Спрятал «Белого» в чужую могилу и сбежал на Украину: силовики нашли «Черепа», обвиняемого в жестоком убийстве под Самарой

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-12T17:02:21+03:00

Криминальные разборки из-за торговли наркотиками закончились выстрелом в голову, недавно дело сдвинулось с мертвой точки

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Весной 2018 года страшное преступление было совершено на территории Поволжья. Без вести пропавшего в феврале Дмитрия Белопасова по прозвищу «Белый» 23 марта нашли в чужой могиле в селе Степняки. Тело 28-летнего молодого человека, убитого выстрелом в голову, спрятали под гробом умершего человека. Подозреваемый — 36-летний Сергей Пустовит по кличке «Череп» — бесследно исчез. Только на днях его следы обнаружились.

— Была проведена оперативная работа, в ходе которой удалось выяснить, что Пустовит пересек границу, сбежал на Украину. Он успел это сделать после того, как его и нескольких его знакомых еще до обнаружения трупа задержали для дачи показаний, а потом отпустили, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» источник, знакомый с ситуацией. — Он туда не воевать уехал, а просто жить, уйти от наказания. Силовики получили информацию о нем, узнали адрес.

Жена погибшего — Ольга — сообщила, что Сергей уже задержан. Скоро его должны доставить в Самарскую область. Впрочем, официально правоохранители пока никакие временные рамки не называют, подчеркивая, что работа по преступлению продолжается.

В любом случае, в Федеральном розыске Сергея Пустовита больше нет. После возвращения в родные края Черепа поместят в СИЗО.

Конфликт, приведший к роковым последствиям, мог произойти из-за торговли наркотиками. Белопасов, якобы, их продавал, а Пустовит выступал против и просил Дмитрия остановиться. Страсти накалялись, и кончилось тем, что Белый поехал к оппоненту домой — выяснить отношения с глазу на глаз. Именно после той поездки потерпевший бесследно исчез.

Очевидцы рассказывают, что конфликт между мужчинами произошел на почве торговли наркотикамиФото: соцсети

Пустовита заподозрили сразу. Мужчину и нескольких его знакомых полицейские привозили в отдел и проверяли на причастность к пропаже разыскиваемого. Череп и его друзья отнекивались. Жена Сергея также говорила, что ничего не знает. Но стражи порядка не отказывались от своих подозрений.

— Человека нет, мы понимаем, что он убит. Дом подозреваемого осмотрели, обнаружили там кровь и вскоре стало понятно, чья она. Жена его тоже перестала отрицать наличие имевшегося конфликта. А потом у нас появились свидетельства, что Пустовит два раза к одной могиле возвращался, — говорил журналисту «КП-Самара» врио начальника уголовного розыска областного ГУ МВД Рамиль Хвалев (полную версию интервью и информацию о других резонансных делах читайте на сайте kp.ru).

В расследовании удалось продвинуться после того, как знакомый Пустовита — Сергей А. — признался, что помогал другу прятать труп. И показал место на кладбище.

— Сергей Пустовит занимался похоронами на деревенском уровне, копал могилы, все логично. Получилось, что подготовили одну могилу и как раз человека убили, — объяснил Хвалев выбор места для сокрытия тела.

Но после обнаружения Белого, Черепа взять под стражу уже не получилось. Он исчез, оставив свою семью в Степняках, а вскоре был объявлен в розыск.

Сейчас расследование продолжается. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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