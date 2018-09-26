Щитовидная железа: правда и вымысел

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-26T13:49:52+03:00

На лечение в Самару в "Клинику Гавриловой" приезжают пациенты не только с далеких Калининграда и Камчатки, но и из-за рубежа.

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Различными заболеваниями щитовидной железы страдает, как минимум, треть населения земного шара. Не смотря на развитие медицины в 21 веке, вокруг щитовидной железы, к сожалению, остается много различных мифов. Вместе с заведующей «Клиники Гавриловой», врачом-эндокринологом, рефлексотерапевтом, кандидатом медицинских наук Алсу Марсовной Самсоновой разбираемся, что же все-таки правда, а что самый настоящий вымысел.

- Правда ли, что проблемы с щитовидной железой напрямую сказываются на настроении человека?

Правда. Эндокринная система —регулятор всех жизненно-важных процессов. Поэтому избыток или недостаток гормонов щитовидной железы всегда оказывает негативное влияние на состояние всего организма. В том числе страдает и работа всей центральной нервной системы. Эндокринологи знают, что сбои в работе щитовидной железы способны вызвать слабость, повышенную утомляемость, раздражительность, привести к проблемам со сном, ощутимо снижается качество жизни. У многих также наблюдаются учащенное сердцебиение и перепады артериального давления. Поэтому, зачастую с подобной симптоматикой пациенты идут вначале к неврологу или кардиологу, а к эндокринологу попадают гораздо позднее. А это, увы, упущенное время.

Все мы знаем, как сложно бывает найти хорошего врача, клинику, в которой действительно помогут.

- Правда ли, что надо пить больше йода, чтобы избежать проблем с щитовидной железой?

У многих существует недопонимание по данному вопросу, поэтому хочу акцентировать: к применению йода (йодированная соль и прочие препараты) нужно относиться крайне осторожно. Йод показан только при диагнозе "эндемический зоб", когда причиной увеличения щитовидной железы является именно нехватка йода в организме. При всех прочих патологиях щитовидной железы (аутоиммунный тиреоидит, диффузно-токсический зоб, наличие узлов и т.п.) йод просто противопоказан!

- Правда ли, что заболевания щитовидной железы приводят к лишнему весу и ухудшению внешнего вида?

Правда, здесь есть прямая зависимость. Гормоны, которые вырабатывает щитовидная железа, регулируют скорость всех обменных процессов в организме человека ( жировой, белковый, углеводный, водно-солевой). Поэтому при заболеваниях щитовидной железы лишние килограммы могут откладываться в виде жира и лишней жидкости, происходит задержка ее выведения, возникают отеки. Также ухудшается состояние кожи (сухость, снижение тонуса), волос (выпадение), ногтей (ломкость). Особенно страдают женщины: перестает нравится свое отражение в зеркале, косметолог и занятия спортом не помогают, затрачиваются усилия и значительные средства, а результата нет, ведь истинная причина кроется в гормональном дисбалансе.

- Правда ли, что щитовидную железу возможно вылечить только с помощью операций или гормонов?

- Нет, неправда. Нужно понимать, что стандартное лечение в эндокринологии предполагает либо применение препаратов, имеющих множество побочных эффектов, либо проведение операции, а это уже необратимое нарушение функции органа. Ни то ни другое на причину заболевания щитовидной железы никак не влияет.

К нам часто обращаются после безрезультатного лечения в других клиниках. Люди проходят дорогостоящее лечение в крупных медицинских центрах у эндокринологов Москвы, Санкт-Петербурга, Израиля. Отчаиваются: перемен нет, анализы стабилизируются на фоне приема гормонов, однако самочувствие по-прежнему очень неважное, кого-то уже направляют на операцию...

На лечение в Самару приезжают пациенты не только с далеких Калининграда и Камчатки, но и из-за рубежа.

Наш же подход к лечению щитовидной железы в корне иной —восстановительный. В процессе лечения методом компьютерной рефлексотерапии восстанавливается структура и функция щитовидной железы, приостанавливается рост узлов и кист, уменьшаются их размеры. Нормализуется выработка гормонов, поэтому мы имеем возможность снижать дозировки препаратов, вплоть до полной их отмены. Вследствие комплексного воздействия метода на весь организм одновременно с восстановлением щитовидной железы у пациентов наступает избавление от большинства сопутствующих болезней, в том числе и в хронической стадии.

Стандартное лечение в эндокринологии предполагает либо применение препаратов

ВАЖНО!

Все мы знаем, как сложно бывает найти хорошего врача, клинику, в которой действительно помогут. Не случайно многие соотечественники в поисках качественной медицинской помощи отправляются в Европу или Израиль. Однако и в нашей стране есть клиники, в которые едут лечиться из разных уголков мира. Одна из таких находится в нашем городе! Восстановительное лечение щитовидной железы по авторскому методу доцента, кандидата медицинских наук Натальи Алексеевны Гавриловой проводят в «Клинике Гавриловой». Метод запатентован, официально признан Министерством здравоохранения РФ и применяется уже более 20 лет. На лечение в Самару приезжают пациенты не только с далеких Калининграда и Камчатки, но и из-за рубежа.

«Клиника Гавриловой» - единственное в России медицинское учреждение, специализирующееся на восстановительном лечении заболеваний щитовидной железы без применения лекарственных препаратов и хирургических вмешательств. Лечение проводится методом компьютерной рефлексотерапии. Более 70% пациентов имеют положительную динамику выздоровления, даже в запущенных случаях.

Узнать подробности можно по телефону: (846) 374-07-08 или на сайте k-reflex.ru

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