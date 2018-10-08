СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-08T14:55:24+03:00

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Сегодня ультразвуковые исследования, или УЗИ, – один из самых точных инструментов диагностики внутренних органов. То, что не видно снаружи, УЗИ показывает с точностью до миллиметра. Такой способ диагностики безвреден, поэтому для проведения УЗИ совсем не обязательно ждать направления от врача. Куда лучше пройти обследование в комфортных для себя условиях. УЗИ поможет убедиться, что все в порядке, или на ранней стадии обнаружить надвигающуюся проблему. Специализированный медицинский центр «Самарская школа ультразвука» предлагает свыше 100 видов УЗИ, как для детей с рождения, так и для взрослых любого возраста.

29 квалифицированных и опытных врачей могут не просто увидеть, что происходит с вашими внутренними органами и показать вам это, но и подробно рассказать об увиденном и дать развернутые ответы на все возникающие вопросы.

В МЦ «Самарская школа ультразвука» нет очередей. Специалисты центра ежедневно доказывают, что УЗИ – это не больно, не дорого и не долго. Обследования проводят без выходных и на самом современном оборудовании. За 8 лет работы свыше 125 тысяч человек из Самары и области уже воспользовались услугами МЦ «Самарская школа ультразвука». По результатам опроса, в 90% случаев пациенты рекомендуют этот медицинский центр своим родным и друзьям.

Сайт: uzi-samara.ru

Онлайн-чат: bit.ly/2RfToNL

Тел.: (846) 202 88 66

Адреса филиалов в Самаре:

- ул. Ново-Садовая, 8/1

- ул. Дыбенко, 36

- ул. Ново-Садовая, 19

- пр. Кирова, 348

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