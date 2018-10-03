Самарский диагностический центр
Работает Самарский диагностический центр более 28 лет. Сейчас он обслуживает не только население Самарской области, но и ближайших регионов. Исследования здесь проводятся на самом современном оборудовании лучших мировых производителей.
Специалисты центра непрерывно работают над повышением безопасности и качества обслуживания, профессиональной квалификации, внедрением передовых технологий и новейшего оборудования. Более 70% персонала имеют высшую и первую квалификационную категорию, каждый шестой врач – кандидат наук.
Ежедневно в центре обследуется около 1000 пациентов. Самарский диагностический центр предоставляет широкий спектр услуг:
- Гинекология
- Проктология
- Урология
- Взрослая поликлиника: прием ведут кардиолог, гастроэнтеролог,невролог, аллерголог,лор, окулист, дерматолог, ревматолог
- Детская поликлиника: прием ведут педиатр, гастроэнтеролог, невролог, аллерголог,лор, окулист, дерматолог,пульмонолог
- УЗИ
- КТ и МРТ
- Рентген кабинет
- Лаборатория
- Эндоскопия
- Дневной стационар
- Сомнологический центр
- Реанимация
- Скрининг всего организма
- Все виды диагностических исследований.
В Самарском диагностическом центре ведется значительная научно-практическая работа над диссертациями, патентно-изобретательская деятельность, статьи сотрудников центра публикуют в научных журналах России и зарубежья.
Тел.: 8 (846) 300-44-63
Адрес: Самара, ул. Мяги, 7а