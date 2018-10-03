2018-10-03T13:29:14+03:00
Общество

Александр Хинштейн о самарском центре, Фабрике-кухне, районах-окраинах и миллионах на метро

Депутат Госдумы в прямом эфире радио КП-Самара на 98,2 FM
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На "Радио "Комсомольская правда" Самара" - депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. Телефон прямого эфира: 379-39-39.На "Радио "Комсомольская правда" Самара" - депутат Государственной думы РФ Александр Хинштейн. Телефон прямого эфира: 379-39-39.Фото: Евгения ВАСИНА
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3 октября гостем программы "Городская среда" на радио "КП Самара" станет Александр Хинштейн, который вернулся в Самару в качестве депутата Государственной Думы, победив в выборах 9 сентября. Сколько часов Александр Евсеевич проводит в самолетах, какой хочет видеть Фабрику-кухню? Мы поговорим о том, нужно ли тратить деньги на самарское метро и почему никто не хочет нормально застраивать центр. Есть вопросы к Хинштейну?

Звоните 379-39-39 в Прямой эфир программы "Городская среда" с 14.05 до 14.45.

Александр Хинштейн на радио "КП-Самара": о метро, Фабрике-кухне, дуэлях и постоянных перелетах.

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