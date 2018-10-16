2018-10-16T16:02:49+03:00
Здоровье

Лечебно-диагностический комплекс "Медгард"

Более 1000 высококвалифицированных медицинских работников, более 40 000 квадратных метров, оснащенных ультрасовременным медицинским оборудованием и продвинутыми технологиями для здоровья россиян
Евгения ВАСИНА
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Многопрофильные лечебно-диагностические комплексы «Медгард» работают в Самаре, Тольятти, Ульяновске, Оренбурге, Саратове и Набережных Челнах. Строятся новые клиники в Пензе, Саратове, Ульяновске и Энгельсе.

В основе работы любого лечебно-диагностического комплекса «Медгард» - система инновационных стандартов организации медицинской помощи и обслуживания пациентов. В каждом «Медгарде» имеется поликлиника для детей и взрослых, клиническая лаборатория, отделение ультразвуковой, лучевой, эндоскопической и функциональной диагностики, отделение хирургии и эндохирургии со стационаром и службой анестезиологии и реанимации.

Клиники в Набережных Челнах, Саратове и лечебно-реабилитационный центр «Медгард» в Самаре располагают высокотехнологичными отделениями восстановительной медицины, в которых имеется бальнеотерапия, эрготерапия, физиотерапия, кинезитерапия и другие технологии для эффективной реабилитации после болезней или операций.

В лечебно-диагностическом комплексе «Медгард-Самара» есть родильный дом, а совсем скоро откроется отделение офтальмохирургии, аналогов которому в регионе нет.

К услугам пациентов интегрированный опыт врачей медицинской сети, современная диагностика, эффективные методы амбулаторного лечения, высокотехнологичная эндоскопическая хирургия, комфортабельные стационары и хороший сервис.

Сайт: medguard.ru

Адрес: ул. Гагарина, 20Б.

Тел.: 260-76-76.

Адрес: 6-я просека, 54.

Тел.: 313-08-80

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