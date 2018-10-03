Медицинский лучевой центр
Высококвалифицированные специалисты с опытом работы более 20 лет, современное оборудование экспертного класса, доступные цены – в Медицинском лучевом центре делают все, чтобы пациенты чувствовали комфортное и качественное обслуживание.
Услуги «МЛЦ»:
- Магнитно-резонансная томография (МРТ)
- Компьютерная томография (КТ, в том числе, КТ-денситометрия)
- Цифровая рентгенография
- Все виды УЗИ
- Функциональная диагностика
- Прием ведут опытные врачи врачей (невролог, эндокринолог, акушер-гинеколог, кардиолог, травматолог-ортопед и другие)
- Медицинский массаж
- Физиокабинет
- Стоматология
- Дневной стационар
Вот уже 10 лет более 100 000 самарцев доверяют заботу о своем здоровье именно «МЛЦ».
Возможности Медицинского лучевого центра позволяют проводить полную диагностику и лечение пациента в одном месте. Пациенты центра оперативно получают подробные, а главное, понятные результаты обследования. В «МЛЦ» нет очередей, здесь ценят людей и заботятся о них.
Медицинский лучевой центр сотрудничает с более 20 страховыми компаниями. Для удобства пациентов в Самаре работают два филиала «МЛЦ», расположенные в разных районах города. Записаться на прием очень легко, вы просто звоните по телефону и выбираете удобное для вас время. Пройти обследование вы можете даже в день обращения!
Тел.: (846) 373-30-30
Адреса: Самара, ул. Базарная, 30 (К. Маркса/ул. Владимирская)
Самара, ул. Медицинская, 4-К (на территории ГБУЗ СО №10)
Сайт: www.ml-center.ru
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Лиц. ЛО-63-01-004538 от 26.02.2018г.
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Диагностический центр МЛЦ в Самаре.