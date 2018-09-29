"Красота страшное оружие!: В Самаре по улицам ездит автомобиль охотника на ведьм

СЕГОДНЯ 11:50 2018-09-29T11:58:45+03:00

За рулем бывший охотник за привидениями: ведьм он теперь не сжигает, борется только за лицензирование и получения права на ношение их "страшного оружия"

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Макароны в золоте

Золотой корпус, острые зубы на бампере, вместо обычных фар – хищные глаза - на самарских улицах замечена машина третьего спецбатальона Службы Охотников за Привидениями. Вот только теперь "патруль" охотится на ведьм!

- Автомобиль покрыт золотой бронёй для отражения баллистических проклятий ведьм, снабжен спецсвязью в т.ч. для связи с потусторонними мирами, колеса скрыты арками для избегания наматывания ведьм на поле битвы, на крыше установлен мобильный газовый крематорий для утилизации ведьм (21 век же, на кострах жечь уже не позволяют экологические нормы). В режиме ожидания можно использовать как авто-палатку. Приборная панель инкрустирована макаронами в золоте, - так о своей машине отзывается владелец Олег Красильников.

Весь спецбатальон в сборе

Мужчина прославился на всю страну своим авто охотника за приведениями. С 2013 года он колесил на нем по городу и спасал от надоедливых призраков. Чаще всего за помощью обращались дети. В одном из интервью Олег рассказал, что однажды действительно помог маленькому мальчику, который очень боялся темноты. Малыш попросил его подежурить на спецмашине под окнами. Увидев, что охотник за паронормальным на страже, мальчик спокойно уснул. Родители юного самарца благодарили Олега и даже вручили ему небольшой презент.

А ведь раньше охотник за привидениями гонялся.... но ведьмочки точно симпатичнее

После нескольких лет успешной борьбы с призраками Олег Красильников решил немного сменить профиль. Сам охотник объясняет это стечением обстоятельств.

- С 2014 по сентябрь 2017 года, инспектор проходил службу в 3-ем спецбатальоне Службы Охотников за Привидениями по Самаре. Героически бился с призраками и во имя спокойствия народа и отечества. Имел вымышленные награды от вымышленного правительства. Но в сентябре 2017 в Министерство Паранормальных Дел обратился Комитет по Защите Прав Привидений и подали на инспектора ложную жалобу, - рассказал о случившимся Олег. - В Министерстве Паранормальных Дел опасаясь резонанса и давления от Комитета по Защите прав Привидений, решили уволить Охотника. Но из-за нехватки кадров не смогли этого сделать и перевели в Службу Охотников за Ведьмами с повышением звания и увеличенным окладом, умноженным на ноль.

Им бы всем лицензию взять и получить

Так что теперь его Калина седан 2007 года выпуска стала машиной по борьбе с ведьмами. Кстати, по мнению Олега ведьмы – это совсем не старые и дряхлые бабушки, это все кто в юбке.

- Все кто обладают женской красотой и очарованием, которое является оружием массового поражения мужчин, и используют колдовские чары для приворота брутальных мужчин – это все ведьмы. Причем используют красоту они незаконно и без лицензии на ношение, без кобуры. Красота страшная сила и оружие, - заверил Олег. Пожалуй, некоторые мужчины с ним в этом точно согласятся.

Каких только ведьмочек тут не побывало

Судя по фото, «ведьмы» слетаются к машине охотника, как бабочки на огонь.

- Отлов ведьм производится ежедневно, ночью в городе присутствует дежурный, - поведал секреты охоты Олег. - После массового отлова ведьм и сожжения на кострах, Совет Ведьм вышел с инициативой сесть за стол переговоров. В начале 2018 года было проведена встреча с Советом Ведьм. В итоге выработана квота на сожжение ведьм, чтобы предотвратить вымирание вида, и разработан регламент регистрации владения ведьмой на законных основаниях путём женитьбы на ведьме. При этом введены существенные ограничения в использовании красоты в общественных местах. Каждый брутальный мужчина должен зарегистрировать свою жену в Центре Инквизиции по месту жительства, выбить номер на днище ведьмы и проходить колдовской осмотр каждые 3 года. Достигнуты договорённости о временной амнистии на колдовство ведьм иностранного производителя во время ЧМ по футболу, - у Олега на все есть ответ и свое мнение.

Автомобиль - просто зверь

Много ли ведьм удалось поймать Олегу, неизвестно. Создается впечатление, что эти самые шикарные ведьмы в основном используют машину для своих фото сессий, увеличивая этим славу веселого парня Олега, который не боится сверхъестественного и косых взглядов недоброжелателей.