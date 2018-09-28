Дети уцелели: этим летом прокуратура не зарегистрировала ни одной серьезной травмы у отдыхающих в детских лагерях

СЕГОДНЯ 16:44 2018-09-28T16:53:00+03:00

Узнали, как отдохнули этим летом самарские девчонки и мальчишки, сколько нарушений нашли в детских лагерях и кого прокуратура области привлекли к ответственности

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Лето 2018 года на здоровье самарских детей работали 50 организаций стационарного типа, а также 667 лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных организаций. Регулярно за качеством отдыха ребят наблюдали сотрудники областной прокуратуры.

- Сфера охраны отдых и оздоровление детей у нас под наблюдением на постоянной основе. Проверки проводятся на основании заданий Генеральной прокуратуры и прокуратуры области, - отметила начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Мария Кин. – За летний оздоровительный период выявлено более 290 нарушений закона, в целях их устранения внесено 149 представлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено 106 лиц, по инициативе прокуроров к административной ответственности привлечено 7 лиц.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Мария КинФото: Евгения ВАСИНА

Нарушители, назовитесь!

Наиболее частые нарушения замечены в сфере пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологичого законодательства, в охране жизни и здоровья несовершеннолетних, в том числе противоречие локальных актов действующему законодательству.

Так, в Куйбышевском районе Самары в сотрудники Центра «Арго» не смогли предоставить сведения о наличии необходимых прививок. Санитарные нормы нарушали в детских оздоровительных учреждениях Промышленного и Кировского районов Самары, в Сызрани, Чапаевске, Шигонском, Сызранском и Кинельском районах региона.

- Еще в 2012 году в трудовой кодекс внесли изменения о необходимость предоставить справку о несудимости при устройстве на работу в образовательное упреждение, и все равно ежегодно подобные нарушения выявляются. Это возмущает! Так в отрадненском МАУ «ДОЛ «Остров детства» на работу приняли 7 человек без справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования, - негодует Мария Кин. – После проверки подтвердилась, что все они не судимы, но отсутствие справки – грубое нарушение. Справку это получить можно даже через портал «Госуслуги».

Подобные нарушения обнаружили и в Кировском районе Самары в ДОЛ «Волжский Артек», в Промышленном районе в детском санатории «Юность» и в Куйбышевском районе в центре «Арго».

Нарушения пожарной безопасности прокуроры обнаружили в новокуйбышевском ООО «ОСК» ДОЛ «Салют» и в сызранском МАУ «Детский досугово-оздоровительный центр». Самое частое нарушение – загромождение эвакуационных путей.

Закрытыми в том году оказалось несколько детских лагерей. Оба в Красноярском районе – «Космос» и «Россия». Последний уже второй год не принимает отдыхающих, а «Космос» начал свою работу с опозданием – лишь со второй смены. Причина – пожароопасный сухостой вокруг лагеря. Увы, предписание пожарной инспекции лагерь вовремя не выполнили.

И никаких травм!

- Хочу отметить, что это первый год, когда у нас не было зарегистрировано ни одной серьезной травмы у отдыхающего детского оздоровительного лагеря, - заявила Мария Кин. – Возможно, это связано с контролем детских учреждений. В прошлом году и футбольные ворота на детей падали и о забор дети резались.

Чем кормили?

Этим летом сотрудники прокураторы нашли нарушения и в организации питания детей, отдыхающих в оздоровительных учреждениях.

Так, в ДОЛ «Волжский Артек», что в Кировском районе Самары, не выполняли нормативы по питанию детей.

В лагерях с дневным пребыванием на базе образовательных организаций Алексеевского и Красноармейского районов неправильно хранили продукты, а в Камышлинском районе в 3-х лагерях с дневным пребыванием неправильно готовили и раздавали еду детям.

А в детском досуговом центре «Лагерь «Дружные ребята» сотрудники прокуратуры обнаружили плесень на стене в комнате для мытья посуды, а стены, потолок и полы были в плачевном состоянии.

За испорченный отдых штрафуют?

- Знайте, что за нарушение требований законодательства о летнем оздоровлении установлена административная, уголовная и гражданско-правовая ответственность. Так, если нарушены условия отдыха и оздоровления детей по согласно статье 6.7 КоАП РФ, может наступить административная ответственность. Санкция статьи - штраф до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, - проинформировала Мария Кин.

И никаких травм!

- Хочу отметить, что это первый год, когда у нас не было зарегистрировано ни одной серьезной травмы у отдыхающего детского оздоровительного лагеря, - заявила Мария Кин. – Возможно, это связано с контролем детских учреждений. В прошлом году и футбольные ворота на детей падали, и о забор дети резались.

В санаторий бесплатно могут отправиться все!

- Ежегодно за счет средств областного бюджета в детских оздоровительных лагерях Самарской области отдыхает более 40 000 детей. Дети-сироты и дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, прибывают там бесплатно, остальные на льготных условиях – 30% за счет родителей, и 70% стоимости путевки – за счет бюджета. Еще один важный момент, о котором не все знают - в круглогодичных санаториях бесплатно могут отдыхать все дети, – поделилась Мария Кин.

Кстати, в круглогодичных санаториях дети могут отдыхать без отрыва от учебы, потому что там обязательно есть образовательная программа. Чтобы отправить своего ребенка в санаторий, нужно обратиться в центр социального обслуживания населения по месту жительства. Подробнее об этом есть на сайте министерства социальной и демографической политики.

Куда обращаться, если есть вопросы и замечания по детскому отдыху:

- Жалоб от родителей в этом году было несколько, но все они не подтвердились. Если жалобы и замечания есть, приглашаю ко мне на прием. Каждый понедельник, в приемный день, жду вас на Чапаевской, 151 в отделе писем и приема граждан. Для точности можно предупредить о своем визите по телефону: 333-54-28 и 333-35-98