"Да там бомжи ночевали!": В Сызрани огонь чуть не уничтожил историческое здание начала ХХ века

14 Окт. 21:34 2018-10-14T23:10:04+03:00

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Вечером в воскресенье в Сызрани загорелся дом, построенный в 1910 году. Зарево пожара на улице Советская было видно издалека. На вызов сразу выехали пожарные. Деревянное двухэтажное здание вспыхнуло, как спички: пожар начался на чердаке, начал быстро расползаться по перекладинам. К горящему дому, на углу улицы Советская и переулка Некрасовский, прибыли сначала три, а затем еще четыре пожарных расчета, итого на месте работали 27 человек. Огонь захватил 200 квадратных метров. Чтобы ничего не отвлекало пожарных от работы, полиция перекрыла близлежащие улицы.

Дом коллежского регистратора Попова давно стоял заброшенным. Резные наличники над окнами, оригинальная крыша. Здание было признано памятником регионального значения, объектом культурного наследия. Но что делать с ним в городе так и не придумали, заброшенное здание быстро облюбовали маргиналы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/673256" frameborder="0"></iframe> В Сызрани огонь чуть не уничтожил деревянную постройки начала ХХ века.

- Культурное наследие. А бомжей не выгоняли.. Странно. Ну, значит кому-то это наследие не по душе было. Ждём.. Скоро на его месте появится очередной Торнушник, с дешманскими вонючками... Позор. Уже бы молчали про культурное наследие, - возмущается в сети жительница Сызрани Инна Коссе.

Крыша полыхалаФото: предоставлено очевидцем

Справка КПВ этот раз дом спасти удалось. В 21.20 - через два часа - пожар смогли ликвидировать, сотрудники МЧС отчитались: в огне никто не пострадал. Официально неосторожное обращение с огнем или поджог - одна из версий пожара. Точных комментариев сейчас дать не могут. Но очевидно, что если сейчас - холодной зимой - дом останется стоять распахнутым настежь, грустной судьбы ему не избежать.

У дома коллежского регистратора Попова очень интересная история. Его хозяин хоть и стоял на самой низкой ступени в табели о рангах, был весьма зажиточным человеком. После крупного пожара 1906 года на ул. Большой (ныне Советской) решили возводить только каменные особняки. Но Попов смог получить разрешение и построить в 1910 году двухэтажный уютный деревянный дом. Это строение в стиле модерн стало частью наследия деревянного зодчества Сызрани и вошел дом в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Фото: wikivoyage

Всего в доме было 10 квартир, но еще в 2010 года его признали аварийным и подлежащим реконструкции, а в 2015 году всех жильцов расселили. Однако денег на то, чтобы подарить зданию вторую жизнь так и не нашлось.

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