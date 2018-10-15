2018-10-15T23:00:42+03:00
Происшествия

Не оценили изнасилование: самый кровавый тольяттинский маньяк Олег Рыльков жалуется на бездействие следователей

Педофил из «Черного дельфина» вспомнил одно из своих многочисленных преступлений, но ему отказали в уголовном преследовании
Михаил ГОРЮНОВ
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Долгое время Олег Рыльков скрывался от правосудияДолгое время Олег Рыльков скрывался от правосудия
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Печально известный педофил и убийца Олег Рыльков даже отбывая наказание в тюрьме для пожизненно осужденных «Черный дельфин» не оставляет в покое правоохранителей. На днях в Самарский областной суд поступила его жалоба на бездействие следователей. Журналисты «Комсомолки» разбирались в ситуации.

Заманил на чердак в 1994, рассказал в 2012

— Он писал явки с повинной о преступлении, которое было совершено им в 1994 году. И он утверждает, что не получил из Следственного комитета ответы. Почта не доходит, или что-то еще — он не указывает, — объясняет корреспонденту «КП-Самара» адвокат Ольга Сергеева, представляющая интересы Рылькова. — Поэтому он пожаловался в суд Центрального района Тольятти еще несколько лет назад. В июле прошлого года его жалобу оставили без удовлетворения и он решил обратиться в суд областной — оспорить отказ.

Преступник пишет в своей апелляции: «Органы никак не хотят признавать свои ошибки.... Я вправе настаивать на продолжении производства по делу, чтобы уголовное дело завершилось решением о признании виновности или влекущим реабилитацию...Прошу отменить постановление судьи Центрального районного суда Тольятти...дело направить на новое судейское рассмотрение ..Признать действия (бездействия) руководителя СО по Автозаводскому району Тольятти СУ СК РФ незаконными и необоснованными. Обязать устранить».

Педофил легко входил в доверие к детям

Педофил легко входил в доверие к детям

Дело, о котором говорит сиделец, датируется 27 мая 1994 года. Рыльков заманил 12-летнюю Светлану на чердак дома № 10 по бульвару Орджоникидзе и там ее изнасиловал. После злодей снял с девочки золотые сережки и ушел восвояси. 18 лет преступление считалось нераскрытым, пока в 2012 году маньяк не написал явку с повинной. Ее приняли к рассмотрению, Олега Рылькова даже вывозили на место происшествия — из Соль-Илецка в Тольятти, где он показывал, как извращался над Светой.

Стражи порядка после проведения проверки утвердились в том, что осужденный действительно причастен к этому нападению. Однако до судебных разбирательств не дошло — было выписано постановление, согласно которому уголовное преследование Рылькова по делу прекратили из-за истечения срока давности. Прошло уже больше 15 лет. Но ответ в письменно виде, утверждает заявитель, следователи ему прислать не удосужились, в связи с чем он написал жалобу в Центральный районный суд Тольятти.

На заседании представители СК и прокуратуры заявили, что уведомили Олега Рылькова в тот же день, когда документ оформили. Судья поддержал их, указав в частности на то, что в собственных претензиях Рыльков выступил против доводов о прекращении дела — то есть, он их видел.

Приехал в Тольятти после армии и объявил охоту на девочек

Олега Рылькова, родившегося в татарском городе Зеленодольск в 1966 году, называют самым кровавым маньяком Тольятти. И не случайно. В его «послужном» списке около 40 изнасилований детей — точные цифры назвать до сих пор сложно, а также как минимум 4 убийства.

Маньяк приехал в Тольятти после армии, не пил, не дебоширил - казался нормальным ФОТО: tltgorod

Маньяк приехал в Тольятти после армии, не пил, не дебоширил - казался нормальным ФОТО: tltgorod

Мужчина приехал в Автоград после армии, долгое время он работал на ВАЗе. Любил рассказывать про мечты о красивой смерти, много читал. В конце 80-х Олег женился, но отношения с возлюбленной не сказать, чтобы складывались хорошо. Люди говорили, что он поднимал на супругу руку. Тем не менее в семье родилась дочь. Впрочем, скандалы не прекращались. Из-за них Рыльков даже уволился с завода и одновременно стал подолгу пропадать из дома.

«Охоту» на детей мужчина объявил в 1992 году. Первой в поле его зрения попала 8-летняя девочка Наташа. Он долго за ней наблюдал, а 3 апреля 1992-го дождался, когда та, возвращаясь из школы, зайдет в подъезд и совершил нападение. Он, воспользовавшись моментом, ворвался в квартиру малышки вслед за ней, набрал себе чужих вещей, преимущественно из одежды, и, наконец, изнасиловал школьницу, после чего принялся листать принесенные с собой порнографические журналы. Перед уходом педофил надругался над своей жертвой еще один раз.

После нескольких месяцев затишья, уже в начале 1993 года, Рыльков выслеживает другой объект для своих нездоровых сексуальных влечений. К 8-летней Лене в квартиру он попал 4 февраля, представившись другом ее родителей. Мужчина попросил девочку принести ему стакан воды, та поверила и впустила незнакомца за входную дверь. Дальше случилось страшное.

С 1993 по 1996 годы у маньяка набирается больше 30 эпизодов. Каждый из них похож на другой. Где-то злоумышленник пользуется доверием малолетних девочек, в других случаях применяет силу и хитрит. Как отмечали силовики, в перерывах между насилием преступник пытался разговаривать с несчастными детьми, наладить с ними диалог. Показывал им журналы для взрослых и открытки. Большинство из пострадавших были блондинками. У кого-то из дома он воровал вещи.

Смотрел порнофильмы после убийств

В этом доме дачном доме найден труп сожительницы Рылькова с пробитой головой ФОТО: tltgorod.ru Фото: другой источник.

В этом доме дачном доме найден труп сожительницы Рылькова с пробитой головой ФОТО: tltgorod.ruФото: другой источник.

Убивать Олег Рыльков, по версии стражей порядка, начал в середине 90-х. В июле 1996 года он сначала следил за 6-летней Полиной, а потом решил войти в доверие к малышке. Он купил ей мороженное и шоколадку, а себе пиво. Незнакомец предложил своей малолетней собеседнице прогуляться и та согласилась. Рыльков привел Полину к заброшенному подземному бомбоубежищу между 17-м кварталом и лесным массивом в Автозаводском районе. Там он связал беспомощную девочку ее же одеждой, несколько раз изнасиловал и задушил ремнем от брюк.

После происшествия в городе началась паника. Жители стали шептаться про маньяка, тем более, что про изнасилования разговоры и так ходили. Да - заявляли о них не все, но слухи распространялись очень быстро. Оперативники быстро вычислили, что к преступлению может иметь отношение Олег Рыльков, однако в квартире, где он прописан, его не нашли. Супруга дозреваемого не знала, где муж. Родители не имели представления, где сын. Между тем фоторобот Олега уже появился в прессе и в общественных местах, на столбах и стендах.

Рыльков притаился, уехал в пригород и лишь изредка появлялся в Тольятти. Один раз его даже доставили в милицию — за сбыт фальшивой тысячерублевой купюры, на которую он приклеил пару лишних нулей. На допросе Олег назвался чужим именем и был отпущен.

В тот же период он познакомился с Мосфирой Сабриулиной. Женщина приютила нового знакомого у себя, он переехал к ней в квартиру на Шлюзовой. Подрабатывал плотником, хорошо общался с соседями, правда, не называя своих настоящих ФИО. Никто и не догадывался, что за человек живет рядом с ними.

Известный милиционер Юрий Онищук возглавлял группу по задержанию особо опасного преступника

Известный милиционер Юрий Онищук возглавлял группу по задержанию особо опасного преступника

В конце июня 1997-го года Олег Рыльков поругался с Мосфирой, зарубил ее, оставил труп на даче в Санчелеево и вернулся в квартиру убитой сожительницы. Через день он проник в жилище, где никого кроме 8-летней Наташи и ее 15-летнего брата Сережи не находилось. Педофил связал детей, совершил развратные действия в отношении девочки и после начал бить брата и сестру топором. Наташа погибла, Сережа выжил. Он смог добраться до соседей, которые вызвали милицию. Говорят, когда Рылькова задерживали в квартире Сабриулиной, расположенной рядом, он лежал на диване и смотрел порнофильм на украденном видеомагнитофоне.

Я не просил, чтобы меня помиловали

Маньяка приговорили к расстрелу, но его спас принятый в России мораторий на смертную казнь.

- Я не просил, чтобы меня помиловали. Я прекрасно понимаю тяжесть того, что совершил, — скажет позже Рыльков в одном из своих интервью.

Душегуба отправили в «Черный дельфин», где он спустя пару лет стал сознаваться в других преступлениях, в частности в убийстве 7-летнего Руслана в феврале 1996 года. Возле магазина на улице Голосова «дядя Олег» уговорил мальчика поехать веселиться в компанию к другим детям, поймал такси и отвез ребенка к лесу у Портпоселка. Как оказалось, белокурого парнишку злоумышленник сначала принял за девочку. Уже раздев его в посадке он понял, что ошибся и сильно разозлился. От Руслана практически не осталось живого места — ему вырезали глаза, половые органы, уши...На теле были десятки ранений.

Рыльков не понимает, почему ему не шлют ответы на жалобы

Рыльков не понимает, почему ему не шлют ответы на жалобы

Признаний прозвучало еще несколько и изнасилование на чердаке — одно из них. Опытные оперативники объясняют, что для тех, кто на пожизненном, такие воспоминания в порядке вещей. Для них это лишний шанс вырваться за пределы колючей проволоки и решетки.

Обсудить отказ в уголовном преследовании по своему последнему откровению Олег Рыльков хочет лично, просит разрешить ему участвовать в процессе посредством видеосвязи. Заседание должно было состояться 12 октября, но его перенесли. До маньяка не дошло письмо, где его уведомляют о назначении слушаний в Самаре. Теперь «день икс» — 26 октября.

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