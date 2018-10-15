Не оценили изнасилование: самый кровавый тольяттинский маньяк Олег Рыльков жалуется на бездействие следователей

15 Окт. 20:55 2018-10-15T23:00:42+03:00

Педофил из «Черного дельфина» вспомнил одно из своих многочисленных преступлений, но ему отказали в уголовном преследовании

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Печально известный педофил и убийца Олег Рыльков даже отбывая наказание в тюрьме для пожизненно осужденных «Черный дельфин» не оставляет в покое правоохранителей. На днях в Самарский областной суд поступила его жалоба на бездействие следователей. Журналисты «Комсомолки» разбирались в ситуации.

Заманил на чердак в 1994, рассказал в 2012

— Он писал явки с повинной о преступлении, которое было совершено им в 1994 году. И он утверждает, что не получил из Следственного комитета ответы. Почта не доходит, или что-то еще — он не указывает, — объясняет корреспонденту «КП-Самара» адвокат Ольга Сергеева, представляющая интересы Рылькова. — Поэтому он пожаловался в суд Центрального района Тольятти еще несколько лет назад. В июле прошлого года его жалобу оставили без удовлетворения и он решил обратиться в суд областной — оспорить отказ.

Преступник пишет в своей апелляции: «Органы никак не хотят признавать свои ошибки.... Я вправе настаивать на продолжении производства по делу, чтобы уголовное дело завершилось решением о признании виновности или влекущим реабилитацию...Прошу отменить постановление судьи Центрального районного суда Тольятти...дело направить на новое судейское рассмотрение ..Признать действия (бездействия) руководителя СО по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ незаконными и необоснованными. Обязать устранить».

Педофил легко входил в доверие к детям

Дело, о котором говорит сиделец, датируется 27 мая 1994 года. Рыльков заманил 12-летнюю Светлану на чердак дома № 10 по бульвару Орджоникидзе и там ее изнасиловал. После злодей снял с девочки золотые сережки и ушел восвояси. 18 лет преступление считалось нераскрытым, пока в 2012 году маньяк не написал явку с повинной. Ее приняли к рассмотрению, Олега Рылькова даже вывозили на место происшествия — из Соль-Илецка в Тольятти, где он показывал, как извращался над Светой.

Стражи порядка после проведения проверки утвердились в том, что осужденный действительно причастен к этому нападению. Однако до судебных разбирательств не дошло — было выписано постановление, согласно которому уголовное преследование Рылькова по делу прекратили из-за истечения срока давности. Прошло уже больше 15 лет. Но ответ в письменно виде, утверждает заявитель, следователи ему прислать не удосужились, в связи с чем он написал жалобу в Центральный районный суд Тольятти.

На заседании представители СК и прокуратуры заявили, что уведомили Олега Рылькова в тот же день, когда документ оформили. Судья поддержал их, указав в частности на то, что в собственных претензиях Рыльков выступил против доводов о прекращении дела — то есть, он их видел.

Приехал в Тольятти после армии и объявил охоту на девочек

Олега Рылькова, родившегося в татарском городе Зеленодольск в 1966 году, называют самым кровавым маньяком Тольятти. И не случайно. В его «послужном» списке около 40 изнасилований детей — точные цифры назвать до сих пор сложно, а также как минимум 4 убийства.

Маньяк приехал в Тольятти после армии, не пил, не дебоширил - казался нормальным ФОТО: tltgorod

Мужчина приехал в Автоград после армии, долгое время он работал на ВАЗе. Любил рассказывать про мечты о красивой смерти, много читал. В конце 80-х Олег женился, но отношения с возлюбленной не сказать, чтобы складывались хорошо. Люди говорили, что он поднимал на супругу руку. Тем не менее в семье родилась дочь. Впрочем, скандалы не прекращались. Из-за них Рыльков даже уволился с завода и одновременно стал подолгу пропадать из дома.

«Охоту» на детей мужчина объявил в 1992 году. Первой в поле его зрения попала 8-летняя девочка Наташа. Он долго за ней наблюдал, а 3 апреля 1992-го дождался, когда та, возвращаясь из школы, зайдет в подъезд и совершил нападение. Он, воспользовавшись моментом, ворвался в квартиру малышки вслед за ней, набрал себе чужих вещей, преимущественно из одежды, и, наконец, изнасиловал школьницу, после чего принялся листать принесенные с собой порнографические журналы. Перед уходом педофил надругался над своей жертвой еще один раз.

После нескольких месяцев затишья, уже в начале 1993 года, Рыльков выслеживает другой объект для своих нездоровых сексуальных влечений. К 8-летней Лене в квартиру он попал 4 февраля, представившись другом ее родителей. Мужчина попросил девочку принести ему стакан воды, та поверила и впустила незнакомца за входную дверь. Дальше случилось страшное.

С 1993 по 1996 годы у маньяка набирается больше 30 эпизодов. Каждый из них похож на другой. Где-то злоумышленник пользуется доверием малолетних девочек, в других случаях применяет силу и хитрит. Как отмечали силовики, в перерывах между насилием преступник пытался разговаривать с несчастными детьми, наладить с ними диалог. Показывал им журналы для взрослых и открытки. Большинство из пострадавших были блондинками. У кого-то из дома он воровал вещи.

Смотрел порнофильмы после убийств

В этом доме дачном доме найден труп сожительницы Рылькова с пробитой головой ФОТО: tltgorod.ruФото: другой источник.

Убивать Олег Рыльков, по версии стражей порядка, начал в середине 90-х. В июле 1996 года он сначала следил за 6-летней Полиной, а потом решил войти в доверие к малышке. Он купил ей мороженное и шоколадку, а себе пиво. Незнакомец предложил своей малолетней собеседнице прогуляться и та согласилась. Рыльков привел Полину к заброшенному подземному бомбоубежищу между 17-м кварталом и лесным массивом в Автозаводском районе. Там он связал беспомощную девочку ее же одеждой, несколько раз изнасиловал и задушил ремнем от брюк.

После происшествия в городе началась паника. Жители стали шептаться про маньяка, тем более, что про изнасилования разговоры и так ходили. Да - заявляли о них не все, но слухи распространялись очень быстро. Оперативники быстро вычислили, что к преступлению может иметь отношение Олег Рыльков, однако в квартире, где он прописан, его не нашли. Супруга дозреваемого не знала, где муж. Родители не имели представления, где сын. Между тем фоторобот Олега уже появился в прессе и в общественных местах, на столбах и стендах.

Рыльков притаился, уехал в пригород и лишь изредка появлялся в Тольятти. Один раз его даже доставили в милицию — за сбыт фальшивой тысячерублевой купюры, на которую он приклеил пару лишних нулей. На допросе Олег назвался чужим именем и был отпущен.

В тот же период он познакомился с Мосфирой Сабриулиной. Женщина приютила нового знакомого у себя, он переехал к ней в квартиру на Шлюзовой. Подрабатывал плотником, хорошо общался с соседями, правда, не называя своих настоящих ФИО. Никто и не догадывался, что за человек живет рядом с ними.

Известный милиционер Юрий Онищук возглавлял группу по задержанию особо опасного преступника

В конце июня 1997-го года Олег Рыльков поругался с Мосфирой, зарубил ее, оставил труп на даче в Санчелеево и вернулся в квартиру убитой сожительницы. Через день он проник в жилище, где никого кроме 8-летней Наташи и ее 15-летнего брата Сережи не находилось. Педофил связал детей, совершил развратные действия в отношении девочки и после начал бить брата и сестру топором. Наташа погибла, Сережа выжил. Он смог добраться до соседей, которые вызвали милицию. Говорят, когда Рылькова задерживали в квартире Сабриулиной, расположенной рядом, он лежал на диване и смотрел порнофильм на украденном видеомагнитофоне.

Я не просил, чтобы меня помиловали

Маньяка приговорили к расстрелу, но его спас принятый в России мораторий на смертную казнь.

- Я не просил, чтобы меня помиловали. Я прекрасно понимаю тяжесть того, что совершил, — скажет позже Рыльков в одном из своих интервью.

Душегуба отправили в «Черный дельфин», где он спустя пару лет стал сознаваться в других преступлениях, в частности в убийстве 7-летнего Руслана в феврале 1996 года. Возле магазина на улице Голосова «дядя Олег» уговорил мальчика поехать веселиться в компанию к другим детям, поймал такси и отвез ребенка к лесу у Портпоселка. Как оказалось, белокурого парнишку злоумышленник сначала принял за девочку. Уже раздев его в посадке он понял, что ошибся и сильно разозлился. От Руслана практически не осталось живого места — ему вырезали глаза, половые органы, уши...На теле были десятки ранений.

Рыльков не понимает, почему ему не шлют ответы на жалобы

Признаний прозвучало еще несколько и изнасилование на чердаке — одно из них. Опытные оперативники объясняют, что для тех, кто на пожизненном, такие воспоминания в порядке вещей. Для них это лишний шанс вырваться за пределы колючей проволоки и решетки.

Обсудить отказ в уголовном преследовании по своему последнему откровению Олег Рыльков хочет лично, просит разрешить ему участвовать в процессе посредством видеосвязи. Заседание должно было состояться 12 октября, но его перенесли. До маньяка не дошло письмо, где его уведомляют о назначении слушаний в Самаре. Теперь «день икс» — 26 октября.

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