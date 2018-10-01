Гол на последней секунде лишил «Крылья Советов» очков в «волжском дерби»

СЕГОДНЯ 22:00 2018-10-01T22:09:17+03:00

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«Волжское дерби» в 9 туре РПЛ на «Казань Арене» получилось не то чтобы жарким, но точно запоминающимся. Местный «Рубин» лишь в дополнительное время сумел дожать самарские «Крылья Советов» и вырвать победу – 2:1.

В первом тайме команды показывали равную игру, по его итогам «Крылья» даже больше владели мячом - на 1 процент. Правда, счет оказался к перерыву в пользу хозяев. На 27 минуте Вячеслав Подберезкин разогнал атаку, отдал на Азмуна, открылся, получил обратную передачу и пробил низом в дальний угол – 1:0.

Гости пытались отыграться со штрафного удара, Антон навесил, а Самарджич столкнулся с вратарем и получил досадную травму. Андрею Тихонову даже пришлось его поменять, как и схему игры - вместо защитника на поле появился полузащитник Евгений Башкиров. Впрочем, остроты это клубу из Самары не придало.

В первом тайме травму получил СамарджичФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Несколько раз побаловал публику зрелищными финтами впервые вышедший в этом сезоне в старте «КС»" француз Йоан Молло. Но назвать действия легионера плодотворными нельзя - где-то партнеры не поняли, где-то не доработал сам.

Вообще, футбол до перерыва получился весьма блеклый - вспоминается разве что удар Дмитрия Полоза еще при счете 0:0. Конюхов оказался на месте и зафиксировал мяч. По большому счету, команды сделали ставку на владение инициативой и, кажется, не знали, как развить атаку, где искать лазейки в защите соперника.

Болельщиков на матче, как и опасных моментов, было немного. Вместо ожидаемых 10 тысяч пришло чуть меньше 7-ми.

Второй тайм и вовсе превратился в лохмотья – всплески активности сменялись затяжным перекатыванием мяча. Даже Соболев, которого Тихонов приберег на конец встречи, чтобы освежить игру в атаке, простоял на бровке минут 5, пока команды перепасовывались.

В перерыве команды получили нагоняй от тренеров, но, видимо, Тихонов устроил своей команде взбучку посильнее. «Крылья» в начале второго отрезка матча провернули довольно лихую атаку, кульминацией которой стал прострел Чичерина и удар Канунникова по пустым воротам. Гол последний праздновать не стал. Как-никак за «Рубин» он не так давно играл.

Единственный гол в матче у «КС» забил Максим Канунников (слева)Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

После забитого мяча самарцы как-то подсели. Действовали осторожно, в атаку особо не бежали. Скользкий счет – играли на удержание. Были несколько выпадов, но все не опасные. Всего же за матч «Крылья» ударили по воротам хозяев два раза. Очень скромно.

«Рубин» был поострее, но не сказать, чтобы очень. Казанцы то давили, то отходили в центр поля, а то и позволяли «Крыльям» атаковать. Самарцы были неплохи, но этого оказалось мало. Все-таки «Рубин» хотел победить сильнее. Это чувствовалось.

На последней минуте основного времени хлестко пробил форвард казанцев Сердар Азмун. Мяч после его выстрела угодил в руку Надсону, но арбитр встречи показал на угловой. Однако футбольные боги решили наградить «Рубин» за старание. На последних секундах добавленного времени после подачи штрафного мяч заметался в штрафной площади самарцев и все-таки угодил в ворота Конюхова. Победу «Рубину» в «волжском дерби» принес Азмун.

1:2 – обидное поражение «Крыльев» в Казани.

После этого матча команды оказались на разных полюсах турнирной таблицы Премьер-лиги. «Рубин» вскочил на 6 позицию, а «Крылья» остались на 15-ой. У команды Тихонова 7 очков. Хуже дела пока только у «Енисея» - за 9 туров подопечные Аленичева набрали 5 очков.