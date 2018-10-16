Конкурс "КП": Выбираем «Мисс Самарская полиция – 2018»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-16T19:37:50+03:00

Ольга Яковлева уже победила в конкурсе в прошлом году в одной из номинаций Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

"Комсомолка", ГУ МВД Самарской области и общественный совет при главке проводят второй конкурс красоты и профессионализма сотрудниц ОВД

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"КП-Самара", ГУ МВД РФ по Самарской области и общественный совет при главке объявляют о старте конкурса "Мисс Самарская полиция".

- В этом году мы постарались учесть все нюансы. Девушки у нас не только красивые - они профессионалы, которые с любовью и честью выполняют свою работу! В конкурсе примут участие девушки, которые положительно характеризуются по службе, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД области Сергей Гольдштейн.

С учетом того, что в этом году российская полиция отмечает 300-летие, а многие службы вековой юбилей, принято решение, что за звание будут бороться и женщины-пенсионеры МВД.

В прошлом году конкурс вызвал настоящий ажиотаж у жителей области. Участницы сражались за первое место буквально до последних минут голосования. Победила Диана Галяува, но и многие другие красавицы были отмечены наградами в специальных номинациях.

- Благодарю своего руководителя, который год назад рассказал мне о конкурсе. Раньше никогда в таких конкурсах не участвовала, - признается победительница в номинации «Мисс ДПС- 2017» Ольга Яковлева. - Тем участницам, которые будут принимать участие в этот раз хочу сказать - мечты сбываются, если они поставят цель, обязательно выиграют!

В пресс-центре КП-Самара объявили о старте конкурсаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, участницы прошлогоднего конкурса могут участвовать снова вместе с новичками.

- Для девушек-полицейских - это отдушина от работы. Для наших девчонок в форме участие в конкурсе, переживания за подруг - это здорово! Друзья, дети, мужья гордятся! Поэтому я призываю руководителей донести информацию до девушек, которые работают в ваших подразделениях, оказать конкурсу поддержку. Ведь не зря кто-то из классиков сказал: «Ты – женщина, и этим ты права!» - говорит Серей Гольдштейн.

В этом году конкурс пройдет по более строгим правиламФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Как принять участие в конкурсе:

1. Присылайте фотографию в полный рост и в форме на почту kpsamara@phkp.ru. В теме напишите "Мисс полиция"

2. Напишите небольшой рассказ о себе и своей работе (до 1500 знаков)

3. Все фото и истории, прошедшие отбор комиссии, будут опубликованы на сайте с 16 октября.

4. Голосование продлится с 29 октября до 7 ноября.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ