Медицинский центр "Эксперт"
Здесь можно не только оформить медицинские справки любой формы, но и пройти лабораторные исследования на выявление заболеваний или патологий, сделать флюорографию, маммографию, УЗИ, электроэнцефалограмму, получить услуги стоматолога и многое другое. В медицинском центре «Эксперт» можно пройти более 3 000 видов исследований. Специалисты центра проконсультируют и дадут рекомендации по эффективному лечению для быстрого выздоровления или предотвращения развития выявленных патологий по заболеванию.
Для удобства самарцев в городе работает сразу два медицинских центра "Эксперт", расположены они в разных районах. В своей работе специалисты центров используют исключительно новейшее технологическое оборудование, которое в разы ускоряет обследование пациентов и безошибочно выявляет состояние здоровья. Центры имеют свой штат врачей высшей категории.
В медицинском центре "Эксперт" делают все, чтобы самарцы могли комфортно и оперативно оформить необходимые медицинские справки, подробно узнать о состоянии своего здоровья и получить консультацию специалиста. Даже если вы придете без предварительной записи, то все равно попадете к нужному специалисту.
Сайт: медсправки63.рф
Тел.: (846) 203-01-01, 207-33-33
Адреса: ул. Партизанская, 19;
ул. Ново-Вокзальная 27
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ