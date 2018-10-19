Кошмар в «деревне невест»: самарский преступник изнасиловал 96-летнюю жительницу татарского села

СЕГОДНЯ 11:00 2018-10-19T12:31:53+03:00

Женщина скончалась, а мужчину отправили в колонию, откуда он теперь пытается выйти

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В минувший понедельник, 15 октября, в Волжском районном суде Самарской области изучали ситуацию 33-летнего Константина Иванова. Мужчина последние несколько лет живет в ИК строгого режима № 13, куда попал после совершенного преступления. В минувший понедельник он просил смягчить ему наказание.

— Он обратился в суд в порядке статьи 80 уголовного кодекса — замена неотбытой части наказания более мягким видом, например, обязательными работами или ограничением свободы, но уже за пределами колонии, — рассказывает корреспонденту «Комсомольской правды -Самара» помощник самарского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Керенцев.

Вменяемые Константину злодеяния выглядят жутко. Они случились 1 апреля в 2009 году. Уроженец Большой Глушицы 25-летний Иванов, в апреле 2008-го освободившийся из колонии-поселения, где мотал срок за кражу, тогда бездельничал и много странствовал в поисках денег. Нелегкая той ночью привела его в село Девичья Поляна в Черемшанском районе Татарстана — это место еще называют «деревней невест».

— Там он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался найти добычу и заприметил жилую избушку. Выставил оконную раму и запрыгнул внутрь - на веранду, — вспоминают правоохранители. — Он начал искать спиртное и деньги. Нашел пятилитровую бутылку самогона.

Однако жулику не повезло — его заметила хозяйка жилплощади, которой было 96-лет. Она вышла из комнаты, встала на пороге и начала выяснять, что происходит. Злоумышленник подскочил к женщине, ударил ее дверью, несколько раз стукнул головой о пол и стал требовать с нее деньги. Получить удалось только 850 рублей. Пьяный преступник собирался скрыться, но передумал и изнасиловал несчастную бабушку, уже успевшую перебраться на кровать.

Злоумышленник отбывает наказание сразу по нескольким статьямФото: соцсети

В результате причиненных побоев и прочих совершенных извергом действий женщина скончалась. Отыскать ранее судимого Иванова оперативником не составило труда. На него возбудили несколько уголовных дел и отправили в колонию на 11 лет.

Мужчина отучился на электросварщика, делал успехи в учебе. Однако Константин, считают надзиратели, должных выводов о своем поступке не сделал.

— У него за годы в ИК набралось 16 нарушений. Несколько раз он попадал в ШИЗО. Характеризуется, как «склонный к насильственным» действиям, — объясняет Евгений Керенцев.

На заседании в суде осужденный заявил, что все свои ошибки осознал и исправился. Больше он ничего подобного не допустит. Однако служители Фемиды приняли сторону прокуратуры и решили не менять Иванову вид наказания. Константин Иванов продолжит отбывать срок в «строгом режиме», где до конца наказания ему осталось пробыть еще несколько лет. Вполне вероятно, что мучжина вновь попытается выйти заранее.

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