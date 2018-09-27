10 подарков, на которые скидки на Aliexpress уже сейчас круче, чем даже в черную пятницу

СЕГОДНЯ 16:00 2018-09-27T16:52:32+03:00

Рассказываем о неизвестных акциях и способах сэкономить при покупке на крупнейших ресурсах AliExpress и Tmall

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Включив третью скорость в последний момент бегать по магазинам в поисках оригинальных подарков для родных и близких, потратить кучу времени и в пять раз больше денег, чем вы планировали, но все равно остаться недовольным покупками? Это не наш выход. На помощь современному человеку приходит AliExpress, подарки можно заказать заранее и спокойно ждать доставки. А для того, чтобы сэкономить, не обязательно дожидаться «черной пятницы» или распродажи 11 ноября. Делимся лйфхаками, позволяющими здорово сэкономить, покупая на AliExpress, получив скидки и бонусы.

Первым делом оцените раздел Lowcoster. Здесь собраны товары стоимостью до 600 рублей и всегда есть дополнительные акции.

С друзьями дешевле

Отлично сэкономить время и деньги поможет мобильное приложение AliExpress.Во-первых, многие привлекательные акции проходят только в мобильной версии, во-вторых, совершать покупки можно в любом месте и в любое время, даже в пробке или во время обеденного перерыва. Уже больше половины российских пользователей AliExpress оценили это и занимаются онлайн-шопингом исключительно со смартфонов - а, например, в Китае через мобильные приложения покупают почти 90% всех пользователей интернета. Яркий пример выгоды для активных пользователей смартфонов - предложение «С друзьями дешевле», оно доступно лишь в приложении AliExpress. Получить «Скидку на двоих» очень просто – вы находите интересный товар в рамках акции, далее или начинаете покупку сами, а затем ищите друга, или присоединяетесь к другому покупателю этого товара. Начали покупку самостоятельно? Просто оплатить товар и отправить ссылку другу. Когда он тоже оплатит покупку, заказ отправится продавцу, и вам останется только ждать доставки.

Есть еще несколько особенностей: если вы начали покупку и заплатили за товар, но за 24 часа к вам никто не присоединился, заказ будет отменен, а деньги вернутся. За нечестные способы покупки можно получить блокировку аккаунта. А в остальном на все товары по акции распространяются обычные гарантии и сервисы AliExpress.

Товаров, участвующих в акции «Скидка на двоих» более, чем достаточно. Среди всего многообразия, нашли три самых оригинальных на наш взгляд презента.

Световое кольцо для селфи точно пригодится, особенно, если девушка любит фотографировать себя. При совместной покупке такой дополнительный свет на телефон обойдется всего в 153 рубля 22 копейки.

Теплые носки с изображением всемирно известных картин не только порадуют, но и согреют. Без скидки они стоили бы 155 рублей 93 копейки, а по акции «Скидка на двоих» - всего 52 рубля 88 копеек. Кстати, «друга» для совместной покупки нашли прямо в приложении.

Рождественская ель с ластиками. Стерки однозначно пригодятся школьникам и студентам, а также станут приятным дополнением к любому подарку. Без акции такой набор можно купить за 106 рублей 44 копейки, а вот вместе с другом всего за 67 рублей 80 копеек.

Сруби цену до нуля

Еще одна отличная акция, для тех, у кого есть друзья, и кто хочет сэкономить – «Сруби цену до нуля». Правила просты: чтобы купить товар по минимальной стоимости, нужно приглашайте друзей. За каждого друга цена будет снижаться. Но помните, что один друг может помочь вам «срубить цену» лишь один раз. За помощь ваши друзья получат купон. Здесь товаров на выбор меньше, зато цену можно опустить до рубля.

Power Bank Baseus на10000 mah. Нам повезло, из предложенных вариантов нашли отличный подарок - Power Bank Baseus. Стартовая стоимость его 2 293 рубля 43 копейки, а с помощью друзей, купить его можно за 68 копеек.

Всё до 5$

Если искать друга для совместной покупки или ждать нужного товара в акции «Сруби цену до нуля» не для вас, а сэкономить при покупке подарка все же хочется – смело отправляйтесь в раздел «Всё до $5». Выбор здесь весьма широк и все товары уже со скидкой.

Гольфы с крыльями – точно заставят улыбнуться любого ребенка. Всего за 220 рублей 33 копейки ваше чадо станет похож на древнегреческого персонажа.

Миниатюрный кошелек для мелочи пригодится всегда. Особенно если он стоит всего 50 рублей. Но есть о очень оригинальные варианты, например, кошелек-пес.

Праздничная наволочка на диванную подушку. Такой подарок можно и оставит себе. Он принесет в дом атмосферу предстоящего праздника.

Tmall и его шок-цена

Еще один интересный раздел AliExpress - Tmall - в этом октябре ему исполнится год. Здесь товары только от официальных поставщиков, они сертифицированы и их везут с российского склада - поэтому всё происходит гораздо быстрее. Первым, что «бросился в глаза» – раздел «шок цена» - Дорогие подарки с отличной скидкой.

Робот-пылесос – может стать незаменимым помощником любой хозяйки. По акции такой помощник обойдется всего в 6664 вместо 11 900 рублей.

Электрический гриль Tefal поможет воплотить в жизнь гастрономические фантазии. Тут вам и стек сочный получиться и овощи гриль. Обойдется такой подарок всего в 3 953 рубля, вместо 5990 рублей.

Мойка высокого давления Karcher – мечта любого автомобилиста. На AliExpress в разделе Tmall ее модно купить всего за 2 846,05.

Кстати, товары в этом разделе доставляются со склада в Москве. А вот в остальных разделах AliExpress, товары отправляют прямо из Китая. Но теперь и эти посылки будут походить оперативно. Не так давно «Почта России» открыла новый маршрут доставки товаров из Китая. Относится это к «простым посылкам», которые принимаются у отправителя без квитанции и вручаются адресату без расписки. Так что теперь наземная почта из Гонконга ежедневно приходит морем во Владивосток, а оттуда на специальном ежедневном поезде отправляется в Новосибирск, Екатеринбург и Москву, а затем по всей стране, что значительно сократит срок доставки товаров. Ждать много месяцев теперь не придется и это еще один повод закупаться подарками для будущих праздников на AliExpress.