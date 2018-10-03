СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-03T16:47:26+03:00

"МЛЦ" - это многопрофильная клиника, которая оказывает широкий спектр услуг по диагностике, лечению и реабилитации пациентов с 2009 года

Изменить размер текста: A A

Высококвалифицированные специалисты с опытом работы более 20 лет, современное оборудование экспертного класса, доступные цены – в Медицинском лучевом центре делают все, чтобы пациенты чувствовали комфортное и качественное обслуживание.

Услуги «МЛЦ»:

- Магнитно-резонансная томография (МРТ)

- Компьютерная томография (КТ, в том числе, КТ-денситометрия)

- Цифровая рентгенография

- Все виды УЗИ

- Функциональная диагностика

- Прием ведут опытные врачи врачей (невролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, кардиолог, травматолог-ортопед и другие)

- Медицинский массаж

- Физиокабинет

- Стоматология

- Дневной стационар

Вот уже 10 лет более 100 000 самарцев доверяют заботу о своем здоровье именно «МЛЦ».

Возможности Медицинского лучевого центра позволяют проводить полную диагностику и лечение пациента в одном месте. Пациенты центра оперативно получают подробные, а главное, понятные результаты обследования. В «МЛЦ» нет очередей, здесь ценят людей и заботятся о них.

Медицинский лучевой центр сотрудничает с более 20 страховыми компаниями. Для удобства пациентов в Самаре работают два филиала «МЛЦ», расположенные в разных районах города. Записаться на прием очень легко, вы просто звоните по телефону и выбираете удобное для вас время. Пройти обследование вы можете даже в день обращения!

Тел.: (846) 373-30-30

Адреса: Самара, ул. Базарная, 30 (К. Маркса/ул. Владимирская)

Самара, ул. Медицинская, 4-К (на территории ГБУЗ СО №10)

Сайт: www.ml-center.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Лиц. ЛО-63-01-004538 от 26.02.2018г.

Реклама