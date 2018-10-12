Комплекс Matreshka Plaza

СЕГОДНЯ 17:00 2018-10-12T17:12:15+03:00

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В многопрофильном лечебно-оздоровительном комплексе «Matreshka Plaza» традиционные лечебные процедуры сочетаются с инновационными подходами к восстановлению и поддержанию здоровья. В основе центра полувековой опыт работы санатория «Металлург». Сейчас здесь оказывают широкий комплекс медицинских услуг по выявлению и предупреждению рисков возникновения заболевания, диагностике, профилактике и лечению с использованием нового оборудования ведущих мировых производителей, комплексной реабилитации. «Matreshka Plaza» предлагает более 20 оздоровительных программ.

Ведущее направление оздоровительного комплекса - лечение заболеваний опорно-двигательной системы и крупных суставов. Есть в «Matreshka Plaza» специальные санаторные программы по неврологии. Главное преимущество центра – комплексный подход, который обеспечивает длительный лечебный эффект. В Самаре, пожалуй, больше нет медицинских центров, где под одной крышей объединено такое количество различных физиопроцедур. Здесь есть даже механотерапия, сухие и подводные процедуры по вытяжению позвоночника, необходимые для лечения грыжи, радоновые ванны, используемые в неврологии, они обладают общеукрепляющим свойством, улучшают иммунитет и кровообращение. На лечение в «Matreshka Plaza» приезжают не только жители Самарской области и соседних регионов, но и пациенты из ближнего зарубежья – Казахстана.

В «Matreshka Plaza» работают одни из лучших неврологов города. Все специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации . «Matreshka Plaza» расширяет географию своего присутствия. Летом 2017 года открылся филиал в Тольятти.

Сайт: www.matreshkaplaza.com

Тел.: (846) 933-30-30

Адреса:

Самара, ул. Енисейская 62а

Тольятти, ул. М. Жукова, 8.