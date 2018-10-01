Ешьте помидоры и забросьте авто: как дожить до старости и быть здоровым?

СЕГОДНЯ 01:05 2018-09-28T18:00:39+03:00

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Автомобилисты – в зоне риска

Круглый стол, посвященный Международному Дню пожилых людей, в связи с пенсионной реформой актуален как никогда. В «серебряном возрасте» придется сохранять работоспособность, а чтобы не растерять ее с годами, нужно тщательно контролировать собственное здоровье.

- В нашем регионе 27% населения – люди старше 60 лет, - говорит главный врач Самарской клинической гериатрической больницы, доктор медицинских наук, профессор Олег Никитин. – Причем, женщин в этой категории гораздо больше мужчин. Перекос обусловлен несоблюдением со стороны сильной половины правил здорового образа жизни, ведь продолжительность жизни на 50% зависит от соблюдения правильности питания, рационального питьевого режима, двигательной активности.

Главный врач Самарской клинической гериатрической больницы Олег НикитинФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

По словам Олега Львовича, за последние годы в нашем регионе почти в три раза выросло количество долгожителей. С другой стороны, высока смертность мужчин, гибнущих в работоспособном возрасте. Причины - сердечнососудистые заболевания, новообразования, травмы и отравления.

- Чтобы дожить до глубокой старости, не нужно ждать пенсии, чтобы начинать следить за здоровьем, - говорит доцент кафедры гериатрии и возрастной эндокринологии СамГУ Алла Николаева. – Необходимо уже в среднем возрасте контролировать давление, избегать стрессов, заниматься спортом, правильно питаться, использовать препараты, увеличивающие продолжительность жизни, в том числе, не дающие стареть сосудам.

Доцент кафедры гериатрии и возрастной эндокринологии СамГУ Алла НиколаеваФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Особенных секретов долголетия ни один врач вам не скажет, - утверждает заведующий терапевтическим отделением Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Юрий Райков. – Сердечнососудистые заболевания определяются, в основном, образом жизни, физической активностью. Автомобилисты – самая уязвимая часть населения, ведь они очень мало двигаются.

Физическая активность должна занимать, как минимум, 30-40 минут в день. После 60-ти – ходьба, ежедневная зарядка (допустим, по Бубновскому). Необходимо следить за уровнем сахара и массы тела, употреблять меньше соли, отказаться от алкоголя (безвредных доз не бывает) и курения.

Заведующий терапевтическим отделением Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн Юрий РайковФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Бережем суставы и сон

Старость – не цифра в паспорте, а ограничение физических возможностей. Во многом их ограничивает подвижность суставов.

- Болезни суставов начинают развиваться с 40 лет, запущенные артрозы к 60 годам имеет каждый второй, а в 70 лет найти человека со здоровыми суставами практически невозможно, - говорит заведующий отделением КПО Самарского диагностического центра, врач кардиолог, сомнолог, ревматолог Марина Хивинцева. – Здоровые суставы можно обеспечить, только заботясь о них с молодости. Важно вести подвижный образ жизни.

Чтобы избежать болезней суставов и остеопороза, даже на «сидячей» работе найдите способ двигаться: каждый час вставайте и ходите по кабинету хотя бы пять минут. Поставьте подальше урну, чтобы лишний раз покинуть кресло. Пользуйтесь лестницей вместо лифта. Суставы и кости «любят» сыр, творог и рыбу – подойдет как морская, так и речная (не менее трех раз в неделю). Даже один бутерброд со шпротами покрывает треть суточной потребности человека в кальции.

- Остеопороз – очень опасное заболевание, для которого плотность костей играет серьезную роль. У каждого третьего пациента с остеопорозом происходит перелом шейки бедра или лучевой кости при малейшем падении, - говорит Марина Васильевна. – Важно вовремя обратиться к врачу на диагностику и лечение. Для профилактики переломов ключевую роль играет домашнее окружение – следует исключить захламленность квартиры, чтобы человек не упал. Резко вставать с кресла или дивана тоже опасно – из-за головокружения тоже можно потерять равновесие и упасть.

Еще одна проблема «серебряного» возраста – бессонница. Марина Хивинцева утверждает, что бессонница и недосып – разные вещи.

- В каждом возрасте человеку требуется разное количество сна, - говорит врач. – В пожилом возрасте нормально ложиться спать в десять вечера, а вставать – в четыре утра. Шесть часов отдыха достаточно, учитывая, что днем многие могут себе позволить вздремнуть. Но если человек не отдыхает ночью, это ведет к другим соматическим заболеваниям – в частности, к проблемам с артериальным давлением, которые могут спровоцировать инсульт или инфаркт. Опасен и храп – он может вызвать не только кислородное голодание, но и остановку дыхания и сердца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/670899" frameborder="0"></iframe> Самарский диагностический центр.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

samaradc.ru

Профессиональная забота

А если все же старость подкралась, коротать ее в одиночестве квартиры необязательно.

- Пансионат дает пожилым много возможностей, прежде всего – для общения, - считает директор пансионата "Гармония" Ольга Кондрашова. –Немаловажно, что человек получает постоянный контроль состояния: сестры милосердия измеряют давление, уровень сахара, температуры, следят за своевременным приёмом лекарств. В пансионате пожилые люди получают возможность разнообразно проводить время: гулять, общаться, проводить досуг за настольными играми, рисованием, пением, и все это—в коллективе! Пансионат избавит и от бытовых проблем, которые решать пожилому человеку самостоятельно уже сложно, - говорит Ольга Александровна. – Людям преклонного возраста сложно себя обслуживать, а близким находиться постоянно рядом—невозможно, заботы о пожилых берет на себя пансионат. Жизнь в условиях пансионата может означать заботу и уют, и поместить своего родственника к нам – значит, обеспечить ему достойную старость и долголетие.

Есть и еще одна рекомендация от врачей, которая позволит достичь долголетия: нужно делать добрые дела и говорить людям теплые слова. Улыбайтесь!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/670907" frameborder="0"></iframe> Пансионат "Гармония".Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

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