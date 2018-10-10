"Комсомолка" - за социально ответственный бизнес!

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-09T20:40:07+03:00

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Когда «герой статьи» - буквально, а не фигурально

Писать о нефтяниках с искренним восхищением легко: мало в каких отраслях от людей требуется столько самоотдачи, мужества, умения преодолевать трудности и решать на ходу неожиданные сложные задачи, как в добыче «черного золота». С момента получения первой тонны углеводородного сырья в Самарской области прошло уже 80 лет, многое изменилось. Геологам уже не нужно «вручную» обследовать каждый метр земли, чтобы выяснить, есть ли нефть: на помощь пришла сейсморазведка. Технологичность процессов растет - классических качалок «коромыслом» почти не увидишь, им на смену пришли аккуратные вертикальные конструкции. Бурение ведется во всех направлениях уже и в буквальном смысле - горизонтальным методом уже никого не удивишь. Объемы добычи растут не только с ростом количества буровых, а благодаря рациональному использованию когда-то считавшихся «отжившими свое скважин». Нефтяные пласты продолжают отдавать, потому что люди научились брать - труднодоступная нефть почти утратила этот надменный эпитет. Но утратила ли профессия нефтяника свой романтический ореол? Ореол остался: по-прежнему добытчики отправляются на вахту в места, далекие от цивилизации, туда, куда не долетает интернет, зато забредают лисы, а в Сибири - и медведи. Рабочий график не зависит от времени суток и погоды - днем и ночью, в жару, мороз и снежную бурю нефтяник выезжает на обход скважин. Он утверждает, что у каждой свой характер, и знает, как найти подход даже к самой капризной из них.

Легко ли писать о нефтяниках правдиво? Тоже ответ положительный: предприятие открыто заявляет не только о достижениях, но и об ошибках и трудностях, позволяет журналисту заглянуть в самый укромный уголок режимного объекта (позаботившись о том, чтобы ему случайно не оторвало нос), а любой член коллектива смело рассказывает о своей работе. Журналисту не нужно искать подводные камни, когда вода прозрачна, а предприятию - подвохи в любопытстве журналиста. Каждый делает то, в чем хорошо разбирается, нефтяники отвечают за дело, средства массовой информации - за слово.

Доверяй, но проверяй!

Однако слово слову рознь, и стиль изложения одних и тех же фактов и событий у каждого журналиста, каждого издания свой. Чтобы повысить профессионализм своих коллег «от пера», АО «Самаранефтегаз» третий год подряд проводит конкурс журналистского мастерства. В нем участвуют авторы материалов о нефтянке: людях, прогрессивных прорывах, взаимодействии предприятия с регионом, в котором живут и работают. В этом году заслуженные награды журналисты получили в четырех номинациях: «Технолидер», «Лучшие в профессии», «Аналитический материал» и «Социально ответственный бизнес».

- По итогам 2018 года тоже готовится конкурс журналистских работ, в котором примут участие самые интересные материалы о нефтяниках, - рассказала начальник отдела по взаимодействию со СМИ и общественностью - пресс-секретарь АО «Самаранефтегаз» Наталья Сычева. - Спасибо вам за объективное освещение деятельности нашего предприятия! Желаю вам, коллеги, дальнейших творческих успехов!

«Рабочая трибуна», «Сельский труженик, «Похвистневский вестник», «Луч», ГТРК «Самара», «Волжская коммуна» - журналисты этих СМИ были отмечены нефтяниками не только за интересную подачу, но и глубину знания темы. «Комсомольская правда» в этом почетном списке присутствует, победив в номинации «Социально ответственный бизнес». По версии нефтяников, именно нам лучше всех удается рассказать о «земном» - участии предприятия в открытии Дворцов спорта и детских площадок, помощи Домам культуры и школам. Обо всем, что касается производственной деятельности не напрямую, зато больше всего волнует земляков.

Кроме цветов, дипломов и подарков, нефтяники сделали журналистам и профессиональный подарок - мастер-класс «Фактчекинг: как проверять достоверность информации?» от московского эксперта MediaToolBox.ru, доцента факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, кандидата филологических наук Максима Корнева. Как говорится, доверяй, но проверяй!