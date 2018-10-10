Друг Александра Кокорина о скандальной драке: "Все встанет на свои места, братья"

СЕГОДНЯ 11:40 2018-10-10T12:13:32+03:00

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Близкий друг Александра Кокорина, самарский футболист Алан Чочиев высказал свое мнение о скандальной драке с участием игрока "Зенита". Напомним, что Александр вместе с Павлом Мамаевым устроил драку в кофейне в Москве, в которой пострадали крупные чиновники Минпромторга РФ. "Комсомолка" восстановила хронологию "хмельного уикэнда" футболистов досконально: покуролесили они знатно. Пьяная драка, разгромленный вагон "Сапсана", хулиганские выходки на улице. ФК "Краснодар" уже решил расторгнуть контракт с Мамаевым. В "Зените" Кокорина тоже осуждают и считают, что игроку должно быть стыдно. Но пока не уволили.

А вот игрок "Крыльев Советов" Алан Чочиев решил друга поддержать. Он разместил в сторис в инстаграме селфи с братьями Кокориными на заднем плане и написал: "Все встанет на свои места, братья". Алан и Александр очень дружны: в марте игрок "Крыльев" посвятил свой гол в ворота "Сибири" "брату", который в то время восстанавливался после опасной травмы. А в декабре 2017 года Кокорин отлично погулял на свадьбе "Чочика" и даже отметил бракосочетание друга пальбой в воздух.

Кстати, самарские болельщики своего кумира не поддержали. Некоторые в комментариях предположили, что "местами" может стать тюрьма.

- Чочиев если считает ,что в пятером забивать одного человека - нормально;то пусть катится на все 4 стороны из ПФК Крылья Советов,таких отморозков в нашей команде и в нашем футболе быть не должно,которые такие мерзости делают и их оправдывают, - написал один из комментаторов.

Правда, нашлись и те, кто предположил: драку могли спровоцировать. И нельзя судить футболистов огульно. Вину возложили даже на Черчесова, который не берет игроков в сборную и тем самым мог нанести им моральную травму.

В любом случае, поклонники "Крыльев" порадовались, что сам Чочиев не оказался в это время в Москве:

- Была бы там игра, по-любому бы был четвертым там, в этом скандале, - напсиали болельщики.

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