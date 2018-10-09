2018-10-10T15:59:51+03:00
Здоровье

Самарская офтальмологическая клиника

Полная диагностика и качественное лечение заболеваний глаз для взрослых и детей
Евгения ВАСИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Самарская офтальмологическая клиника – это специализированное лечебное учреждение по оказанию медицинской помощи пациентам любого возраста с заболеваниями органа зрения.

Клиника предлагает полный спектр услуг:

- Подробная диагностика заболеваний глаз с использованием современного офтальмологического оборудования;

- Терапевтическое лечение любых заболеваний органа зрения;

- Хирургическое лечение заболеваний век, косоглазия любой сложности, пластические операции на веках;

- Зондирование слезно-носового канала у детей;

- Подбор очков и контактных линз на месте в день обращения;

- Индивидуальный подбор ночных контактных линз (ортокератология);

- Уникальное средство коррекции и контроля близорукости – мягкие контактные линзы PrimaBioBifocal;

Среди уникальных процедур, которые проводят в этой клинике - лечение косоглазия без операции. Особое внимание здесь уделяют профилактике и лечению заболеваний глаз у детей. Специально для маленьких пациентов врачи-офтальмологи с огромным опытом работы разработали несколько основных программ:

- лечение амблиопии у детей

- лечение косоглазия у детей

- лечение близорукости

Для взрослых действуют программы:

- Гигиеническая увлажняющая процедура для век с массажем

- Лечение демодекоза век

Хирургическое и аппаратное лечение проводится в соответствии с последними мировыми рекомендациями. Самарская офтальмологическая клиника отличается первоклассным сервисом и индивидуальным подходом к каждому клиенту.

Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 59Б.

Тел.: 8 (846) 991 90 91

Сайт: zrenie100.ru

Почта: info@zrenie100.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Здоровые суставы: как самарцам сберечь здоровье своих суставов и где помогут, если проблем избежать не удалось
Специалисты лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza рассказали, кому стоит обратить особое внимание на здоровье суставов и какие современные методы лечения применяют в Самаре.
20 лет клинике «Косма»: «Мы занимаемся не болезнями, а здоровьем!»
В ДК «Железнодорожников» состоялось грандиозное празднование юбилея известной в Самаре и за пределами области клиники «Косма». Поздравить юбиляров пришли коллеги из других медицинских учреждений, друзья и конечно благодарные пациенты
Новости 24
В Самаре строительная фирма накопила долг по налогам в более чем 600 тысяч рублей
В Самаре обновят изношенный коллектор с 45-летним стажем работы
В Самаре двух продавщиц магазина поймали на взятке полицейскому
«МегаФон» разогнал интернет в самарской «Авроре»
Самарчанка Анастасия Павлюченова не смогла пробиться в полуфинал Australian Open
Жительница Самары поссорилась с матерью и ударила ее ножом в живот
В Самарской области приставы «выбили» из алиментщиков почти 134 млн рублей
Определиться с выбором социального проекта самарским полуфиналистам конкурса «Лидеры России» помогут представители НКО
В Тольятти на козырьке подъезда нашли труп женщины
До стадиона «Самара Арена» запустят еще один трамвай
В центре Самары "Гранта" выехала на перекресток и влетела в "Приору"
В региональном УФСИН поблагодарили «КП-Самара» за сотрудничество
В Тольятти ищут виновника аварии, из-за которого пострадал 13-летний пассажир автобуса
Владельцам земли в парке 60-летия Советской власти предложат участки возле "Самара Арены" или в Заречье
В Самарской области браконьер убил трех косуль на 360 тысяч рублей
Дороги Самары сковали 9-балльные пробки
«Что за тело в трубках?»: по Самаре разъезжает «Газель» с «инопланетянином»
Этой ночью Самару от снега будут «спасать» больше 330 спецмашин
В ТЦ «Мега» сработала сигнализация: эвакуировали 530 человек
Музей Эльдара Рязанова в честь Дня студента будет дарить подарки
На день «Халяль» в Самару приедут гости из 27 стран мира
Юные самарские спортсмены завоевали три медали на первенстве России по бильярду
Олег Ланин вторую часть сезона будет выступать в «Химках»
Тольяттинец предложил полицейскому взятку в 250 тысяч рублей, но тот отказался
В Самаре появится комиссия по выяснению причин аварий на теплосетях