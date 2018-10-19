СЕГОДНЯ 12:00 2018-10-19T12:01:56+03:00

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Группа компаний «Мать и дитя» - эксперт №1 в частных медицинских услугах для всей семьи.

Компетенция: высококвалифицированные специалисты - врачи первой и высшей категорий, кандидаты и доктора медицинских наук, профессора.

Технологии и инновации: оснащение всех наших центров соответствует высоким международным стандартам. Если метод диагностики и лечения существует в мировой практике – его уже применяют или в самом скором времени будут применять в «Мать и дитя-ИДК».

Преемственность и коллегиальность: каждая программа диагностики, терапии, реабилитации – любой необходимой человеку медицинской помощи – создается при взаимодействии целой команды компетентных специалистов, каждый из которых учитывает все особенности организма пациента для достижения лучших результатов.

Безопасность и комфорт: медицинская помощь в «Мать и дитя-ИДК» - забота не только о физиологическом, но и о психоэмоциональном благополучии человека. Мы создали в наших центрах все условия, чтобы каждый пациент чувствовал себя спокойно, уверенно и защищенно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году.

Сайт: samara.mamadeti.ru

Детская клиника «Мать и Дитя» Самара

Тел.: 8 800 250 24 24

Адрес: ул. Гагарина/Митирева, 30/16

Клиника «Мать и Дитя» Энтузиастов Самара

Тел.: 8 800 250 24 24

Адрес: ул. Энтузиастов, 29

ЦЕНТР ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ

Тел.: 8 800 250 24 24

Адрес: ул. Гагарина, 30

КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ ИДК

Тел.: 8 800 250 24 24

Адрес: Волжское шоссе 70