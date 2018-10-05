2018-10-05T17:12:28+03:00
Здоровье

Санаторий «Русский бор»

Расположился санаторий «Русский бор» на берегу Волги в лесопарковой зоне Тольятти
Евгения ВАСИНА
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Отдыхающие ценят здравницу за доступные цены, большой выбор процедур, которые входят в путевку, отличное питание, доброжелательный персонал, по-домашнему уютную атмосферу и вековые сосны. «Русский бор» подходит не только для лечения и отдыха, но и для проведения конференций, семинаров и банкетов.

В лечебную базу входят: бассейн, сауна, лечебные ванны и души, теплолечение, массаж, гидромассаж, физиопроцедуры, механотерапия, соляная пещера, ароматерапия, лечебная физкультура и многое другое.

Среди дополнительных медицинских услуг: иглорефлексотерапия, кедровая бочка, инфракрасная сауна, кинезиотерапия, джакузи, грязелечение (Сакские грязи, Крым), нафталановые ванны, гидроколонотерапия, внутривенное лазерное облучение крови, услуги по лечению и протезированию зубов.

На территории санатория четыре основных корпуса с лечебной базой и номерами различных категорий - от «эконом» до «президентского люкса», а также столовая, водолечебница, современная детская площадка, беседки и летнее кафе. В 300 метрах от санатория благоустроенный пляж.

Питание трехразовое по системе «заказное меню», есть диетические столы. Предусмотрена и разнообразная культурно-развлекательная программа.

Работает санаторий «Русский бор» круглый год. Оздоровительно-лечебные заезды есть даже в новогодние каникулы.

Адрес: Тольятти, Лесопарковое ш., 12.

Тел.: 8 (848) 248-98-34

Сайт: rusbor.ru

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