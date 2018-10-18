Самарский каннибал, который ел свою мать с макаронами и картошкой, пытался выйти на свободу

СЕГОДНЯ 16:55 2018-10-18T17:36:44+03:00

Мужчину не отпустили из исправительной колонии № 13 в Спиридоновке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сергей Гаврилов, отбывающий наказание в колонии строгого режима, попросил отпустить его по УДО

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В исправительных учреждениях нашей страны зачастую можно встретить людей, действия которых не поддаются никакому объяснению. Так, 37-летний Сергей Гаврилов, отбывающий наказание в ИК-13 — «строгач» в селе Спиридоновка под Самарой — убил и съел свою мать. Сегодня мужчина просил отпустить его домой в Волжском районном суде.

Убил, потому что не дала на пиво

Как стало известно «КП-Самара», каннибалом Сергей стал 9 лет назад. Это случилось в квартире на улице Суворова поселка Суходол, где Гаврилов проживал с 55-летней матерью Любовью.

11 января 2009 года женщина получила пенсию. 27-летний сын, совсем недавно вышедший из тюрьмы, стал клянчить у матери денег на пиво. Родительница, видимо, посчитала, что парень уже взрослый, должен зарабатывать сам и отказала ему. Молодой человек обиделся и ударил Любовь кирпичом по голове. Потом он взял электрический шнур и задушил пенсионерку. Тело матери Сергей спрятал на балконе.

Неизвестно, мучила ли убийцу, ранее 4 раза судимого, совесть, но первое время после происшествия он точно не скучал. Сергей тратил пенсию мамы — на выпивку, лакомства, игровые автоматы. Деньги быстро кончилось, а гуляке элементарно стало нечего есть.

Макароны по-флотски и другие блюда

Через несколько дней холодильник опустел. Чувство голода становилось невыносимым и Сергей вспомнил про балкон, где под тряпками и вещами домашних вещей лежало тело Любови Гавриловой.

— Он занялся людоедством. Готовил на мясе бульон, ел его с макаронами, с картошкой, — с ужасом рассказывают журналисту «Комсомолки» правоохранители.

Весь этот кошмар с поеданием родного человека длился три дня.

— Мясо мне не нравилось. Слишком жирное было, — скажет позже мужчина следователям.

Родственникам, которые спрашивали про Любовь, Гаврилов объяснял лишь, что она в больнице лежит. Но родная сестра Сергея продолжала сомневаться, узнавала в медучреждениях, не оставляла попыток найти мать. В итоге она пришла к ним домой и, заподозрив неладное, вызвала милицию. Участковый прошел на балкон и обомлел от страха — среди разбросанного шмотья он увидел окоченевшее тело несчастной с тем, что осталось от ног

Стал каменщиком и захотел на волю

Изверга осудили на 14 лет и 3 месяца. Его отправили в ИК-13. В колонии преступник получил среднее образование — на воле школу он не закончил — показывал хорошую успеваемость. После этого Сергей Гаврилов получил специальность. По иронии судьбы, ударивший мать кирпичом по голове зек, стал каменщиком.

В 2018 году мужчина решил вернуться за пределы колючей проволоки. Написал ходатайство в суд. 18 октября ситуацию рассмотрели.

— Несмотря на успехи в учебе, примерным поведением в колонии о не отличается. Гаврилов неоднократно нарушал дисциплину, вступал в конфликты, не соблюдал уставные инструкции учреждения УИС. Поэтому наша позиция была — отказ в прошении осужденного, — поделился с нашим корреспондентом помощник самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Керенцев.

Судья разделил позицию сотрудников надзорного ведомства. Каннибал Гаврилов остается за решеткой. Однако не исключено, что мужчина попытается обжаловать такое решение и снова попросится на свободу.

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