Самарская офтальмологическая клиника
Самарская офтальмологическая клиника – это специализированное лечебное учреждение по оказанию медицинской помощи пациентам любого возраста с заболеваниями органа зрения.
Клиника предлагает полный спектр услуг:
- Подробная диагностика заболеваний глаз с использованием современного офтальмологического оборудования;
- Терапевтическое лечение любых заболеваний органа зрения;
- Хирургическое лечение заболеваний век, косоглазия любой сложности, пластические операции на веках;
- Зондирование слезно-носового канала у детей;
- Подбор очков и контактных линз на месте в день обращения;
- Индивидуальный подбор ночных контактных линз (ортокератология);
- Уникальное средство коррекции и контроля близорукости – мягкие контактные линзы PrimaBioBifocal;
Среди уникальных процедур, которые проводят в этой клинике - лечение косоглазия без операции. Особое внимание здесь уделяют профилактике и лечению заболеваний глаз у детей. Специально для маленьких пациентов врачи-офтальмологи с огромным опытом работы разработали несколько основных программ:
- лечение амблиопии у детей
- лечение косоглазия у детей
- лечение близорукости
Для взрослых действуют программы:
- Гигиеническая увлажняющая процедура для век с массажем
- Лечение демодекоза век
Хирургическое и аппаратное лечение проводится в соответствии с последними мировыми рекомендациями. Самарская офтальмологическая клиника отличается первоклассным сервисом и индивидуальным подходом к каждому клиенту.
Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б.
Тел.: 8 (846) 991 90 91
Сайт: zrenie100.ru
Почта: info@zrenie100.ru
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