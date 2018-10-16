Разорил российский автопром: сотрудник АвтоВАЗа майнил криптовалюту прямо в цехе завода

СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-16T14:05:00+03:00

По предварительным данным, злоумышленник заработал 1,2 миллиона рублей. А наворовал электричества на 600 тыс. рублей

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На АвтоВАЗе в зале управления конвейерами обнаружили ферму для майнинга. Для того, чтобы найти фермы, стоявшие в конвейерном зале, сотрудникам службы безопасности автогиганта понадобился год. Криптопредприятие работало на инижиниринговых мощностях АвтоВАЗа с ноября 2017 года. Правда, в журналах операций транзакции именно с этой фермы фиксируются с августа 2016-го. Может быть, оборудование перенесли с другого места.

Информацию распространили журналисты корпоративной газеты «Волжский автостроитель» со ссылкой на службу безопасности завода.

Оказалось, что сотрудник завода подключился к энергосети предприятия, запрятал оборудование в шкафах и майнил криптовалюту.

- Специалисты службы безопасности установили, что для функционирования криптофермы нарушитель использовал коммуникационный интернет-канал при помощи USB 4G-модема, благодаря чему получал удаленный доступ к своему оборудованию. По данным журнала событий исследованного управляющего блока, криптоферма функционировала с ноября 2017 года, - приводит информацию от службы безопасности издание.

Всего предприимчивый автомобилестроитель заработал 1,2 миллиона рублей. Ущерб от действий предприимчивого заводчанина, который похищал электроэнергию, оценивается в 600 тысяч рублей. Однако сообщается, что в журналах операций зафиксированы транзакции аж с августа 2016-го.

Проверять цех стали, когда заметили резко возросшее энергопотребление. Личность майнера не установлена. Правоохранительные органы проводят расследование.

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