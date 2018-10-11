Нас кинули трижды и это не предел! Дольщики 13 лет ждут квартиры в центре Самары

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-11T16:26:33+03:00

Квартира Ильи Богданова была готова 8 лет назад, но он не может в нее переехать Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дом почти готов, но застройщик обанкротился. Жители думают, что им просто не хотят выплачивать компенсацию за ожидание и боятся, что квартиры для них еще подорожают

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Если в центре, то достроят?

В редакцию «КП-Самара» обратились дольщики ЖК "Чемпион". Вот уже 13 лет они не могут вселиться в свой 3-х секционный дом. Мечтали жить в историческом центре Самары - на пересечении улиц Куйбышева, Пионерская, Комсомольская и Фрунзе. Но прошли годы, дом стоит практически достроенный, не хватает мелочей и разрешения на ввод. Но доделывать все и вручать ключи от квартир никто не спешит.

- Я вложился в это строительство в 2005 году, только начали рыть котлован. Дочке было 3 года. Решили поселиться напротив 3-й гимназии. Я тогда подумал: «Даже, если это долгострой, в 1й класс идти через 4 года, мы в любом случае успеваем», - вспоминает Илья Богданов. - Полина уже в 10-м классе Академии Наяновой. Мы живем на съемной квартире за 20 тыс. руб. в месяц. В год выходит – 250.

Спорный жилой комплекс в историческом центре почти построен и давно оплачен.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дольщики верили, что в центре жилой комплекс точно сдадут. Хотя в 2008 году сроки сдвинулись, люди продолжали нести деньги застройщику - компании «Регламент» и в АН «Дисса». В 2012 году дом не сдали, покупатели доплатили еще – за перепланировку. Илья отдал 200 тыс. рублей. Через год в договор в одностороннем порядке внесли поправку: срок сдачи растянули на год. Илья утверждает - его трижды кинули, и это не в последний раз.

- Первую очередь построили еще в 2010-м, моя квартира давно готова. Но, по условиям игры, дом не ввели в эксплуатацию: отопление подключают через котельную из 2-го корпуса. Пока не закончат последний штрих в паркинге, дом не сдадут, - говорит Илья.

Были строители, теперь банкроты

Проблемы у застройщика начались в 2017 году: несколько подрядчиков подали в суд за задержку платежей около 100 тыс. рублей. Иск компании «Новый Дон» оказался роковым – долг был около 9 млн рублй. И уже в июле «Регламент» объявил себя банкротом. По закону, теперь недостроенный дом должны продать какой-то компании, которая завершит строительство и передаст всем покупателям квартиры. На торги ЖК «Чемпион» выставили 4 октября. Дольщиков эти изменения пугают: они опасаются, что квартиры для них снова подорожают, ведь новый застройщик непременно захочет получить свою выгоду.

- Квартиру в ЖК «Чемпион» мы взяли в ипотеку за 5 млн. рублей, платим по 30 тыс. руб. в месяц, - жалуется еще одна дольщица Ирина Яковлева. - Сейчас мы с маленьким ребенком ютимся с родителями и 87-летней бабушкой, она инвалид 1-й группы по онкозаболеванию. Если на окончание строительства потребуют деньги, мы физически не сможем их найти. Я сижу с ребенком, муж нас обеспечивает и рассчитывается с банком. А новых кредитов нам никто не даст из-за ипотеки.

Дольщики ЖК "Чемпион" не теряют чувства юмораФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сейчас дольщики считают, что банкротство могло быть преднамеренным. Илья Богданов указывает на интересные совпадения: владелец "Нового Дона" и бывший владелец "Диссы" предприниматель Олег Егоров входит в число учредителей компании «Регламент». Однако представитель компании «Новый Дон» предоставил арбитражному суду убедительные аргументы, что компания серьезно пострадала.

- К моменту банкротства наш дом был на 90% готов. Значит, не за горами и выплата пеней за просрочку - 300-600 тыс. рублей за 1 год по каждому договору. Причем, раньше суды действовали по принципу «получили квартиру? Возьмите еще 20 тыс. и радуйтесь». Но, в это время появился первый прецедент – Верховный суд РФ обязал застройщика выплатить дольщику все пени, предусмотренные договором, - Илья считает, что строители просто решили таким образом сэкономить на людях, которые слишком долго ждали свое жилье.

На сайте ЦИАН квартиры продают, утверждают, что срок сдачи - 2019 год. Осталось всего 2 квартиры.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

Александр Баландин, врио заместителя председателя Правительства - министра строительства Самарской области:

- В настоящее время ЖК «Чемпион» не включен в перечень проблемный объектов на территории Самарской области…Министерство (…) в целях формирования реестра обманутых дольщиков ведет прием граждан, чьи средства привлечены для строительства жилых многоквартирных домов и чьи права нарушены. По результатам проведенной актуализации сведений, находящихся в реестре обманутых дольщиков, установлено, что на данный момент по этому объекту зарегистрировано 23 человека.

По итогам проведения работ, направленных на урегулирование вопросов по завершению строительства объектов, находящихся в зоне риска, в частности, данного жилищного комплекса, правительство Самарской области в IV квартале 2018 года рассмотрит вопрос о целесообразности включения их перечень проблемных объектов.