2018-09-29T10:31:25+03:00
Общество

Полиглот, победивший рак и чемпионы-парапловцы: 8 историй преодоления сняли на видео в Самаре

Монтажер-колясочник представил восемь фильмов о людях, достигших успеха, несмотря на свои болезни
Майя БРОД
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Алексей Лавренов и его мама поблагодарили героев фильмов за интересные истории и откровенностьАлексей Лавренов и его мама поблагодарили героев фильмов за интересные истории и откровенностьФото: Сергей ОСЬМАЧКИН
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Фильмы, которые заряжают

Герои «документалок» дизайнера и видео-монтажера на инвалидной коляске Алексея Лавренова – люди с серьезными проблемами со здоровьем, но их судьба способны вдохновить кого угодно. У зрителей ком подкатывал к горлу, когда показывали историю Даниила Хачатурова и его мамы. Они побороли онкологию сетчатки глаз, теперь Даня учит языки, как профессионал работает на компьютере, играет на баяне и на фортепиано, а еще завоевал 2 гран-при на фестивалях «Добрая волна» у Игоря Крутого и готовится записать свой собственный альбом. Поражают своим упорством команда пловцов с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Ребятам в воде легче передвигаться, поэтому они дважды в день тренируются, завоёвывают золото и чемпионство на чемпионатах различных уровней.

Часто Лешу не слушаются руки, но он упорно монтирует «Кадры жизни» - документальное кино своей мультимедиа-студии «3D-инклюзия».

- Лешины фильмы заряжают, многие после их просмотра вновь хотят жить. Если господь нас оставил здесь после всего, что случилось с нами, это значит, мы для чего-то нужны, - эмоционально говорит Екатерина Сизова, тренер по танцам, руководитель студии инклюзивного творчества и общественный деятель. – Нет большего кайфа и азарта, чем понимание: ты поднялся после страшного падения. «3D-инклюзия» стала брендом, нашим талисманом. Ребята дарят желания двигаться к своей мечте.

Вальс и полонез в инвалидном кресле

Екатерина Сизова подарила студии два сюжета - об инклюзивных балах и школе танцев для инвалидов-колясочников. Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Екатерина Сизова подарила студии два сюжета - об инклюзивных балах и школе танцев для инвалидов-колясочников.Фото: Сергей ОСЬМАЧКИН

Екатерина Сизова подарила Алексею два сюжета – об инклюзивных балах, где молодые люди вальсируют в просторных залах и роскошных вечерних платьях, фраках не хуже, чем у Наташи Ростовой с князем Андреем, о романтических встречах и будущих свиданиях. Екатерина – организатор и вдохновитель таких балов, она уверена, что инвалидная коляска не помешает осуществить мечту. А еще Екатерина учит танцевать вальсы, танго, полонезы даже тех, кто с трудом передвигается, партнерами часто выступают профессиональные танцоры. Это действенная реабилитация, а танцы со сменой партнеров еще и учит легкости в общении – это тоже «Кадры жизни».

С помощью своей мамы Надежды Алексеевны Леша провел презентацию цикла документальных фильмов «Кадры жизни»

«Стань успешным!»

- Леше 26 лет, 9 лет он профессионально занимается компьютерным дизайном и видеомонтажом, - рассказывает мама парня Надежда Лавренова. – Он инвалид-колясочник, нуждается в помощи, поэтому у нас дома бывали волонтеры из Германии и Франции, их он научил видеомонтажу, помог создать видеоблоги, а волонтеры подкинули идею по созданию студии.

Первая работа «3D-инклюзия» – небольшой мультфильм «Прогулки по Самаре». Ребята весь вечер рисовали себя и свои проблемы, как сложно им на коляске попасть в автобус из-за ступенек, насколько мешает запрет брать собаку-поводыря с собой в магазин. Свой социально-значимый мультик авторы передали депутатам городской думы.

В конце прошлого года Лешина студия получила грант агентства по делам молодежи «Росмолодежь», за 9 месяцев родилось 8 на удивление мотивирующих «документалок». На презентации под слоганом: «Стань успешным!» «3D-инклюзия» вручила благодарственные письма удивительным героям.

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