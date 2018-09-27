"Его спасали ангелы": живописец без рук и ног нарисовал икону для Николая II, которая хранится в Эрмитаже

СЕГОДНЯ 14:20 2018-09-27T15:45:27+03:00

Ребенок родился с "сухоткой, а в детстве его чуть не украл орел, но он вынес все испытания начал рисовать, держа кисть в зубах

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160 лет назад в селе Утевка Самарской области в семье Журавлевых родился ребенок. Увидев мальчишку, вместо рук и ног у которого были сухие отростки, мать заплакала… и решила: нужно избавиться от малыша. Но думать об этом запретил дед. Маленький калека мог погибнуть еще в детстве: как-то раз с ребятаи из села он был на реке, и вдруг спикировал с неба орел - гласит легенда - поднял тельце малыша и пытался утащить в небо. Но будто ангелы помогли - птица выронила ношу, а ребенок не разбился.

Через пару лет маленький Гриша уже вовсю ползал по двору, соседи не жалели его, а удивлялись: любимой игрушкой малыша была кисть, он рисовал на песке портреты и картины, просто зажиая ее в зубах.. А еще Григорий оказался умным и талантливым ребенком: пока был жив дед, он сам возил парня в соседнее село в школу на санях, потом к мальчику приходил заниматься земский учитель.

Интерактивная выставка, посвященная живописцуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

И рисовать он стал того, кто сотворил таким его

В то время никто даже не представлял, какое будущее может быть у немощного Гриши. Но он свой путь в жизни выбрал сам. Больше всего мальчик люил ходить в церковь: стоять перед иконами, подпевать словам молитвы. И однажды, глядя на лик Мадонны, он решил: хочу сам рисовать образа. Какой бы странной ни казалась эта идея для человека, у которого нет рук и ног, Григорий Журавлев взялся ее воплощать. В газете от 1885 года есть запись, что юноша отправился учиться к известному живописцу Травкину. Он показал ученику основныеприему живописи, Григорий закупил кисти, краски и стол со специальными принадлежностями и начал творить...

Кисть Григорий держал в зубах, сжимая челюсти настолько плотно, что скулы сводило. Чтобы помочь Георгию раскрыть рот, приходилось прикладывать горячие компрессы из полотенец.

Нарисовав первые иконы, Григорий начинает дарить их высокопоставленным лицам Самарской губернии. Те охотно принимают дары, слава о художнике расходится далеко за пределами Утевки. Работает вся семья: братья мастерят заготовки, доставляют товар. В 1884 году Журавлев рисует Святителя Николая и просит самарского губернатора передать подарок цесаревичу Николаю, будущему Императору.

В музее есть несколько старых иконФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Ваше Императорское Высочество, покорнейше и усердно… желаю поднести Вам икону Святителя и Чудотворца Николая, которую я написал ртом, а не руками, по той причине, что от своей природы не имею силы движения в руках и ногах своих. Написал сию икону по вразумлению Всемогущего Бога, который допустил меня на свет Божий. И даровал мне дар. Потом открылось движение моего рта, которым я управляю своё мастерство по повелению Божию, - сохранилась запись из письма Цесаревичу в архиве.

Сейчас эта работа находится в «Эрмитаже» с надписью на обратной стороне «госнаследие цесаревича».

Этот храм расписывал Григорий ЖуравлевФото: Андрей ЦЫГАНОВ

А потом Григорию достается сложнейший заказ: ему предстояло расписать утевский храм. Калеку подвешивали в люльку, поднимали к потолку,и он работал, забывая о сне и еде. Эти фрески прославили церковь на всю губернию.

Умер художник в 1916 году.

В церкви висят старые иконыФото: Андрей ЦЫГАНОВ

Испытания и путь к чуду

Конечно, жизнь маленького калеки была наполнена сложностями и чудесами.

- Не раз приходилось Григорию заниматься божьим промыслом, чтобы помочь семье, где росли еще пятеро детей, - рассказывает специалист по туризму и краеведению ДК «МИР» села Утёвка Нефтегорского района Людмила Чернецова. – У Журавлевых сгорел дом. Тогда один предприниматель предложил необычному парню сделку: он строит павильон по типу цирка, там Григорий за деньги показывает, как рисует зубами.

У Григория Журавлева с рождения не было ни рук. ни ногФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Цирк давал возможность сыто жить, но, как только старший сын помог семье оправиться, сразу возвращается к любимому делу. Однако участь показывать себя как диво преследовала Журавлева по жизни. Николай в 14 лет получил удивительный подарок, впечатлился и запомнил, - говорит Людмила Чернецова. – Когда Журавлев закончил расписывать храм в честь Святой Троицы, был плох от неимоверно тяжелого труда, Николай II приглашает его к себе. Художник воодушевился и поехал в Петербург.

На обратном пути в Утевку Журавлева похитили и заставили выступать в бродячем цирке, он вновь забавлял любопытных, демонстрируя свой дар, но при этом заработал столько денег, что обеспечил себе свободу и вернулся. Интересно, что богомазу все-таки удалось сохранить памятный подарок – знаменитый царский альбом, в котором собраны гравюры, выполненные в технике жесткой руки. Сейчас он хранится в Утевке.

Удивил югославов

Об уникальном живописце мир узнал только в 60-е годы прошлого века. Икону «Кирилла и Мефодия» с надписью «Сию икону писал зубами крестьянин Григорий Журавлев» нашел югославский искусствовед Здравко Каймакович, решил, что кисть в зубах – выдумка монахинь. Узнав правду от нашего краеведа Кузьмы Данилова, искусствовед ответил: «Григорий Журавлев - художник не потому, что он был без рук и без ног, а потому, что творения его художественны». В России (тогда в Советском Союзе) у Журавлева появился собственный летописец. Александр Малиновский чудесную историю узнал от дедушки, когда был еще совсем маленьким, Рассказы он записал на магнитофон.

- Студентом Малиновский пишет статью о Журавлеве, с трудом находит фотографию Григория и отправляет в «Волжскую коммуну», - рассказывает Людмила Чернецова. - Но, это же 60-е! Материал про иконописца не напечатали. Тогда Малиновский решил: тем более, надо продолжать работу!

Александру удалось найти неизвестные иконы, написать книгу и собрать уникальный музей в Утевке - о своем земляке. Новая «Радостная встреча» - это посмертное издание академика Александра Малиновского об удивительном иконописце Георгии Журавлеве из села Утевка Нефтегорского района губернии.

Удивительно, но факт

Любовь художника и «Утевская мадонна»

Необычная история любви стоит за иконой «Утевская мадонна».

- Художнику очень нравилась девушка по имени Екатерина Грачева, но она выходит замуж, рожает ребенка, - рассказывает специалист по туризму и краеведению. - Однажды семья Подусовых делают заказ на мадонну с младенцам. Тогда Журавлеву приходит в голову написать для них любимый образ.

«Утевскую мадонну» располагают в красном углу. Соседка Журавлевых однажды узнала Катерину на иконе и поразилась.

К сожалению, портрет удивительной красоты женщины утерян, есть лишь черно-белый снимок Александра Малиновского, сделанные еще в юности. Академик Малиновский говорил, что закончит работу над книгой, когда найдет «Утевскую Мадонну». Не успел…

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Из Белгородской области в Утевку за вдохновением

Семья победителей международного конкурса «Филантроп» художница Элеонора Дутикова и ее супруг резчик по дереву Рафис Шарафутдинов время от времени ездят в Нефтегорский район из Белгородской области. У обоих серьезное заболевание костей, приходится постоянно ложиться на операции, а потом лежать без движения. Творчество – то немногое, что вообще возможно в таком положении. Супружеская пара не сдается, путешествует на специальном автомобиле. Услышав о судьбе удивительного художника, они сразу направились в Утевку. И признаются: эта встреча с чудом мотивировала их на новые творческие победы.

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