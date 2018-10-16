2018-10-16T19:37:50+03:00
Конкурсы и тесты

Конкурс "КП": Выбираем «Мисс Самарская полиция – 2018»

"Комсомолка", ГУ МВД Самарской области и общественный совет при главке проводят второй конкурс красоты и профессионализма сотрудниц ОВД
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Ольга Яковлева уже победила в конкурсе в прошлом году в одной из номинацийОльга Яковлева уже победила в конкурсе в прошлом году в одной из номинацийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

"КП-Самара", ГУ МВД РФ по Самарской области и общественный совет при главке объявляют о старте конкурса "Мисс Самарская полиция".

- В этом году мы постарались учесть все нюансы. Девушки у нас не только красивые - они профессионалы, которые с любовью и честью выполняют свою работу! В конкурсе примут участие девушки, которые положительно характеризуются по службе, - рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД области Сергей Гольдштейн.

С учетом того, что в этом году российская полиция отмечает 300-летие, а многие службы вековой юбилей, принято решение, что за звание будут бороться и женщины-пенсионеры МВД.

В прошлом году конкурс вызвал настоящий ажиотаж у жителей области. Участницы сражались за первое место буквально до последних минут голосования. Победила Диана Галяува, но и многие другие красавицы были отмечены наградами в специальных номинациях.

- Благодарю своего руководителя, который год назад рассказал мне о конкурсе. Раньше никогда в таких конкурсах не участвовала, - признается победительница в номинации «Мисс ДПС- 2017» Ольга Яковлева. - Тем участницам, которые будут принимать участие в этот раз хочу сказать - мечты сбываются, если они поставят цель, обязательно выиграют!

В пресс-центре КП-Самара объявили о старте конкурса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пресс-центре КП-Самара объявили о старте конкурсаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, участницы прошлогоднего конкурса могут участвовать снова вместе с новичками.

- Для девушек-полицейских - это отдушина от работы. Для наших девчонок в форме участие в конкурсе, переживания за подруг - это здорово! Друзья, дети, мужья гордятся! Поэтому я призываю руководителей донести информацию до девушек, которые работают в ваших подразделениях, оказать конкурсу поддержку. Ведь не зря кто-то из классиков сказал: «Ты – женщина, и этим ты права!» - говорит Серей Гольдштейн.

В этом году конкурс пройдет по более строгим правилам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году конкурс пройдет по более строгим правиламФото: Светлана МАКОВЕЕВА

КОНКРЕТНО

Как принять участие в конкурсе:

1. Присылайте фотографию в полный рост и в форме на почту kpsamara@phkp.ru. В теме напишите "Мисс полиция"

2. Напишите небольшой рассказ о себе и своей работе (до 1500 знаков)

3. Все фото и истории, прошедшие отбор комиссии, будут опубликованы на сайте с 16 октября.

4. Голосование продлится с 29 октября до 7 ноября.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прилетит в Самару, чтобы обсудить ситуацию с ракетой «Союз-ФГ»
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко: «Нужно дать Кокорину и Мамаеву шанс на исправление. В тюрьму сажать не стоит»
Светофоры и фонари на Красноглинском шоссе в Самаре включат в течение года
Был пьян и забыл ребенка в ванне: самарца осудили за смерть 2-летнего сына
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Уралом» без Самарджича
Глава минпрома Самарской области покинул свой пост
В парке Дружбы появилась деревянная скульптура «Мать и дитя»
Более 20 ремонтных бригад восстанавливают тепло в домах самарцев
В Самарской области обделенный наследством мужчина сжег дом своих сестер
Сами за собой убрали: собственник Дома со слонами прокомментировал закрытую вечеринку
Обновленный парк Металлургов в Самаре откроется уже на этой неделе