«Кот-оберег и отец, похоронивший дочь в гараже»: самарская девушка-следователь рассказала о громких делах и тактике допроса

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-12T15:17:26+03:00

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Недавно в региональном СУ СК чествовали сотрудников ведомства, которые показали отличные результаты в 2017 году. В число лауреатов в номинации «Лучший следователь межрайонных отделов» попала старший лейтенант юстиции Юлия Миронова, на протяжении последних нескольких лет разбирающаяся с преступлениями в Кинеле и окрестностях. О громких делах, страшных убийствах, разговорах с обвиняемыми и многих других интересных моментах из жизни правоохранителя Юлия рассказала в беседе с журналистом «КП-Самара».

С ДЕТСТВА МЕЧТАЛА О РАБОТЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУРАХ

Сегодня в производстве старшего следователя много интересных делФото: Светлана МАКОВЕЕВА

О своей работе

— Я являюсь старшим следователем Следственного отдела по городу Кинель. У нас в производстве находятся уголовные дела и материалы проверки, которые в соответствии с уголовно-процессуальном кодексом отнесены к компетенции Следственного комитета. Это преступления против личности и половой неприкосновенности, нарушения конституционных прав и свобод граждан, преступления, в которых замешаны «спецсубъекты» — адвокаты, судьи, прокурорские работники, полицейские, депутаты.

О попадании на службу

— Если говорить честно, то в следственных органах я оказалась случайно. Будет преувеличением сказать, что целенаправленно шла сюда работать, все-таки структура СК достаточно молодая. Но романтика следствия взяла свое. Категория дел, которые расследуют в СК, очень интересная, имеет свою специфику и докопаться до истины, когда совершаются преступления — важно и нужно для общества. Меня это завлекло, учитывая, что я с детства думала о работе в правоохранительных структурах. Я отучилась на юриста гражданской специализации и в октябре 2014 года начала работать — сначала общественным помощником. Вместе со следователем мы участвовали в расследованиях — как в Самаре, так и в Кинельском районе.

О том, почему выбрала Кинель, а не Самару

— Склоняюсь к работе в районе. Здесь меньше штат, но нагрузка больше. Есть возможность заниматься делами различных категорий. Когда маленький штаб, разгрузка распределяется, и ты так или иначе будешь принимать участие в расследовании. Если в городах больше своя специфика — кто-то убийствами занимается, кто-то налоговыми и экономикой, то здесь занимаешься абсолютно всем. Есть возможность расширить свой кругозор.

В Кинельском районе 12 муниципальных образований, около 30 тысяч населения, достаточно большая территория. Чаще всего совершаются незаконные проникновения в жилища. Это нарушение конституционных прав, ведь мы оцениваем так, что зайти к соседу в дом, если он против — это уже преступление. Убийства, изнасилования тоже случаются. Как и в большинстве случаев — в независимости ни от чего. Для района их здесь происходит достаточно, но сотрудники наших правоохранительных органов все раскрывают. У нас самый хорошая статистика.

СЛОЖНЕЕ ВСЕГО НАЛАДИТЬ РАЗГОВОР С ДЕТЬМИ

В планах у Юлии Мироновой - работать и совершенствовать профессиональные навыкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

О своем первом деле

— Это было в Кировском районе Самары осенью 2014 года. Полицейские проводили проверку документов на 3-й овощной базе, выявляли нелегальных мигрантов. Один гражданин иностранного государства не реагировал на законные требования силовиков и попытался скрыться. Сел в автомобиль и следуя очень быстро сбил полицейских, которые получили травмы.

Дело запомнилось тем, что необходимо было проведение ряда следственных действий, опыта в которых я не имела. В частности, пришлось привлекать переводчика, даже несмотря на то, что злоумышленник был из ближнего зарубежья. Оформили документы, нашли специалиста...Достаточно интересно для первого раза. У нас стояла задача полностью расследовать преступление, установить обстоятельства и ответить на ряд вопросов. Почему он так среагировал? Почему незаконно находился на территории РФ? Поэтому мы также выясняли обстоятельства, которые способствовали этим событиям. Добились внесения представлений в УФМС, где не осуществили миграционный контроль должным образом. Дело было раскрыто и передано в суд.

Об учителях в профессии

— Своего папу — Алексея Владимировича — хочу поблагодарить, огромное спасибо ему за терпение. Он, бывший оперативный сотрудник, поддерживал меня словом, давал персональные советы. Из непосредственных наставников в Следственном комитете — мой нынешний руководитель Хомутовский Павел Евгеньевич. Руководитель следственного отдела по городу Кинель. Он проявил волю и терпение в период моего обучения, когда я являлась общественным помощником. И сейчас мы с ним часто обсуждаем непонятные ситуации по уголовным делам, трудности, спорные моменты. Он дает дельные советы и они приводят к положительному результату.

Об общении с преступниками и методике допроса

— В первую очередь с человеком, в независимости от его статуса, необходимо наладить контакт. Узнать, нуждается он в чем-то, может, хочет попить. Нужно создать благоприятные условия для беседы и допроса, выяснить, в чем у него есть потребность прямо сейчас. Уточняю все моменты, чтобы он был спокоен и мы могли непосредственно подойти к допросу или другим следственным действиям. Можно спросить, чем он интересуется и увлекается. Если расположишь человека, контакт наладится и он не будет видеть в следователе какую-то угрозу и негативную составляющую — расследование будет идти квалифицированно. Впрочем, у всех своя тактика.

Из моей практики могу сказать, что сложнее всего, наверное, приходится налаживать разговор с детьми. Иногда надо переходить на их сленг, вставать на их точку зрения, поддерживать их позицию. Это бывает сложновато, но зато ребенок начинает рассказывать вещи, которые имеют значение.

ЛЮБИЛ ТАК СИЛЬНО, ЧТО ПОХОРОНИЛ В ГАРАЖЕ

Убийство в Кировском районе, где был расчленен мужчина, одно из самых страшных дела в карьере ЮлииФото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Самое страшное дело в карьере

— Страшные — все дела, которые находятся в производстве. То, что человек совершает общеопасное деяние, уже само по себе страшно. С визуальной точки зрения назову убийство в Кировском районе Самары несколько лет назад. Отец женщины сначала задушил ее сожителя, а потом расчленил его труп у себя в ванной. Пакеты хранил на балконе, пока не вывез их в лес и не закопал.

Работали совместно с оперативниками. Но именно после нашего допроса с последующим обвинением подозреваемый показал места — где расчленил и где спрятал. Вместе со следственно-оперативной группой мы выезжали выкапывать фрагменты тела.

Обвиняемый состоял на учете в психоневрологическом диспансере, у него был такой характер заболевания, который привел к этим последствиям. Он, его жена, два сына и дочь проживали вместе. Дочь была беременна. И к ней пришел пообщаться на эту тему, прояснить обстоятельства семейной жизни, мужчина, с которым она какое-то время сожительствовала. Произошел громкий конфликт словесный в коридоре, отец девушки, видимо, не выдержал и сорвался.

Насколько я знаю, дело было прекращено в связи со смертью обвиняемого. В СИЗО с ним произошел несчастный случай. Он пошел купаться, потерял сознание, упал, получил повреждение и скончался.

Девушка сейчас является матерью, проживает там же, жизнь особо не изменилась, кроме отпечатка от этих событий.

О делах, которыми можно гордиться

— Наверное, каждым делом своим горжусь, потому что каждое требует профессионализма и внимания. Даже если с первого взгляда оно кажется легким, его недооценивать нельзя. Самые элементарные дела могут затянуться, в них могут произойти какие-то непредвиденные ситуации. Наш отдел — молодцы по всем делам, потому что все в суд уходят и по ним принимается обоснованное процессуальное решение. Для следователей важно, чтобы была правильная процессуальная оценка, потому что ошибка может быть судьбоносной и это страшно. У меня, к счастью, таких не было.

О происшествии в Кинеле, где умершую девушку-инвалида спрятали в гараже (подробнее на kp.ru)

— Семья неблагополучная, девочка не могла ходить, говорить, сама себя обслуживать. Она жила в инвалидном кресле, лежала и сидела. Находилась на иждивении у отца. С мамой они давно не поддерживали отношения.

Так получилось, что отец длительное время находился в алкогольном опьянении. За этот период девочка умерла — своей смертью. Она являлась смыслом всей его жизни, он не выдержал и похоронил дочь у себя в гараже. Посчитал, что это будет более правильно. Разговоры о том, что причиной являются деньги и пенсия за девушку — ошибочны. Чисто психологически он не мог смириться с тем, что ее больше нет. Единственная дочь была и он очень сильно переживал по этому поводу.

Справиться с чувствами мужчина не смог. Вскоре после того, как обо всем стало известно, он покончил с собой в ванной комнате. Сейчас расследование дела продолжается. Назначена судебно-медициснкая экспертиза, чтобы до коцна понять, в каком состоянии находилась эта девушка перед смертью.

ЗАБЫВАЕШЬ О ЧУВСТВАХ, КОГДА ПРИХОДИШЬ НА РАБОТУ

Среди дел, которыми следователь занимается сейчас, расследование трагедии в ЧубовкеФото: соцсети

О делах сегодняшних

— Порядка 7- 8 дел. Это экономические, налоговые и превышения должностных полномочий. Плюс — «причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему». Речь идет о Чубовке, где ребенка придавило плитой (подробности по ссылке). Дело находится в производстве и по нему назначен ряд следственных действий.

Об эмоциях в работе

— Конечно, бывают переживания, все мы люди и нам человеческое свойственно. Чувство жалости, например, или ненависти. Но обо всем этом забываешь, как только заходишь в следственный отдел. Эмоции в сторону, все должно быть предельно ясно!

О нераскрытых делах

— У меня таких нет, все раскрыты. Если говорить в общем, то единственное, что может быть нераскрыто у нас — это дела из 90-х, когда активно совершались убийства. Но на сегодняшний день есть новые методики. Активно задействуются экспертные учреждения — одежду исследуют заново, проводят новые генетические экспертизы и так далее. И такие дела тоже расскрываются.

О кино

— Предпочитаю документальные детективы. Например, «Тайны следствия». Очень нравится «Следствие вели...» Каневского. Художественные фильмы и сериалы — это все выдумка. Просто нет времени, смотреть на то, что не соответствует действительности.

УБИТАЯ МЫШЬ

Рисунок дочери - самый настоящий оберег для нашей собеседницыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

О том, не страшно ли видеть погибших

— Когда первый раз увидела мертвого человека, шока не было. Будучи общественным помощником, сильно просилась, чтобы меня брали на такие дела. В морге присутствовала неоднократно при вскрытии, видела как работают эксперты. Поэтому мне не было страшно. Психологически себя настраиваешь и все нормально. Потому что понимаешь, что с этим придется работать.

Осадок есть после смерте маленьких детей, их тяжело переносить. К сожалению, мы на такое иногда выезжали. В том году ребеночек был больной ДЦП, 7 лет, девочка. Умерла, без криминала, но пришлось разбираться.

Первое убийство

— Таких дел было много. Вспоминается случай, когда на лодочной станции один охранник убил другого. Я, наверное, уже два года работала. Мы приехали, там обычная будка. Но когда открыли дверь, нас немного потрясло, что фрагменты головного мозга потерпевшего с потолка плюхались на пол и все было в крови. Подозреваемый тогда пришел с повинной. Признался во всем. Материалы направили в суд.

Об отношении родных к работе

— Родственники относятся с пониманием и поддержкой. Правда, обижаются, когда в праздники приходится работать, выезжать на место происшествия. Такое иногда случается. Но в целом, все хорошо. Дочка даже хочет стать следователем. Нарисовала рисунок — кот, а рядом убитая мышь. Я спрашиваю: «Почему мышь лежит?» А она отвечает: «Мам! Ну это же убийство, это 105-я» Теперь этот кот — мой оберег.

О планах на будущее

— Продолжать работать здесь, расследовать преступления. Объемы у нас большие, поле тоже. Есть ряд следственных действий, которые в практике я еще не применяла. Контроль записи телефонных переговоров, например, когда человек не знает, а его записывают. Или изъятие почтовых отправлений. Я хотела бы поучаствовать в этом. Главное — расширять профессиональные навыки!

Кинель - город не большой, но здесь есть чем заняться, в том числе и правоохранителямФото: Светлана МАКОВЕЕВА

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