«Самара – будущая столица России»: интернет-звезда Монеточка со второго раза собрала полный зал в развлекательном центре

СЕГОДНЯ 15:00 2018-09-27T15:22:36+03:00

Билеты на концерт певицы раскупили за день до начала

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Официальное начало концерта – 20:00. Монеточка выходит в 20:25. Это, по меркам клуба, слишком рано. Обычно выступления задерживают на час, поэтому в 21:00 люди продолжают подтягиваться. В основном публика – школьницы в штанах с лампасами и разноцветными волосами. Рядом с ними качают головой в такт немногочисленные мужчины за 30.

- Привет, ребята, - здоровается кумир миллионов.

Зрители визжат и бьются в экстазе под «Последнюю дискотеку».

Зал был полный: билеты на концерт раскупили за день до началаФото: Альберт ДЗЕНЬ

- А у вас есть какое-нибудь местное вкусное пиво? – полушепотом обращается к залу Монеточка. – А до скольки его продают? Может, успею купить после концерта. Нет? Ну, тогда ладно...

Это подводка к песне «Ночной ларек».

- Спасибо, что вы все пришли, - после песни говорит Монеточка. – Ой, это мне?

Фанатка передает певице конверт.

- Ой, письмо такое тепленькое, будто сейчас взорвется, - ощупывает подарок Лиза.

Монеточка спела не только старые хиты, но и песни из нового альбомаФото: Альберт ДЗЕНЬ

Через несколько песен нового альбома Лиза пересаживается за синтезатор.

- Я уже была у вас. Мне тогда очень понравилось, теперь нравится ещё больше. Тогда я умела играть только на синтезаторе, а теперь... ой, а что это с ним? – инструмент стал издавать звуки, отдаленно напоминающие орган. – Сделайте что-нибудь с ним. Блин. Ладно, клуб знакомств от Лизы Монеточки, минуту общаемся.

И Лиза убегает со сцены.

- Ха, курить пошла, - хихикают школьники.

Интернет-звезда приезжала уже в марте. Тогда она такой популярной не была, и билеты стоили в два раза дешевле. Правда, и народу было меньше. В этот раз все билеты распродали.

Через 5 минут концерт продолжается.

- В этом не виновата ни я, ни вы, - извиняется Монеточка и поет песни из старого альбома.

- Я же сейчас в туре, езжу по этой России. Трясёт, дороги ужасные, но мне нравится. Зато мы делаем ракеты. И перекрыли Енисей, а так же в области балета мы впереди, говорю, планеты всей, - цитирует Визбора девушка и поет «Русский ковчег».

«АУЕ, братишка арестантский», - вместе с певицей начинает толпаФото: Альберт ДЗЕНЬ

После популярнейшей песни про «Каждый раз» Монеточка уходит со сцены. 5 минут публика зовет певицу обратно.

- Самара не отпускает, пипец, - выходит она на бис. - А сейчас будет политическая остринка. Я думала, что песня станет краткосрочной, но она актуальна до сих пор. Посадки за лайки и репосты – это грустно. А песня веселая.

«АУЕ, братишка арестантский», - вместе с певицей начинает толпа. По просьбам аудитории девушка потом поет «Я Лиза». Концерт завершается песней «Последняя дискотека». Ей же он и начался.

- Вы просто очень классные, - умиляется певица. – Но мне пора.

Концерт длится ровно час.

Во время выступления у Монеточки начались проблемы с синтезаторомФото: Альберт ДЗЕНЬ

На следующий день Монеточка в «Инстаграме» публикует сторис, в котором передает привет из туалета гримерки.

- Прямое включение из моего туалета в гримерке в Самаре, - говорит Монеточка, сидя, судя по всему, на унитазе. – Это город, который я считаю будущей столицей России. Это город, который я благодарю за теплый приемчик и который, надеюсь, меня простит за проблемы с синтом. Я вас люблю.

И чмокает в камеру.

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