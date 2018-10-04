2018-10-04T10:36:07+03:00
Здоровье

Медицинский центр "Эксперт"

Помощь в оформлении медицинских документов, справок для ГИБДД, на оружие, на работу (в том числе и медицинских книжек), медицинские справки в ВУЗ, ГИМС, бассейн и многое другое – все это медицинский центр "Эксперт"
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Здесь можно не только оформить медицинские справки любой формы, но и пройти лабораторные исследования на выявление заболеваний или патологий, сделать флюорографию, маммографию, УЗИ, электроэнцефалограмму, получить услуги стоматолога и многое другое. В медицинском центре «Эксперт» можно пройти более 3 000 видов исследований. Специалисты центра проконсультируют и дадут рекомендации по эффективному лечению для быстрого выздоровления или предотвращения развития выявленных патологий по заболеванию.

Для удобства самарцев в городе работает сразу два медицинских центра "Эксперт", расположены они в разных районах. В своей работе специалисты центров используют исключительно новейшее технологическое оборудование, которое в разы ускоряет обследование пациентов и безошибочно выявляет состояние здоровья. Центры имеют свой штат врачей высшей категории.

В медицинском центре "Эксперт" делают все, чтобы самарцы могли комфортно и оперативно оформить необходимые медицинские справки, подробно узнать о состоянии своего здоровья и получить консультацию специалиста. Даже если вы придете без предварительной записи, то все равно попадете к нужному специалисту.

Сайт: медсправки63.рф

Тел.: (846) 203-01-01, 207-33-33

Адреса: ул. Партизанская, 19;

ул. Ново-Вокзальная 27

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