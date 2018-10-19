Мать и Дитя – ИДК
Группа компаний «Мать и дитя» - эксперт №1 в частных медицинских услугах для всей семьи.
Компетенция: высококвалифицированные специалисты - врачи первой и высшей категорий, кандидаты и доктора медицинских наук, профессора.
Технологии и инновации: оснащение всех наших центров соответствует высоким международным стандартам. Если метод диагностики и лечения существует в мировой практике – его уже применяют или в самом скором времени будут применять в «Мать и дитя-ИДК».
Преемственность и коллегиальность: каждая программа диагностики, терапии, реабилитации – любой необходимой человеку медицинской помощи – создается при взаимодействии целой команды компетентных специалистов, каждый из которых учитывает все особенности организма пациента для достижения лучших результатов.
Безопасность и комфорт: медицинская помощь в «Мать и дитя-ИДК» - забота не только о физиологическом, но и о психоэмоциональном благополучии человека. Мы создали в наших центрах все условия, чтобы каждый пациент чувствовал себя спокойно, уверенно и защищенно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.
Сайт: samara.mamadeti.ru
Детская клиника «Мать и Дитя» Самара
Тел.: 8 800 250 24 24
Адрес: ул. Гагарина/Митирева, 30/16
Клиника «Мать и Дитя» Энтузиастов Самара
Тел.: 8 800 250 24 24
Адрес: ул. Энтузиастов, 29
Тел.: 8 800 250 24 24
Адрес: ул. Гагарина, 30
Тел.: 8 800 250 24 24
Адрес: Волжское шоссе 70