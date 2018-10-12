Не дождались: компания РАТЭК закрылась, клиенты не могут забрать свои посылки. Что делать?

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-12T10:17:58+03:00

Разбираемся, как пострадавшим пользователям РАТЭК получить свои посылки, к кому обратиться и как вновь не попасть на удочку мошенников

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Тысячи пострадавших, горы недоставленных посылок, долги, долги, долги – компания «РАТЭК» кинула все страну.

- Я отправляла вещи 21 августа...они застряли в Самаре! Готовы сами приехать и забрать свой груз....На улице уже холодно, дети без одежды остались! - клич в соцсетях кидает Наталья, таких как она - сотни и тысячи по всей России. Клиенты одной из крупнейших транспортных компаний России «РАТЭК» - фирмы с 20-летним опытом - спокойно ждали свои посылки. Но что-то пошло не так. Один за другим стали закрываться склады «РАТЭК» по все стране: Тольятти, Чита, Омск, Находка, Уссурийск, Хабаровск, Уфа, Иркутск, Самара и так далее. Сотни тысяч людей так и не дождались своего груза.

Посылочка не дошла

Наталья отправила детские вещи из Миасса в Ставрополь в конце августа. Груз завис в Самаре. Чтобы получить посылку, пришлось заплатить еще - новой компании по доставке. Валентин отправлял груз из Ижевска в Пензу, но забирать его пришлось в Самаре, помог коллега по несчастью.

- Сначала мне написала Людмила, она подсказала, как работает склад, как написать письмо о смене грузополучателя. Потом другой пострадавший, Гриша, мой груз получил и мне отправил, - поделился Валентин.

Сейчас склад в Самаре один из немногих по стране, кто выдает посылки, другие просто закрыты. Григорий не просто получил свой груз, помог другим пострадавшим, но решил выяснить, что случилось с когда-то надежной компанией.

- Мне пришлось заплатить 3000, как и другим пострадавшим, чтобы забрать свои вещи со склада в Самаре. Деньги эти пошли за «аренду склада». «РАТЭКа» больше не существует - назначен конкурсный управляющий в деле по банкротству... Но самое страшное, что они просто переименовались и продолжали работать, кинув своих сотрудников и клиентов. Где задолженость по аренде оказалась высокой - те города или склады просто не включили в новую компанию. Я слышал, что самарское руководство «РАТЭК» не получало зарплату с апреля, а работники склада - с июня, - поделился наблюдениями Григорий. Его опасения небезосновательны: на просторах интернета появился сайт новой компании Новосибтранс, дизайн странички - идентичный, работают те же менеджеры.

Зарплаты не будет

Бывшие сотрудники компании своего работодателя не оправдывают. Наоборот, подтверждают: проблемы у грузоперевозчика начались давно.

- Сначала нам задерживали зарплату и настоятельно рекомендовали сообщать клиентам не совсем достоверную информацию о сроках доставки и т.д., чтобы запутать тех, кто ждал доставку своего груза в каком-то городе. Нам говорили, что у компании временные трудности и нужно много затрат на расширение и все такое. Но я лично краем уха слышала, что у компании проблемы с судом. Они проводят всякие махинации со сроками доставки, объемами и т.д. У них большие проблемы с бюджетом и конфликты с сотнями клиентов, - откровенно сообщила одна из бывших сотрудниц компании Ирина. Девушка также посетовала на то, что даже после увольнения не могла получить расчет, пока не пригрозила судом.

Денег нет, но вы храните

Люди, не получившие посылки, сотрудники компании… список пострадавших также дополняют собственники складов, которые компании «РАТЭК» арендовала. В числе пострадавших и Николай, его компании принадлежит склад в Самаре, который сейчас занять посылками клиентов компании «РАТЭК».

- Чтобы забрать свой груз представитель отправителя должен придти на склад и получить его, предварительно оставив мне заявку. «РАТЭК» ранее арендовал у нас склад не первый год. Четыре недели назад сотрудники компании побросали все вещи и исчезли, руководитель самарского филиала «РАТЭК» просто сбежал, телефон передал начальнику логистической службы. У всех сотрудников отключили телефоны за неуплату корпоративных номеров по всей России. Представители Новосибирска на все мои восклицания ответил просто: «Ну извини, мы кинули всю России, мы не можем рассчитаться по обязательствам, да, мы плохие». Работникам местного филиала он честно признался, что долги по зарплате им не компенсируют, и посоветовал сбежать, пока не пришли разгневанные клиенты, - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Николай.

Сейчас он вместе с оставшимся представителем «РАТЭК» пытаются быстро раздать груз.

- Как стервятники налетели представители других транспортных компаний, наживаются на чужой беде, хамят. Аренда склада у меня стоит 700 тысяч. «РАТЭК» не заплатили за два месяца. Сейчас представитель компании берет деньги с тех, кто забирает свои посылки. Эти средства идут на погашение долга. На сегодня осталось доплатить 800 тысяч, но склад-то не пустой, там все еще груз, а уже середина октября, и я прекрасно понимаю, что за октябрь мне никто не заплатит. Хочется скорее раздать весь груз, но люди приходят неохотно, скандалят. Каждый раз по-человечески уговариваю представителя «РАТЭК» приходить и выдавать груз. Самарский филиал единственный из всех России, где хоть чо-то делают, - сетует Николай.

СОВЕТ АДВОКАТА

Как быть тем, чьи посылки так и не пришли, а еще раз платить за уже оплаченные услуги нет желания?

Екатерина Корнеева, адвокат:

- Сначала необходимо узнать, находиться ли компания официально в процедуре банкротства. Это можно проверить на сайте http://kad.arbitr.ru или http://bankrot.fedresurs.ru. Если там нет указания на то, что компания находится в процедуре банкротства, то необходимо написать от себя на имя директора компании претензию. В ней изложить ваши конкретные требования. Пояснить, что вы хотите: чтобы вам вернули деньги за оплаченную услугу; получить неустойку за не вовремя неисполненный договор перевозки; расторгнуть договор перевозки. Написать претензию необходимо в двух экземплярах. Один вы вручите представителю компании перевозчика. На втором представитель компании должен расписаться в получении претензии и поставить дату получения претензии, - подсказала адвокат. - Затем придется подождать 30 дней. Если вы получили отказ, или вам вообще не ответят – готовьтесь к суду. Помните, срок исковой давности по такой категории составляет один год. Необходимо собрать доказательства, на которых вы основываете свои требования, и подготовить исковое заявление. После надо обратиться с исковым заявлением в суд. Если суд удовлетворит ваши требования, исполнительный лист перейдет к принудительному исполнению приставам. Если вам известно, в каком банке обслуживается компания, можно обратиться в банк для принудительного исполнения. Банк спишет денежные средства со счета организации и переведет их на ваш счет.

Но все иначе, если компания находиться в процедуре банкротства и введено конкурсное управление. Здесь придется обратиться в Арбитражный суд.

- Арбитражный суд рассматривает дело по банкротство и конкурсному управляющему, который занимается банкротством данной организации, заявление о включении вас в реестр кредиторов данной компании с приложением доказательств, подтверждающих это. Арбитражный суд рассмотрит ваше заявление в судебном заседании, в котором вы также можете участвовать или не участвовать. Суд в любом случае рассмотрит данное заявление. Если суд удовлетворит ваши требования и включит вас в реестр кредиторов, вы можете рассчитывать на получении своих денег. Но в случае, если после удовлетворения требований кредиторов первой и второй очереди, денежные средства у банкрота останутся и для третьей очереди кредиторов.