2018-10-10T15:59:51+03:00
Здоровье

Самарская офтальмологическая клиника

Полная диагностика и качественное лечение заболеваний глаз для взрослых и детей
Евгения ВАСИНА
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Самарская офтальмологическая клиника – это специализированное лечебное учреждение по оказанию медицинской помощи пациентам любого возраста с заболеваниями органа зрения.

Клиника предлагает полный спектр услуг:

- Подробная диагностика заболеваний глаз с использованием современного офтальмологического оборудования;

- Терапевтическое лечение любых заболеваний органа зрения;

- Хирургическое лечение заболеваний век, косоглазия любой сложности, пластические операции на веках;

- Зондирование слезно-носового канала у детей;

- Подбор очков и контактных линз на месте в день обращения;

- Индивидуальный подбор ночных контактных линз (ортокератология);

- Уникальное средство коррекции и контроля близорукости – мягкие контактные линзы PrimaBioBifocal;

Среди уникальных процедур, которые проводят в этой клинике - лечение косоглазия без операции. Особое внимание здесь уделяют профилактике и лечению заболеваний глаз у детей. Специально для маленьких пациентов врачи-офтальмологи с огромным опытом работы разработали несколько основных программ:

- лечение амблиопии у детей

- лечение косоглазия у детей

- лечение близорукости

Для взрослых действуют программы:

- Гигиеническая увлажняющая процедура для век с массажем

- Лечение демодекоза век

Хирургическое и аппаратное лечение проводится в соответствии с последними мировыми рекомендациями. Самарская офтальмологическая клиника отличается первоклассным сервисом и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б.

Тел.: 8 (846) 991 90 91

Сайт: zrenie100.ru

Почта: info@zrenie100.ru

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