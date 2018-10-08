Не всегда дома лучше: Как обеспечить пожилым людям комфортную жизнь?

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-08T10:54:24+03:00

Людям в возрасте, как и детям, нужно много внимания и не всегда близкие могут предложить им необходимую заботу дома. Как поможет пансионат в этом случае?

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В этом году Мария Ковалева отметила свое столетие. Старость она мечтала встретить в кругу семьи, но не сложилось. До преклонных лет женщина жила в Белгороде, осталась одна и дальние родственники привезли ее в Самару. Решили, что достойный уход смогут обеспечить только настоящие профессионалы. И вот уже полгода Мария Ковалева живет в пансионате “Гармония”.

- Здесь хорошо. Люди отзывчивые, что не попросишь, никогда не откажут. На юбилей ко мне приезжали близкие друзья из Белгорода. День рождения отметили знатно. Я даже немного танцевала, - поделилась Мария Ковалева.

Мария Ковалева 8 марта 2018 года отметила в пансионате "Гармония" свой 100-ый День рожденияФото: Альберт ДЗЕНЬ

Ольгу Казакову в пансионат привез племянник, с 2009 года женщина жила одна, но тут сахарный диабет стал прогрессировать, начались приступы, случился инсульт.

- Когда случился приступ, я была одна. Потом долго лежала в больнице. У меня отняли ногу, инсульт сказался на работе руки и ноги. Так жить одна я бы не смогла, помог племянник. Спасибо ему, теперь я здесь. В пансионате всегда рядом сиделки, они и давление померяют, и принять лекарство напомнят. Персонал здесь профессиональный, умеют ухаживать. Одна я бы не выжила, дома у племянника чувствовала бы себя неловко, я же совсем не встаю, лежачая. Пансионат для меня - лучший выход, - улыбается женщина.

Ольгу Казакову в пансионат привез племянник. Ей нужна круглосуточная забота.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Иван Тимофеев наоборот, очень активный, как соберется гулять, так за ним полпансионата на улицу собирается. В этом году он отмечает 78-летие. Пенсионер признался, что сюда приехал отдохнуть.

- Жена умерла 16 лет назад. У меня вторая группа инвалидности. В пансионат привез меня сын. Мы с ним сели, посоветовались и решили, что здесь мне лучше. У сына работа, дети, а мне дома одному скучно. В пансионате мне удобно, здесь могу здесь свободно общаться с людьми, никто не в чем меня не ограничивает. Кормят хорошо, шесть раз в день. Я часто помогаю по хозяйству, мне это нравится. Сын с внучками приезжают ко мне каждые выходные. Я пришел сюда отдыхать, - с улыбкой поведал пожилой мужчина.

Иван Тимофеев признался, что в пансионат «Гармония» приехал отдохнуть.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

А у Антонины Лазуриной дети уехали заграницу. На чужбину она ехать не захотела и осталась в родной Самаре. Уже около года живет в пансионате “ Гармония”, с детьми регулярно созванивается по скайпу, с помощью сотрудников пансионата пишет им сообщениях. Не так давно у сына был день рождения, Антонина Александровна записывала для него голосовое поздравление. В свободное время очень любит рисовать. В пансионате для творчества есть все. Здесь ежедневно проходят занятия по рисованию, лепке, чтению, а еще пожилые люди играют в настольные игры, посещают киносеансы и это деле не все, что входит в досуг постояльцев. У пансионата есть собственная территория для прогулок и отдыха. Но самое главное, что пожилые люди находятся под круглосуточным наблюдением сестер милосердия.

В условиях пансионата сделать жизнь пожилого человека комфортной проще.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Сейчас мы пришли к тому, что такие пансионаты стали необходимостью. Все из-за современного ритма жизни. Такого внимания, как здесь, наши постояльцы никогда не получат дома, - поделилась сестра милосердия Ольга Владимировна Корнева. - Кто-то уезжает в командировку, кто-то отдохнуть на несколько дней, а за престарелыми родственниками нужен уход. Здесь мы и приходим на помощь.

Ольга призналась, что быть сестрой милосердия совсем не сложно. Здесь важно не образование, а любовь к людям, терпение, ласка.

- В нашей работе главное любить! Если ты отдаешь свою любовь человеку, ты воспринимаешь это никак работу, а как милосердие, доброту. Мы видим в наших постояльцах своих родителей, бабушек, дедушек. Я считаю, наша доброта им нужна, - скромно улыбнулась Ольга.

Здесь ежедневно проходят занятия по рисованию, лепке, чтению.Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Круглосуточное наблюдение, санитарно-гигиеническое обслуживание, шестиразовое питание, психологическая поддержка, по- домашнему комфортные условия проживания: в пансионате «Гармония» делают все, чтобы старость была в радость.

- Пансионат для пожилых и нуждающихся в уходе «Гармония» призван взять на себя заботу о ваших близких. Во-первых, это решение всех бытовых проблем, связанных с пожилыми людьми, это круглосуточный контроль за их состоянием, это возможность общения, возможность заниматься любимым делом, весело проводить время. Во-вторых, высококачественный полноценный уход за теми, кто не может ухаживать за собой, речь идет о лежачих больных. Мы располагаем всем необходимым оборудованием, квалифицированным персоналом и способны обеспечить уход 24 часа в сутки. Также мы занимаемся восстановлением после инсульта, перелома шейки бедра. Не всегда дома можно создать условия для пожилого человека, особенно если у него целый букет заболеваний. В условиях пансионата сделать жизнь пожилого человека комфортной бывает гораздо проще, - отметила директор пансионата «Гармония» Ольга Кондрашова.

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Пансионат "Гармония"

Сайт: www.гармония-самара.рф

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