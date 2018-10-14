На "Поволжских сезонах" историку моды Александру Васильеву подарили шапку-кекс

СЕГОДНЯ 08:00 2018-10-13T22:35:45+03:00

А юная певица Соня Бабич, о которой вся страна узнала после звонка на прямую линию президенту России, приехала на показ с мамой, которая недавно стала участницей "Модного приговора"

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В Самару на конкурс «Поволжские сезоны Александра Васильева» показать свое дизайнерское искусство съехались мастера со всей России. Модные тенденции на этот раз органично переплетались с темой русского костюма. Кокошники и косы, нарядная многослойность присутствовала в большинстве моделей.

- Русский колорит является одним из главных трендов современной, - напомнил Александр Васильев.

Победил в категории "Костюм и реальность» показ "Шелковый путь. Между Востоком и Западом" от самарского модельера Алсу Бирюковой. Вот уже несколько сезонов актуальная тенденция бельевого стиля материализовалась в халатах на контрастной подкладке, их предлагают как одежду на каждый день.

"Вязаное Рождество" - гран-при в категории "Театральные костюмы"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гран-при сезонов достался Урсуле Берг из Самары за коллекцию "Вязанное Рождество" в категории "Театральный костюм". Вязанные костюмы-зефиры и для ангельские крылья очаровали членов жюри.

Эту модель Васильев сравнил с творениями ГуччиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

На шаманские танцы, которые из Тюмени привезла Анна Жижилкина историк моду обратил внимание на закрытом показе.

- Чувствуется, кто-то в Вас вложился, - заметил маэстро от моды. Белый, расшитый головной убор, напоминающий прозрачную паранджу он сравнил с работами Гуччи и посоветовал продать на восток - там эту модель будут публиковать на обложках журналов.

В шапочке-кексе телеведущий придет на "Модный приговор"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Головные уборы от Натальи Эдис потрясли Александра Васильева. Ее шляпки из светлого облегченного фетра он сравнил с формой для кексов.

- Поставьте из на поток, вы обогатитесь. А одну шляпку подарите мне. Я надену ее на «Модный приговор» и вас прославлю, - заявил телеведущий и договорился с современной модисткой.

За коллекцию "Последний танец"Мария Бурмистрова и Елена Пушкарева получили диплом за "Лучшую художественную идея". Девушки прославили село Хворостянка нашей губернии, о нем в подробностях Мария рассказала модному ведущему, а он похвалил их отделки в виде объемных птиц и аксессуары из перьев утки. А москвичкам с надоевшим бисером предложил поучиться у них.

К слову, как обычно, у Васильева на ура шел креатив. Необычный пуховик, декорированный сшитой мягкой игрушкой в виде кошки, имел успех.

Гостьей шоу стала уже популярная юная певица из Тольятти Софья Бабич, участница телешоу "Успех". На днях вышла программа «Модный приговор» с участием мамы и помощницы Сони – Елены Нечаевой. Женщина сопровождала дочь в наряде, что ей подарили на 1 канале.

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