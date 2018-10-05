Инфузория, покажи туфельку! Ученый-биолог уехал из Подмосковья в глубинку и вместе с детьми снимает фильмы из жизни микромира

СЕГОДНЯ 11:23 2018-10-05T11:30:28+03:00

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В школе нужны мужчины

Илья Стебенюк – биолог, когда-то он закончил сельхозакадемию (СГСХА), отправился в Подмосковье, поступил в аспирантуру в НИИ птицеводства, участвовал в испытаниях на птицах новых кормов. Но случилось несчастье, у парня заболела мама, пришлось вернуться в Отрадный. А потом остаться здесь, чтобы поддерживать отца. Птицефабрики в губернии в том время закрывали, и рацион будущих окорочков и грудок мало кого волновал. Илья устроился в таможню, проработал шесть лет и затосковал по науке

- Я пошел на встречу выпускников. 10-15 лет не был там с тех пор, как последний звонок прозвенел, разговорились с учителями. Оказалось, детям, а особенно мальчишкам, после уроков нечем заняться - бальные танцы, да вязание. Модной робототехники тогда еще не было. И я подумал: не видят мальчишки в школе правильного примера мужского поведения, - вспоминает мужчина.

Дети с огромным удовольствием занимаются исследованиямиФото: Личный архив

Родство бумаги и деревьев

И тогда Илья взял коллекцию насекомых, достал институтский микроскоп с препаратами и вышел со своим «богатством» во двор.

- Только настроил резкость, как к микроскопу сбежалась ребятня. Думал: 5 минут посмотрят, покрутятся рядом и удерут на горку – ведь дети сейчас гиперактивные. Так полтора часа не отходили! Под увеличением рассмотрели кассовый чек, газету и тетрадный лист. Ведь только под микроскопом видно родство между бумагой и деревьями, - рассказывает биолог.

Увидев издали соседа с пакетом, дети теперь бежали с криком: «Вы микроскоп нам несете?». Тогда Илья протёр объективы и пошел «продавать» идею. И в шестой школе мы смогли договориться с директором Натальей Ивковой о том, чтобы открыть кружок «Юный натуралист» - быть, - говорит Илья.

Секреты съемки привез из Балашихи

Пока не выучишь параграф - к исследованиям не допустятФото: Личный архив

Ученики под микроскопом стали исследовать свои руки, волосы и ногти. Рассматривали микробы на дверной ручке, клавиатуре ноутбука и в школьной сумке. В 2017г это вылилось в целое исследование с названием «Пути распространения микробов в классной комнате», которое заняло 1е место на окружной конференции. Дети с удивлением знакомились с невидимыми существами из воды в аквариуме. А их наставник познакомился в соцсети с Натальей Ивановой из Балашихи - таким же увлеченным биологией человеком. Приятельница поделилась, как снимает микрофотографии и видео о недоступных глазам организмах. Тогда Илья за свои деньги купил новый 400-кратный микроскоп с функцией микрофото- и видеосъемки и поехал в гости – перенимать опыт. А потом стал учить ребят микросъемке.

Инфузории из озера Муровое. Кристалл соли и раствор "зелёнки".Озвучивала Алина Асатрян. Наглядно посмотрели на явление хемотаксиса.

Теперь любой доклад по естественным наукам превращается не в скучный показ неподвижных графиков, таблиц и цифр, а в зрелищное исследование. Возможно, поэтому ученики Стебенюка всегда берут призовые места на городских и губернских научных конференциях.

Оценили на телеканале «Наука»

Сегодня отрадненские ребята, посещающие кружок «Юные натуралисты», не зависают у компьютерных «стрелялок», а становится режиссерами и операторами. Они вместе с Ильей Владимировичем возрождают научно-популярные фильмы. Снимают красивые и познавательные ролики о том, как устроено крыло бабочки, об опытах с инфузорией из местного озера Муровое и о том, кто обитает на геркулесовых хлопьях.

Этот «чудо-микроскоп» позволяет записывать не только видео, но ещё и звук. И ребята, рассказывая о биологических особенностях инфузорий, превращают свои видеоролики в готовые видеоуроки по биологии, короткометражные научно-популярные фильмы. А главное- какая мощная мотивация для детей выучить параграф об инфузориях досконально! Ведь, озвучивая ролик о ней, я должен знать о ней всё! Только тогда ученик будет допущен к съемке- вот такая педагогическая инновация Стебенюка!

- Это мощная мотивация для детей выучить параграф досконально, ведь только тогда его допускают к съемке! Вот такая моя педагогическая инновация, - смеется Илья Владимирович. - Современные дети очень любознательны, они ждут от нас интересных идей и новой информации. Я советую родителям: вместо очередного планшета или новой модели телефона подарите ребенку микроскоп, тогда вы увидите, насколько интересной и наполненной станет его жизнь. Это недорого: сейчас в продаже есть микроскопы за 5000руб. с 600х- кратным увеличением. Не будет у вас и проблем с объектами для исследований - летом любая лужа, вода из озера подойдет для этого. А зимой поможет вода из аквариума - заглянув в неё через окуляр микроскопа, вы обнаружите там целый микроМир!

Кстати, творчество юннатов из Отрадного показал телеканал «Наука». Присланные ими видеоролики из жизни микроорганизмов на конкурс «Снимай Науку!», были включены в базу этого телеканала. А ребята и учитель получили памятные дипломы от столичных телевизионщиков.