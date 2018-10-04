Посмотрел хоккей и начал бросать спички: в Самарской области парень, который сжег троих детей, просит прощения у жены

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-04T16:51:41+03:00

Андрей Покровенков ведет себя странно. Знакомые парня рассказывают, что у него проблемы с психическим здоровьем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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День влюбленных, 14 февраля, закончился для многодетной семьи Покровенковых из небольшого села Лозовка трагедией — дом сгорел, 4-месячные близнецы Рома и Милана, а также двухлетний Егор погибли. Поджог устроил 26-летний отец несчастных малышей Андрей Покровенков. В четверг, 4 октября, убийство начали рассматривать в Самарском областном суде, где побывали и журналисты «Комсомолки».

Улыбается и плачет

— В ходе ссоры, возникшей при распитии спиртных напитков, мужчина решил сжечь дом — для того, чтобы получить новую жилплощадь и уменьшить количество детей, которых также приходилось содержать. Он стал поджигать спички и разбрасывать их по дому. Трое детей скончались, его жену Елену, находящуюся в бессознательном состоянии, вынесли на улицу соседи. Также спасены еще двое детей, — рассказала позицию следствия старший прокурор отдела государственных обвинителей прокуратуры региона Елена Снегирь.

Все погибшие - дети АндреяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свидетелями происшествия стали многочисленные соседи и жители Лозовки. Все они за сотню километров приехали в Самару — давать показания. На процесс прибыл — представлять сторону обвинения — и глава надзорного ведомства области Констнантин Букреев.

Андрей, которого привел конвой, ведет себя странно, трудно сказать — раскаивается он или нет. В зале заседаний парень то улыбается, то прячет голову в руках и плачет, то сидит, то стоит и хватается за решетку. Часто смотрит на жену, подмигивает и пытается с ней заговорить и иногда просит прощения: «Прости меня Лена».

Обиделся, потому что не пошла с ним спать?

Елена в свою очередь старается не реагировать, отмахивается. Женщина, сейчас проживающая с выжившими детьми в реабилитационном центре, пытается держаться, на в ходе опроса все-таки дает волю слезам.

Андрей не контролирует свои эмоции, смех быстро меняется на слезыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

События того дня многодетная мама помнит хорошо, до определенного времени:

— В тот день он утром уехал на работу, получил аванс, купил лекарства и выпивку, 14 февраля все-таки, — говорит Покровенкова. — Взял пиво, 6 полторушек, и вино. У него был хоккей, сидели и смотрели, я пила пиво, он - пиво и вино. Выпила полтора литра и ушла на кухню, мыть посуду, делать другие дела. Он казался не пьяным, я знаю, что ему много надо, чтобы быть невменяемым.

По словам Елены, Рома и Милана спали в коляске, Егорка уснул рядом с папой на диване, Кристина и Никита «ковырялись» в планшете, а Алина и Вероника гостили у тети. После матча Андрей ушел в маленькую комнату, чтобы не маячить «выпившим» перед детьми. Ему это запрещалось — «выпил, сиди тихо в той комнате!» Он уже негласно это понимал, поэтому ушел туда.

— Потом я почувствовала странный запах, вышла и сразу потеряла сознание. Кроме дыма уже ничего не видела. Когда была на кухне, вода шумела, я не слышала криков, ссор не было. После хоккея он спросил: «Пойдем спать?», я ответила: «Попозже подойду». Возможно, это его разозлило, он обиделся, — предполагает потерпевшая.

Жена обвиняемого мужа характеризует следующим образом: «Себя очень любит, самодостаточный. Неделю-две поработает, потом надоедает, расслабляется, выпивает, работа остается за кадром. Ссора, и опять на работу. С детьми — ни хорошо, ни плохо. Пытался их «строить», иногда были конфликты. Кристина видела, что он «на шее у меня сидит» и иногда высказывала за это».

Большая трагедия в семье Покровенковых шокировала небольшую ЛозовкуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дети теперь играют в поджоги

Деньгами в семье заведовала, действительно, Елена, а не Андрей. Он — по собственному признанию, «разнорабочий администрации» — получал небольшие суммы от разового «калыма». Тратил все на свои нужды — выпить, закусить, сигареты. Супруге же выплачивали материнский капитал — порядка 60 тысяч. Продукты в долг давали в магазине, а деньги шли на ремонт квартиры.

— Я старался, для детей и семьи, — настойчиво старается добавить Андрей. - Не очень хорошо, но как мог.

Тем не менее, несмотря на все прошлые чувства и почти четырехлетние отношения, женщина не прощает возлюбленного. По крайней мере, она не отказывается от заявленных исков: морального — 1 миллион рублей и материального — 323 тысячи рублей.

Елена старалась не реагировать на призыва мужа поговорить. Ее бывший супруг и вовсе чувствовал себя не в своей тарелкеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во многом, не позволяет забыть февральский кошмар и поведение детей, которых в качестве свидетелей на суде решили не задействовать.

— Они рисуют кресты и все такое. Помешаны были на этой теме, а сейчас, после того вечера, у них игры на тему поджогов и пожаров. Нечего им здесь делать, вспоминать все это, — подчеркнула мать.

Покровенкова расстрелять!

В зале заседаний Андрей не мог оторвать глаз от супруги. Отворачивался только после замечания судьиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Второй потерпевший — бывший муж Елены, Игорь Бербасов, которому принадлежит часть уничтоженной огнем жилплощади. У них от совместного брака трое детей, все они, к счастью, выжили. Ему тяжело говорить на тему случившегося, подсудимый Бербасову явно неприятен.

- Покровенкова расстрелять! — посоветовал Игорь судье Михаилу Кондакову, но тот сразу уточнил, что такие вопросы сейчас не обсуждаются.

Мужчине вечером 14 числа позвонили дети, сказали «дом горит, мама жива обожжены ноги». Также Игорь вспоминает, что Елена и дочери ему жаловалась на Андрея, однажды он даже вызывал полицию. Также экс-супруга у него интересовалась, имеет ли право ее новый сожитель на квартиру, мол, он высказывал претензии на этот счет. Впрочем, сам Покровенков лишь с улыбкой спрашивает: «Когда я такое говорил?» На конфликтность в семье указали и другие свидетели-соседи. Елена даже иногда ночевала у них:

— Андрей, пьяный, скидывал старшего сына с лестницы. С ножом гонялся за женой. Все тратил на себя, когда подработает, детям даже хлеба не покупал. Играл со спичками, всегда был странный.

Сестра подсудимого (справа) до сих пор не может поверить, что брак Андрея и Елены (слева) дошел до такогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сестра обвиняемого по матери пытается его защитить, но с трудом находит оправдания.

— Мальчик сложный, болезненный, со зрением проблемы, поздно начал ходить, я его растила, когда мамы не стало. Оставался на 2 год, потом был на домашнем обучении, а после в школе-интернате. Пока они жили рядом, в доме, который ему дала администрация в Кинель-Черкассах, все был под контролем, — Елена срывается. — Не могу осознать и поверить, что такое случилось. Он мне помогал растить своих детей! На детей Лены никогда не жаловался!

Грозит пожизненный

Тем не менее, сомнений в том, что преступление умышленное, у следователей нет. Во-первых, признание злоумышленника. Во-вторых, показания экспертов.

— На месте мы обнаружили три пространственно несвязанных очага распространения пламени — около кухни, в зале и еще одной комнате. Это свидетельствует о поджоге. Всех погибших детей нашли в одной комнате, Елену вытащили местные жители, — объяснил эксперт МЧС Евгений Парабин.

В-третьих, на Андрея Покровенкова указывают и люди, которые помогли избежать смерти его избраннице.

Парню грозит огромный срок, возможно, он проведет в колонии всю жизниФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Моей жене позвонили, сказали тут дом горит. Пришел, смотрю Андрей бегает, кричит: «Помогите, там Лена!» Одетый в трико и какое-то тряпье. Из дома он выбежал в трусах, но одежду взял у тетеньки-соседки, как рассказали люди, — делится один из спасателей — Олег. — В дом зашли чуть ли не ползком, ничего не видно. Лена лежала возле кухни, окна закрыта. Вытащили ее.

Очевидцы сообщали «КП-Самара», что Покровенков зажигал и бросал спички в каждую сторону. Хотел «расшевелить» уснувшую супругу. Эта версия сейчас не подтверждается — Елена уверяет, что упала уже при пожаре.

От квартиры в Лозовки ничего не осталосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам Андрей после задержания зимой признавался:

— Я забежал в зал, кинул спичку, потом на подушку кинул еще одну спичку. Убежал, испугался, стал звать соседей. Зачем? Хотел, чтобы новый дом нам дали…

Какие показания он будет давать в суде, станет известно на следующих стадиях процесса. Сейчас можно точно сказать, что за это тройное убийство малолетних молодому человеку грозит серьезный срок, вплоть до пожизненного.

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