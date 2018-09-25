«Они были такими счастливыми!»: в Тольятти ищут сбежавшего бизнесмена, жену которого нашли мертвой в его «Газели»

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-25T14:13:22+03:00

Женщину задушили проводом и спрятали в пакет, не исключено, что ее убил именно муж на глазах двухлетнего сынишки

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Тольяттинка Галина Ефремова, мама 2-летнего сынишки, пропала из поля зрения родных и близких в начале сентября. Но никто не волновался: муж Дмитрий отвез ребенка к теще в Ульяновскую область и каждому интересующемуся заявлял: супруга отправилась отдыхать в Турцию, мол, бархатный сезон. Страшная правда выяснилась только в понедельник, 24 сентября: оказывается, пока все думали, что Галина весело проводит время на берегу моря, ее тело лежало в термобудке «Газели», припаркованной около дома № 18 на Дзержинского, где жила счастливая семья.

Возил тело по городу и врал, что она в Турции?

На неприятный запах со стороны автомобиля жаловались местные жители: вонь становилась сильнее с каждым днем. Когда правоохранители вскрыли автомобиль, их ждал шок - в пакете лежал труп.

— Судя по изменениям тела смерть потерпевшей наступила около 3 недель назад. Есть основания полагать, что она насильственная — у нее вокруг шеи был обмотан провод. Также в салоне обнаружены пятна крови. К слову, нет сведений, что автомобиль все это время стоял на месте, — рассказал корреспонденту «Комсомолки» собственный источник.

Дмитрий и Галина считались образцовой семьейФото: соцсети

Галину опознали быстро: на пальце обручальное кольцо, при ней были оба паспорта, российский и заграничный. Подозреваемый появился быстро: злополучный автомобиль принадлежал Дмитрию, он занимался организацией грузоперевозок, неплохо зарабатывал. Дома, как и ожидалось, 26-летнего мужчину застать не удалось: видимо, пустился в бега.

Они были такими счастливыми!

В СУ СК Самарской области по факту случившегося уже возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Задержаний по нему еще нет. Где скрывается Ефремов — сегодня трудно сказать.

— Преступление пока не раскрыто. В этом направлении ведется работа, — сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Шкаева.

Следователи не вдаются в подробности. Причины трагедии неясны и о них, действительно, судить сложно. Дмитрий и Галина поженились три года назад, два года назад родился сын, которого любили и Галина, и Дмитрий. Соседи и знакомые считали их образцовой парой!

Именно в этом грузовике прятали труп погибшейФото: соцсети

— Галя адекватная и спокойная. Только приехали они с отдыха, хотели квартиру побольше купить, второго ребенка завести. Никто и слова про мужа плохого не слышал, все в шоке. Со стороны их отношения казались идеальными, — утверждает знакомая погибшей Валентина.

Убил на глаза ребенка?

Сын Галины и ее предполагаемого убийцы находится у родителей несчастной женщины в Ульяновской области. Правда, не очень понятно, когда Дмитрий отвез его туда. Судя по всему, после исчезновения жены. Что же, с мамой малыша расправились прямо у него на глазах?

— Говорят, что Дмитрий увез Митю (имя изменено) после пропажи Гали. Всех сейчас интересует — неужели он убил ее при ребенке? — недоумевает подруга Галины — Лариса. — На этот вопрос ответить может только он сам. Но где он? Неизвестно. Единственное, что могу сказать, в субботу он общался с коллегой Гали и «переживал», как там они без нее работают. Всем говорил, что она то в больнице лежит, то в Турцию на отдых уехала. Очень жалко, родителей и ребенка.

Расследование продолжается. Назначены экспертизы, которые помогут определить точные причины смерти. Дмитрию Ефремову теперь грозит до 15 лет лишения свободы. Есть версия, что он скрывается в соседнем регионе.