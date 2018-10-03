2018-10-03T16:46:50+03:00
Здоровье

Самарский диагностический центр

Это один из крупнейших медицинских учреждений Поволжья
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Работает Самарский диагностический центр более 28 лет. Сейчас он обслуживает не только население Самарской области, но и ближайших регионов. Исследования здесь проводятся на самом современном оборудовании лучших мировых производителей.

Специалисты центра непрерывно работают над повышением безопасности и качества обслуживания, профессиональной квалификации, внедрением передовых технологий и новейшего оборудования. Более 70% персонала имеют высшую и первую квалификационную категорию, каждый шестой врач – кандидат наук.

Ежедневно в центре обследуется около 1000 пациентов. Самарский диагностический центр предоставляет широкий спектр услуг:

- Гинекология

- Проктология

- Урология

- Взрослая поликлиника: прием ведут кардиолог, гастроэнтеролог,невролог, аллерголог,лор, окулист, дерматолог, ревматолог

- Детская поликлиника: прием ведут педиатр, гастроэнтеролог, невролог, аллерголог,лор, окулист, дерматолог,пульмонолог

- УЗИ

- КТ и МРТ

- Рентген кабинет

- Лаборатория

- Эндоскопия

- Дневной стационар

- Сомнологический центр

- Реанимация

- Скрининг всего организма

- Все виды диагностических исследований.

В Самарском диагностическом центре ведется значительная научно-практическая работа над диссертациями, патентно-изобретательская деятельность, статьи сотрудников центра публикуют в научных журналах России и зарубежья.

Тел.: 8 (846) 300-44-63

Адрес: Самара, ул. Мяги, 7а

samaradc.ru

vk.com/club164227371

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