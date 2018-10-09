Самарская офтальмологическая клиника

Здоровые суставы: как самарцам сберечь здоровье своих суставов и где помогут, если проблем избежать не удалось

Специалисты лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza рассказали, кому стоит обратить особое внимание на здоровье суставов и какие современные методы лечения применяют в Самаре.