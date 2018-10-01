От театра до станка: лучший молодой фрезеровщик Европы играет в благотворительных спектаклях и мечтает стать чемпионом мира

СЕГОДНЯ 16:10 2018-10-01T16:31:52+03:00

Родители и знакомые 19-летнего победителя чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 Михаила Воронцова считают, его таланты и его самого даром свыше

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В начале октября Россия встречает своих героев - сборную России WorldSkills Russia. Наши профессионалы, лучшие молодые работники вернулись победителями из Будапешта, где с 25 по 29 сентября проходил чемпионат Европы EuroSkills 2018. Впервые по итогам этих соревнований Россия заняла 1 место в медальном и балльном зачетах. Всего 29 наград: десять медальонов за профессионализм, две бронзовые медали, восемь серебряных, девять золотых, одна из которых особенная. Она принадлежит лучшему представителю сборной 19-летнему самарцу Михаилу Воронцову.

- Это было незабываемо, волнующе очень. Это моя первая международная победа. Я очень долго готовился, в течение года, в Москве и в Екатеринбурге занимался. Хочу сказать "спасибо" своему тренеру Дмитрию Кузнецову и международному эксперту Георгию Цатуряну. Буду двигаться дальше теперь, - признался новоиспеченный чемпион.

Сын - как божий дар

- Миша - это подарок свыше. Я родила его в 38-лет. У нас уже была дочь. А старший сын в 14-лет погиб в автокатастрофе. После это трагедии не могла представить, как жить. И вот, через три года в таком возрасте, у нас появился Миша. Он был дан нам Богом, - рассказываем мама юного героя Татьяна Воронцова.

Свои таланты Михаил начал проявлять с раннего детства. Любимые игрушки - пазлы и конструкторы. А уже в 5 лет точно решил, кем хочет стать, и с тех пор своего решения не изменил.

- Он мне еще в детском садике сказал, что он хочет быть инженером, - продолжает Татьяна Воронцова. - Откуда у него это, не знаю. Я на заводе "Элеткрощит" контролером работала, отец летал. Это его заявление было неожиданно, ведь профессия инженера тогда уже была не так престижна, как в советские времена. Поэтому я это и запомнила, наверное.

Дальше все как по накатанной. Хорошая учеба в школе, тяга к точным наукам, любимые предметы - математика, физика, химия и, конечно уроки труда, первая работа на универсальных станках. Вопрос выбора профессии не стоял. Сначала Михаил поступил в Поволжский государственный колледж на специальность "Технология машиностроения". Закончил только в этом году с красным дипломом, получил квалификацию среднего уровня и вновь стал студентом колледжа но уже по рабочей профессии "Токарь на станках с программным управлением ".

- Во-первых, он очень мотивированный человек. Он знает, что он хочет добиться в жизни. Поэтому ему понравилась идея участия в этих соревнованиях, - описывает своего студента директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев. - В нем есть все качества победителя: крепкие нервы, внимательность и, конечно талант. Это человеку дано или нет. А вот то, что ему было дано, развили его тренеры и он сам, своим трудом.

Лучший фрезеровщик за работойФото: Личный архив

Он удивительный - все успевает

Цепочка событий, которая завершилась большой победой на EuroSkills 2018, для Михаила Воронцова началась в 2016 году.

- Нам министерство в конце того года купило новые станки с программным управлением, высокотехнологичные, - вспоминает директор колледжа Владимир Гусев, - В стоимость этих станков было включено еще и обучение персонала. Мы кроме персонала решили обучить еще нескольких студентов. Один из них и был Михаил Воронцов.

Учили ребят работе на этих станках в январе 2017 года всего три недели. А уже в марте Михаил выиграл отборочные соревнования на первенство России, в мае он победил на первенстве РФ "Молодые профессионалы" в Краснодаре и на первом Евразийском чемпионате. После этого он вошел в сборную России и стал готовиться к Чемпионату Европы.

Для Михаила работа - главное увлечение в жизниФото: Личный архив

- Тренировались каждый день по несколько часов и даже в выходные, в свое свободное время, - с гордостью рассказывает тренер Михаила мастер производственного обучения Елена Фоменкова. - За тренировку от выполнял по два конкурсных задания, на которые тогда отводилось по четыре часа. К слову, сейчас выделают по восемь - двенадцать часов.

Час - на составление 3D-модели детали в специальной программе и еще три часа на настройку станка и изготовление детали, идеально совпадающей со всеми размерами по чертежу. Михаил Воронцов справлялся быстрее.

- В Краснодаре на Чемпионате России, он за 25 минут до конца времени сказал: "Все". Мы напугались, что недоделал, бросил. А он быстрее всех справился с заданием и как оказалось качественнее, - продолжает Елена Фоменкова. - Он вообще удивительный, все успевает.

Жизнь чемпиона

В свои 19-лет Михаил Воронцов учится, работает, занимается спортом и участвует в театральных постановках и других конкурсах. В прошлом году он стал "Студентом года" в номинации "Молодой профессионал".

В детстве будущий талант-фрезеровщик уже любил техникуФото: Личный архив

Утро чемпиона начинается со спорта.

- Он отжимается, качает мышцы. Раньше еще бегал по утрам, - делится биографией сына Татьяна Воронцова. - А потом пошел учиться и работает с утра до ночи. Когда готовился к соревнованиям, в семь утра уходил и возвращался поздно вечером.

Из-за постоянной занятости Михаил в этом году не смог осуществить свою мечту - поступить в самарский аэрокосмический университет. Не было времени сдать ЕГЭ.

- Но от этой цели Михаил не отказался, он обязательно будет поступать, может быть даже в этом году попробует договориться с руководством вуза, и они пойдут ему навстречу, - надеется мама чемпиона.

Пришлось Михаилу отложить и игру в театральной студии колледжа, где он занимался с первого курса. С ученической театральной труппой он участвовал в благотворительных спектаклях для больных детей, а также в Параде Победы. Именно они изображали подвижную инсталляцию о Самаре как промышленном центре в годы войны.

На девушек, по словам родителей, у Михаила, тоже времени не хватает: первым делом, станки. Правда, мама улыбается: говорит, что девчонкам-то чемпион EuroSkills очень нравится. Вот только у него на первом месте - дела.

Педагог и кормилец

Основное время, по словам Татьяны Воронцовой, ее сын сейчас планирует уделять работе.

- Мы с отцом пенсионеры. У меня пенсия минимальная, смешно цифру назвать, - говорит женщина. - Поэтому Миша нам очень поможет сейчас.

С прошлого года Михаил Воронцов стал сотрудником Поволжского государственного колледжа и даже уже получил преподавательский опыт более чем успешный.

- В этом году он участвовал в проекте "Чемпион учит чемпионов". Михаил уже на последнем курсе работал лаборантом и готовил студента техникума авиационного космического машиностроения имени Козлова Алексея Илларионова, - рассказывает директор Поволжского государственного колледжа Владимир Гусев. - Илларионов в этом году в конкурсе молодых профессионалов на Сахалине занял третье место. Поэтому, могу сказать, что Михаил Воронцов помимо того, что он хороший специалист, еще и обладает компетенциями преподавания.

По словам Владимира Гусева, за победу своего ученика Михаил в течение следующего года будет получать доплату губернатора. Но это лишь малая часть достатка, которую он принесет в семью.

Так, золотым медалистам чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills обещают выплатить по 700 тысяч рублей. Будет для героя премия и от его "Альма-матер".

-Мы обязательно соберем управляющий совет, который решает вопросы премирования. Премия будет точно, - пообещал Владимир Гусев.

А пока в колледже готовятся к торжественной встрече победителя.

Кстати, времени на отдых Михаил Воронцов себе выделил немного. Почти сразу, по словам своего наставника Елены Фоменковой, он снова планирует приступить к тренировкам. Ведь впереди у Михаила новая цель - стать победителем мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам Ворлдскиллс, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.