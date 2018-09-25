Hyundai значит «современный»: в Самаре презентовали новинки SANTA FE и TUCSON

СЕГОДНЯ 07:50 2018-09-25T08:38:07+03:00

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«Просторный, легко управляемый»

Автомобили Hyundai уже не первый год завоевывают позиции на российском и самарском рынке. Solaris даже стал автомобилем года – 2018. В эти же выходные жителям города показали новые SANTA FE и TUCSON. И судя по положительным откликам новые кроссоверы стали очень ожидаемыми. Из желающих опробовать новинки выстроилась целая очередь.

- У меня сейчас Hyundai Sonata, но в планах - новый автомобиль, - рассказывает участник тест-драйва Андрей. – Присматриваюсь к SANTA FE: просторный, легко управляемый, резвый. Приятно удивила стартовая цена: с предложенным набором опций за такие деньги вряд ли можно купить аналогичный автомобиль другой марки. Да и запчасти доступны и всегда в наличии. В этом я убедился на личном опыте – не первый год являюсь клиентом официального дилера Hyundai в Самаре, автосалона «Эксперт-Авто» на Демократической, 55.

Праздник удался!Фото: Ирина ИСАЕВА

Тест-драйвы продолжались с обеда и до самого вечера. Чтобы прокатиться, достаточно иметь права. Такой возможностью воспользовались десятки горожан. Впрочем тест-драйв можно пройти в автосалоне на Демократической, 55. Время работы с 8.00 до 20.00 без выходных.

- Спрос на новый SANTA FE совершенно невообразимый, желающих много, - говорит менеджер по продажам Эксперт-Авто Петр Новиков. – Мне самому этот автомобиль очень нравится как внешне, так и по ходовым качествам: комфортный, эргономика продумана до мельчайших нюансов. Все под рукой. Люди в восторге, отзывы об автомобиле только хорошие.

Жители города рассматривали автомобилиФото: Ирина ИСАЕВА

Настоящий семейный

В ходе презентации «Осень с полным приводом» самарцы узнали немало о новых моделях. Так новый SANTA FE стал еще вместительнее – он может перевозить до семи человек (третий ряд сидений поднимается буквально в одно касание). Внедорожник получил фирменную каскадную решетку радиатора – выглядит впечатляюще. Стильный вид экстерьеру авто придают узкие фары, обитые кожей передние панели и большая часть салона. Ну и какой же современный автомобиль без высоких технологий?

Новый SANTA FE позволяет прикоснуться к будущему уже сегодня: показания приборов проецируются прямо на лобовое стекло! 8-дюймовый дисплей с 8-ю динамиками и возможностью подключения к смартфону обеспечит не только безупречную навигацию, но и качественный звук вашей любимой музыке. Но самое главное: SANTA FE просто рожден стать символом безопасности. Система предотвращения бокового столкновения при движении задним ходом обеспечит автоматическое торможение, например, при парковке. Система датчиков, распознающих препятствия, поможет избежать столкновения с движущимся впереди транспортом. В условиях плохой видимости на помощь водителю придет светодиодное освещение. Автомобиль сообщит о «забытом» в салоне ребенке, любимом питомце или уставшем товарище – это первая в России инновационная технология безопасного выхода. Кстати, внутри салона даже самый высокий человек почувствует себя комфортно, а в багажнике легко поместится … велосипед. В этом убедились чемпионы России по велотриалу Армен Ванцев и Дмитрий Успенский.

Самарцы могли не только узнать все об авто, но и интересно провести времяФото: Ирина ИСАЕВА

- Настоящий семейный автомобиль – места хватит всем! – прокомментировали спортсмены. Их грандиозное шоу собрало на площадке Hyundai огромное количество зрителей: прыжки на велосипедах через людей и высочайшие препятствия увидишь не каждый день.

И приценились, и консультацию получили

Выступление вело-виртуозов – не единственный сюрприз от организаторов презентации. Гостей ожидало немало сюрпризов. Среди них выступление группы барабанов Аше, веселые мимы, масса подарков, которые мог получить каждый, поучаствовав в конкурсах от ведущего. Здесь же, рядом проходили мастер-классы по созданию осенних картин и брелков из натуральных материалов. В то время как взрослые знакомились с новыми моделями, детишки тоже не скучали и содержательно проводили время. Ребята постарше (да и их родители тоже) окунулись в мир виртуальной реальности. Надев специальные очки, они смогли стать участниками настоящей гонки. Атмосферу природной естественности так же задавал уникальный фотостенд, созданный самарскими дизайнерами. Особой популярностью пользовался маскот Юрий Дудь. Селфи с известным блогером пополнили в этот день ленты инстаграмма многих самарцев с хештегами #Hyundai #HyundaiSUV #ЭкспертАвто #Демократическая55

- Мы с женой ждем прибавления в семействе: скоро появится на свет наш третий малыш, - делится радостью Семен Фролов. – Присматриваем себе машину попросторнее, но чтобы цена не кусалась. Нам приглянулся обновленный TUCSON. Сегодня смогли не только посидеть в салоне, прицениться, но и получили исчерпывающую консультацию от сотрудников центра. Подробный отчет о мероприятии размещен на сайте Эксперт-Авто и в официальных группах в социальных сетях.

КАК НАС НАЙТИ?

Присмотреться к новым моделям Hyundai, выбрать понравившуюся модель автомобиля и здесь же пройти тест-драйв можно в салоне официального дилера Hyundai в Самаре — автоцентре «Эксперт Авто», по адресу: ул. Демократическая, 55.

Телефон: +7 846 321 00-00, сайт: hyundai-expertauto.ru