где погулять. Ну, «Лужники» - большие, сами всё знаете. «Волгоград» вот чуть-чуть еще впечатление смазал: плутали около стадиона, не могли найти, как-то не до конца было доделано. С этой точки зрения в Самаре ремонт практически весь сделан был, город очень хорошо подготовлен, относительно других городов, где я был. Москва не считается.

- Видел твой пост, что ты поймал мяч на матче чемпионата мира. Что с мячом сделал?

- Там была разминка у сборной Англии, мы сидели за воротами, мяч постоянно пролетал. Вот когда мяч пролетал, люди фоткались и передавали друг другу его в течение получаса. И мы тоже очередь свою заняли, пофоткались и отдали.

- А под майку не засунул, не унёс?

- Вот были персонажи которые так делали, такие вызывали у меня испанский стыд (закрывает лицо рукой). Думаю: «Что делаете?» За такими шли работники стадиона - мячи забирать. Ну несерьёзно это.

- На ЧМ за кого болел?

- За наших, и, в принципе, всё.

- Футбол ты любишь. Как и другие виды спорта. Тогда такой вопрос, если бы не баскетбол, чем бы занимался? То есть, ты представляешь, играл в «Крыльях»,был бы в «Крыльях», к примеру, свой Головин. Ты ведь метра 2 ростом?

- 194.

-Ну почти. Двухметровый Головин в «Крыльях» - это даже страшно звучит. О других видах спорта не задумывался?

-В принципе, нет, так как я всегда баскетболом занимался - с 7 лет. У меня отец профессиональный баскетболист. С самого детства начал играть. Всю жизнь баскетболу посвятил.

- Сейчас я предлагают тебе небольшой блиц. Я задаю вопрос, а ты максимально быстро на него отвечаешь. Готов?

- Я готов.

- Готов играть до того момента, когда Самара попадет в Единую Лигу ВТБ?

- Да.

-Отлично. У тебя до сих пор стоит песня на гудке Натали «О Боже какой мужчина»?

- Нет. Это случайно было, сейчас ничего не стоит.

- Не хочешь вернуть?

- Нет. Кстати, была смешная ситуация. Зоран Лукич, когда я был «Нижнем Новгороде», подошёл ко мне и говорит: «Это реально у тебя такой звонок?». Типа, зачем ты это сделал?

- А как вообще одноклубники реагировали на эту песню?

- Никак, смешно было.

- А как так получилось, что ты поставил эту песню?

- Ну, знаете, бывает бесплатная мелодия на 2 недели, потом ее надо отключись. Я просто не отключил. Я, в принципе, не знал, что она стоит на гудке. Я же сам себе не звоню, мне уже потом начали говорить про мелодию на гудке. Ну я и решил так всё оставить.

- Давай дальше. Если бы ты играл в NBA, то за какую команду?

- Которая бы меня взяла.

- А какая команда тебе импонирует?

- Да особо никакой команды фанатом не являюсь, любой клуб NBA – это уже большое достижение.

- Лучший баскетболист на планете – это..?

- Ну не знаю. На данный момент - Леброн Джеймс, однозначно. Если он по титулам дойдет до Джордана, то, может быть, они смогут как-то сравняться.

- А в детстве у тебя кумир был?

- Нравились по своим позициям игроки. Джейсон Кидд, допустим.

- Самый сложный матч в твоей карьере.

- Много матчей сложных было, даже нельзя выделить один. Но запоминающийся по эмоциям - это было когда с «Нижним Новгородом» обыграли дома Казань и вышли в топ-16 Евролиги. У нас ещё основного игрока не было, шансы были невелики, но смогли победить. Было просто феноменально.

- Кем ты хотел стать в детстве?

- Не было желания конкретного, просто хотел вырасти.

- Месси или Роналду?

- Не знаю, получилось, что два матча посетил Португалии на ЧМ. Следил за Роналду, очень много человек делает, бегает, очень понравился. Честно говоря, вообще всё равно, но Роналду как-то физически выглядит предпочтительнее, приятно наблюдать за людьми, которые физически одаренные. Большая скорость, но ничего не говорю, кому нравится Месси - ничего не имею против.

- Когда кто-то, кроме ЦСКА, выиграет Единую Лигу ВТБ?

- Не знаю, в свое время «Урал-Грейт» два раза выигрывал, может, когда-то это и произойдет. Я думаю, я ещё буду жить.