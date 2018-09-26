Мать упала в обморок: в Астане мужчина спас мальчика, сорвавшегося с 10 этажа

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-26T14:12:53+03:00

У Артема самого есть ребенок, поэтому долго он не сомневался Фото: соцсети

Артема Карева поблагодарили местные власти, акимат вручил ему 500 тысяч тенге, а герой решил потратить их на защиту детей

Изменить размер текста: A A

28-летний Артем Карев из Астаны 24 сентября стал известен на весь Казахстан. Мужчина спас 7-летнего мальчика, который выпал с 10 этажа многоэтажного дома на улице Победы - Джангильдина. Артем волею случая оказался у окна в своей квартире на 9 этаже и поймал ребенка.

Мама молчала и плакала

- Во дворе не было ни души, когда мы зашли туда с другой девушкой. Увидели, как одеяло упало, а потом услышали крик этого мальчика, - рассказывает корреспонденту "КП-Самара" очевидец происшествия Арина (имя изменено). - Мы начали кричать на весь двор. Позвонили в 102, так растерялась, что сначала забыла номер службы спасения. У КСК ключи от подъезда взяли. Натянули это одеяло.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/670544" frameborder="0"></iframe> Ребенок упал с высоты прямо в руки.В Астане малыш решил пойти погулять. И в буквальном смысле вышел из окна 10-го этажа. А дальше - настоящее чудо.

По словам девушки, к месту событий подоспела мать ребенка. После того, как она увидела, что происходит - у нее началась истерика.

- Вторая девушка взяла у матери ключи от квартиры у и бегом в квартиру, но мальчика уже поймал сосед, - продолжает Арина. - Мать в обморок упала уже в конце. А потом просто молчала. За эти 5-10 минут я такое испытала, что спать не могла.

Маму спасенного парнишки завели в дом. Открылся лифт, и Артем отдал ей сына. Женщина, казалось, не понимала, что происходит. Она просто обняла ребенка и тихо плакала.

Мальчик был спокойный, будто в гости зашел

Артем Карев планирует потратить полученные деньги на помощь детямФото: соцсети

Сам герой скромничает. В разговоре с журналистами он поделился:

- Я услышал крики снизу, а потом увидел - висит выше этажом. от меня 2-3 метра, держится за подоконник, не может назад залезть. Я тоже испугался сам, начал руки под него подставлять, вдруг сорвется. Секунд 15 прошло, он срывается, с 10 этажа и летит. Получилось поймать его. Ребенок не плакал, спокойный, как будто в гости зашел.

Как выяснил молодой человек, мальчишка просто хотел выйти погулять - он сам в этом и признался. Только, почему-то решил это сделать через окно - оделся, вырезал сетку москитную и полез. К слову, по словам местных жителей мальчик никогда не отличался странностями - всегда был открытым и веселым. Люди до сих пор не понимают, что на него нашло.

Деньги на защиту для окон

Уже сегодня, 26 сентября, Артема Карева наградили. Акимат Астаны Бахыт Султанов отметил, что поступок мужчины достоин восхищения.

- Я от всей души хотел бы от своего имени и имени всего нашего аппарата акимата и астанчан выразить слова огромной благодарности за ваш поступок. Это бесценно. Славные дела наших астанчан мы не должны оставлять без внимания. Мы приняли решение из нашего фонда поощрить вас, но, я думаю, все это неоценимо в сравнении с жизнью спасенного ребенка. Я не знаю – удача или провидение толкнуло вас к этому окну. Но я желаю, чтобы это приносило вам удачу в жизни в дальнейшем, чтобы вы двигались вперед! - заявил Султанов и вручил герою чек на полмиллиона тенге (примерно 92 тысячи рублей) за проявленную доблесть. А еще чуть раньше Артему подарили телевизор.

Сам Карев в свою очередь подчеркнул, что в деньгах не нуждается. И потратит их на благое дело:

- В комментариях в соцсети писал человек, который устанавливает защиту на окна для детей. Я думаю, что самый лучший вариант будет - установить нуждающимся, у кого дети есть, кто живет в высотках, особенно, у кого нет возможности поставить.

Карев признался, что с родственниками спасенного им мальчика он еще не успел встретиться. Как и с ним самим. Только слышал, что они очень переживают, а мама, вроде как, даже попала в больницу.