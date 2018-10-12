2018-10-12T15:36:50+03:00
Здоровье

Стоматологическая клиника «Реавиз»

В лечении пациентов в стоматологической клинике «Реавиз» используют инновационные технологии и авторские разработки, признанные мировой медициной
Евгения ВАСИНА
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Первая стоматологическая клиника на Димитрова, 75 была открыта в 2014 году в составе клиник Медицинского университета «Реавиз». Появилась она как клиническая база кафедры стоматологии последипломного образования Медицинского университета «Реавиз». В 2018 году на базе клиники был создан центр специализированного образования, научных исследований и оказания услуг населению в стоматологической области.

В стоматологических клиниках «Реавиз» трудятся 34 врача-стоматолога по направлениям: терапия, хирургия, пародонтология, ортопедия и ортодонтия. Есть и отделение детской стоматологии.

В лечении пациентов в стоматологической клинике «Реавиз» используют инновационные технологии и авторские разработки, признанные мировой медициной, все это значительно повышает качество оказываемых услуг и сокращает время лечения. Здесь внедрен междисциплинарный подход, который подразумевает лечение пациента в едином профессиональном информационном пространстве узкоспециализированными специалистами (стоматологи терапевты, хирурги, ортопеды, ортодонты) и как следствие получение высококачественного и предсказуемого результата лечения.

Одно из ведущих направлений работы стоматологической клинике «Реавиз» - имплантология. Именно стоматология «Реавиз» считается эксклюзивным представителем имплантационных систем на территории Самарской области, таких как, Any,Ridge,Impro, Adin. Также стоматологическую клинику «Реавиз» заслуженно считают центром по апробации инновационного оборудования и базой для повышения квалификации врачей региона.

Современная технология «Зубы за один день», успешно применяется на базе «Центра несъемного протезирования» уже не первый год, решая проблемы человека с полным отсутствием зубов за один день и с меньшими затратами. Даная методика позволяет врачу, не выполняя костную пластику, установить несъемный протез прямо в день операции на 4 или 6 имплантатах. Срок лечения максимально сокращается. Пациент выходит из клиники уже с красивой улыбкой и будет «пользоваться новыми зубами» сразу в день выписки.

Тел.: 8 (846) 321-18-88

Адреса: Самара, ул. Г. Димитрова, 75

Сайт: reaviz.com

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