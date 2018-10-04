«И почему со мной дочь общаться не хочет?: сызранец зарезал жену на глазах у тестя, потому что не хотел с ней разводиться

СЕГОДНЯ 11:53 2018-10-04T11:53:52+03:00

Дмитрий Трофимов все еще в СИЗО, а родственники убитой женщины добиваются, чтобы ему дали максимальный срок

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- Убийца, ты никогда не сожалел о том, что наделал. В этот раз ты лишил меня мамы. Мне без неё очень-очень плохо. Не появляйся больше в моей жизни никогда, - 12-летняя Катя бесхитростно написала все, что думает на страничке своего отца ВКонтакте. Сейчас она все еще плачет, плохо спит по ночам и ужасно боится своего отца, доверяет только бабушке с дедушкой.

Страшная трагедия произошла почти год назад. 30 января эту новость обсуждала вся Сызрань: прямо около супермаркета мужчина убил женщину, буквально истыкал ее ножом – прямо на глазах у отца. 11 ножевых, много крови, четыре удара оказались смертельными. Никто и ничего поделать не смог.

Около этого супермаркета и произошла трагедияФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Играл в «стрелялки», смотрел ужасы

Дмитрий и Елена Трофимовы со стороны долгое время казались отличной семьей. Дима – оператор в нефтянке, жена на год младше, главный бухгалтер в той же отрасли, 12-летняя дочка – умница. Все изменилось несколько лет назад: Дмитрий начал пить, Елена, по словам родных, узнала о его связях на стороне.

- Лена никогда не грубила, не ругалась. Но это не значит, что она тряпка. Она очень деловая такая, серьезная… Реально очень позитивный, положительный человек, - вспоминают родственники. – Лена вела активный образ жизни. А Диману не нужно ничего. Из увлечений - это игры-«стрелялки» да ужастики. Куда она его ни зовёт, ему никуда не хочется.

Вскоре Елена поняла – нужно разводиться. 35 лет, молодая, красивая – жизнь впереди. Но, когда она осмелилась сказать об этом мужу, посыпались угрозы.

- Он даже приходил с ножом к ней в комнату, сказал: «Смотри, Алена, Катюха останется сиротой». Это ее и удерживало, - признаются близкие друзья убитой.

«Будет знать, как с отцом разговаривать!»

Новый 2017-й год в семье начался с неприятностей. В ночь на 1 января за столом в родительском доме собралась вся семья – родители Алены, ее сестра с мужем и ребенком, другие родственники. Ждали боя курантов, праздновали. В какой-то момент Дмитрий прилег на кружку пива, дочка, проходя мимо, бросила: «Пап, ты что тут так сидишь?»

Трофимовы жили рядом с родителями ЕленыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Он не так понял, обиделся, воспринял это как «Почему ты здесь вообще находишься» и убежал домой. Они жили на одном участке с родителями. Дома стоят по соседству. Аленка пошла за ним, хотела объяснить, что он неправильно ребёнка понял, - вспоминают ту ночь родные.

Когда Алена подошла к порогу дома, увидела мужа, который выбрасывал из дома игрушки дочери, ее новогодние подарки. Говорил: «Проучу, будет знать, как с отцом разговаривать!»

- Не ты покупал - не тебе это всё выбрасывать, - попыталась остановить его Елена, но Дмитрий разозлился и набросился на жену с кулаками. Родители женщины вызвали полицию, и Дмитрия забрали на ночь в СИЗО.

С этой ночи жизнь всей семьи превратилась в кошмар. Дмитрий Трофимов начал засыпать жену угрозами в мессенджерах. «Ты думаешь, тебе всё так с рук сойдёт? Включи мозги, овца глупая», - писал любимый муж. Оскорбления и запугивания перемешивались с клятвами в вечной любви.

- Алена обращалась в полицию с этими угрозами, - делится подруга убитой. – Там его допросили: «Ты хочешь её убить?». Он говорит: «Нет, не хочу». Тогда дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Сейчас в части дома Трофимовых никто не живетФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страшные сообщения не прекращались весь месяц.

- Он и гадости делал все эти 30 дней. Пилил батареи, мебель, газ включал, свет отрезал, - с ужасом вспоминают близкие погибшей.

Елена жила в постоянном страхе – жизнерадостную женщину было не узнать. Тогда уже и Катя стала уговаривать маму развестись.

«Катя, я умерла»

Днем 30 января Елене Трофимовой пришло сообщение: «Выйди, посмотри заднее левое колесо на машине». Женщина никуда не пошла. Вечером, уходя с работы, Алена сказала: «Если со мной что-то случится, то имейте в виду, что это Дима». Это было последнее, что услышали от нее коллеги. Все колеса на машине были спущены.

- Аленка восприняла это как очередную гадость, поэтому позвонила папе, чтобы он помог. Папа приехал, они уже начали качать колеса. Дима подбежал сзади, напрыгнул на Алену со спины, - вспоминают родные подробности того вечера. – Она его даже не видела, но закричала: «Дима, что ты делаешь!».

Отец Алены в это время сидел на коленях у машины. Увидел, что Дима откинул женщину на машину и бьет в живот, но ножа не заметил. Мужчина вскочил и попытался оттащить Диму.

- Дима сказал: «Сейчас я тебя убью» и вонзил нож в живот, - продолжают говорить родственники. - Но папа отпрыгнул. Он рукопашным боем занимался, блокировал удары. Крикнул: «Алёна, доченька, беги». Тогда Диман снова обернулся к Аленке и начал ее добивать. Кричал: «Ты этого хотела, получай, тварь». Бил механически, как машина. Остановился только тогда, когда папа сумел отломать лезвие у ножа.

Елене успели нанести 11 ранений. Четыре из них оказались смертельными. Когда приехала полиция, Алена еще была жива. Дима сидел на ней и плевал ей на лицо: «Тьфу, тварь».

- Когда Аленку вытащили, папа с лица ее все стёр, сказал: «Доченька, тебе жить надо, у тебя ж дочь». Алёна открыла глаза, сказала: «Катя, я умерла». Скорая ничего не смогла сделать.

«Это была особая жестокость»

Сейчас Катя живет практически за стенкой - у родителей мамыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас Дмитрий все еще в суде. Против него возбудили уголовное дело за «убийство», но нашли смягчающие обстоятельства: несовершеннолетний ребенок, явка с повинной. Родственники против: мужчину, по их словам, взяли на месте преступления. К тому же он ранил отца жены Николая Н. И это, по мнению семьи, не легкий вред здоровью – мужчина три недели был на больничном, на фоне стресса у него развился сахарный диабет.

После повторной медико-криминалистической экспертизы комиссия установила: причинённый вред всё-таки относится к средней тяжести. Родные уверены: переквалифицировать нужно и основную статью:

- Это убийство с особой жестокостью, — считают близкие погибшей. — Во-первых, было нанесено большое количество ножевых ранений, во-вторых, убийство было на глазах близкого родственника, и убийца знал, что они находятся в хороших отношениях. Уже даже одного этого хватило бы. А еще было покушение на убийство тестя.

Пока же идет расследование и суды, Дмитрий не исчезает из жизни родных Алены. Убийца пишет письма родителям и обвиняет их в случившемся, звонил в ночи теще, сестре Елены и своей дочке. Катя трубку не взяла.

- Он сидит в СИЗО, не работает, приходит на суды толще, чем был. Кате пишет: «Ты ещё маленькая, вырастешь, поймёшь, почему я это совершил». Девочка до сих пор не спит, - рассказывают близкие. - Бабуля очень часто ложится с ней, она приходит среди ночи, говорит: «Не могу уснуть». А Дима пишет родителям Лены: «Вы не даёте мне с Катей общаться. Срок-то не резиновый, я выйду и спрошу с вас, почему моя дочь со мной общаться не хочет, и спрошу не на коленях».