А документ у вас есть? Как выбрать правильный и вкусный сыр-косичку

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-03T11:50:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Квест: найди «косичку» с сертификатами

Сыр-косичка - так в обиходе называют чечил – пользуется популярностью у покупателей любого возраста. Отличная закуска к пенному, соленый, с ароматом копчения, да и есть его весело, расплетая по волокнам, одно за другим. Но вот выбрать хорошую «косу» в магазине – задача не из легких, и никакая цена не поможет принять верное решение. Бывает, купишь и расстроишься: слишком соленый, хоть вымачивай, или же твердый – не разгрызешь. Так каким же должен быть настоящий сыр-косичка? «КП-Самара» решила разобраться в этом вопросе вместе с экспертами и устроить дегустацию.

Задача номер один: купить сыр. Мы заходим в магазинчики у дома, но покупку делаем только у законопослушных продавцов, у которых есть сертификат и протокол лабораторных исследований. Не везде готовы к такой проверке: в одной торговой точке документы только через 10 минут прислали по вайберу». Но на самой «косичке» не было ни производителя, ни срока годности.

Часть покупки мы отвезли в независимую лабораторию ФБУ «Самарский ЦСМ», другую - предложили попробовать нашим гостям. Экспертное мнение высказали Наталья Кварацхелия, начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукцииФБУ «Самарский ЦСМ», Владимир Жернов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Эксперты внимательно изучали и пробовали все сырыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сыр – это 100% молока

После того, как вам показали документы, стоит поинтересоваться составом предложенного товара. Сыром может называться только то, что на 100% состоит из молока.

- Сейчас в магазинах на одной полке лежит и натуральный сыр, и сырный продукт с растительными добавками, - рассказывает Владимир Жернов. – В 2019 году должен быть принят закон, который обяжет продавцов разделять такие товары, чтобы не вводить в заблуждение покупателя.

Мы же начинаем дегустацию. И вот на столе первый образец.

- Обращаем внимание на консистенцию, вкус, аромат, - советует Наталья Кварацхелия. – Лучше закрыть глаза, чтобы обострились остальные органы чувств.

К сожалению, первый образец слишком резко пахнет копченостью.

- Вероятно, сыр сильно облили «Жидким дымом», - предположили гости. – К тому же у нас - «косичка», а здесь монолитная консистенция, похоже, это «колбасный» сыр.

Следующая порция смотрелась настоящей «косой», которая расплетается, распадается на волокна. Однако, на вкус это слишком рассольный сыр. Соль - хороший консервант, который еще и заглушает другие привкусы – масел, подкисшего молока.

Копченый «Чечил» от Торгового дома «Световеж» и вкусен, и полезен, и правильно упакованФото: Светлана МАКОВЕЕВА

А вот образец №3 большинство дегустаторов одобрили, похвалили знакомое с детства, молочное послевкусие, умеренную соленость и приятный, в меру ощутимый вкус копчения.

Образцы № 4 и 5 не приглянулись излишней сухостью, в последнем были привкусы соды и кислоты. Почему такое может быть? Эксперты объясняют, что вечером молоко фермеры отдают дешевле, но к этому времени оно приобретает явную кислинку. Заглушают же ее, добавляя соду и соль.

К слову, торговать беспородным сыром без документов, непонятно, где и кем изготовленным, любят в многочисленных пивных магазинчиках. Ведь легкое опьянение, ослабевает действие вкусовых рецепторов, мы уже не чувствуем пересола и привкусов. А при дискомфорте в животе покупатель грешит на перебор пенного.

Дегустаторы были единодушны в своем выбореФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Результаты эксперимента

Пальму первенства наша команда дегустаторов отдала копченому «Чечилу» торгового дома «Световеж». На вид он герметично упакован, предоставлена информация о производителе, указан срок годности, а приятный вкус отметили все, кто участвовал в дегустации. Результат лабораторных исследований тоже полностью соответствует нормам – он состоит на все 100% из молока. Интересно, что первый образец, от которого отказались многие гости из-за резкого запаха и неверной монолитной фактуры, тоже успешно прошел лабораторную экспертизу, хотя не выдержал испытаний копченому «Чечилу» торгового дома «Световеж» сыры «косичка».

Победил «Чечил» от Торгового дома «Световеж» - он блестяще прошел и дегустацию, и лабораторную экспертизуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОММЕНТАРИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГА

Татьяна Астафьева, врач-гастроэнтеролог Областной больницы им. Середавина:

- Мы за частое, дробное и умеренное питание. Рассольные сыры – это недиетический продукт, но, в небольших количествах взрослым людям они вполне подойдут, если, конечно, человек знает особенности своего организма и не страдает тяжелой степенью гипертонии или хроническим заболеванием почек.

ВАЖНО

Владимир Жернов, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Самарской области:

- Нужно внимательно читать все, что написано на упаковке: кто производитель, дату изготовления, срок годности, состав продукта. Никто не отменял право покупателя поинтересоваться сертификатом качества. Можно спросить накладные, чтобы уточнить происхождение сыра, откуда именно его привезли.

КОНКРЕТНО

Наталья Кварацхелия, начальник испытательной лаборатории пищевой и сельскохозяйственной продукции ФБУ «Самарский ЦСМ»

- Если продукт заявлен, как сыр, то его жирно-кислотный состав должен соответствовать составу молока, из которого он сделан. Иначе по составу этот продукт сыром не является. По закону, производитель должен указать, что это сырный продукт, а покупать его или нет – решает потребитель.

КОММЕНТАРИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Константин Латыфич, генеральный директор ООО «Торговый дом «Световеж»:

- Мы забрендировали свою продукцию, обеспечиваем заказами сельхозпроизводителя, производим качественные сыры, об этом свидетельствует лабораторная экспертиза и результаты дегустации. К сожалению, приходится сталкиваться с недобросовестными конкурентами, которые производят продукцию неизвестно из чего, лишая села сбыта и средств существования, подвергая риску здоровье покупателей. Хотелось бы, чтобы у покупателя и в торговых сетях формировалась культура потребления, а у штамповщиков фальсификата был бы отрезан путь на рынок.Рассольные сыры могут быстро запустить механизм развития экономики села, но средства с большой доли рынка – около 10 миллионов в неделю - уходят в гаражи. И это только на Самарском рынке! А ведь такие суммы могли бы участвовать в развитии фермерских и личных подсобных хозяйств, а следовательно, и пополнить бюджеты различных уровней.

Ринат Гайфутдинов, руководитель Поволжского управления ООО «Торговый дом «Световеж»:

- Срок хранения правильного сыра - 10 суток, если он копченый, то 14-15 дней при соблюдении температурного режима. У сыров немаленькая себестоимость – на 1 кг уходит 10-11 литров молока по 20-22 рубля за литр, а еще закваски, работа людей, соль. Торговым сетям это неудобно, они просят дешевый продукт с большим сроком реализации. Честным производителям обидно это слышать, ведь только «белый» сыр поможет наполнить казну губернии и обеспечить заказами местных фермеров.