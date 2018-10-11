Многопрофильная клиника Медицинского университета «Реавиз»

СЕГОДНЯ 16:00 2018-10-11T16:31:51+03:00

За здоровьем пациентов в Многопрофильной клинике«РЕАВИЗ» следят 85 высококвалифицированных врачей, 17 из них имеют степень кандидата наук и 7 докторов наук

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Многопрофильная клинка Медицинского университета «Реавиз» оказывает медицинскую помощь по 72 направлениям:

- Хирургический профиль: хирургия, урология, травматология и ортопедия, гинекология, нейрохирургия, оториноларингология, сердечно-сосудистая хирургия, пластическая хирургия, малоинвазивная хирургия, нейрохирургия,нейромодуляция.

- Терапевтический профиль: терапия, кардиология, гастроэнтерология, генетика,онкология, эндокринология, аллергология и иммунология, неврология, дерматовенерологияи др.

- Диагностика: компьютерная томография, цифровая рентгенография, эндоскопия, функциональная диагностика, УЗИ,ортопантомография, лабораторные исследования.

- Педиатрический профиль: педиатрия, детский невролог, вакцинация, оформление документации в детские учреждения.

- Реабилитация: физиотерапия, лечебная физкультура, спортивная медицина, мануальная терапия, медицинский массаж.

- Стоматологический профиль: отделение междисциплинарной стоматологии, стоматология ортопедическая, стоматология терапевтическая, стоматология хирургическая.

- Круглосуточный травмпункт и стационар.

- Производственная аптека: широкий ассортимент готовых лекарственных средств, большой выбор готовой лечебной косметики и гигиенических средств, медицинская диагностическая техника, лечебное и детское питание, оптика и контактные линзы, изготовление лекарственных препаратов по рецептам врача, изготовление лечебной косметики.

Открылась клиника в апреле 2016 года на базе Медицинского университета «Реавиз». Самому же университету «Реавиз» в 2018 голу исполняется 25 лет. За годы своей работы ВУЗ выпустил более 5000 тысяч высококвалифицированных специалистов по различным направлениям медицины, многие из которых трудятся в клиниках «Реавиз».

За здоровьем пациентов в Многопрофильной клинике«РЕАВИЗ» следят 85 высококвалифицированных врачей, 17 из них имеют степень кандидата наук и 7 докторов наук. В клинике более 80 единиц современного оборудования для лечения и диагностики, две операционные, реанимационное отделение. Клиника «РЕАВИЗ» славится высоким уровнем сервиса, инновационными разработками и авторскими методами.

Тел.: 8 846 321-21-21

Адрес: Самара, ул. Советской Армии, дом 243

Сайт: reaviz.com